Ликбез по Европам, или Что курил автор в Амстердаме?

Так уж случилось, что посещение Амстердама не входило в наши планы на ближайшее будущее. Но пасхальные выходные, полученный летом и неиспробованный биометрический загранпаспорт, хорошая компания внесли свои коррективы. Поэтому после недолгих раздумий билеты были куплены, жилье забронировано, и путешествие началось. Но обо всем по порядку.

Для начинающих

Если вы путешественник с опытом зарубежных поездок и биометрика стала для вас приятным дополнением, тогда смело пропускайте эту главу. Если вы новичок и не знаете, что делать дальше с полученным документом, тогда эта глава для вас.

Первая проблема, которая возникает перед туристом, – куда поехать. Европа одинакова только в речах политиков. На практике Венгрия колоссально отличается от Голландии, а Эстония – от Латвии. Объединяет их то, что скучно вам точно не будет. Поэтому просто следуйте за своей мечтой и езжайте туда, куда вы хотели. Если у вас проблема со знанием английского или немецкого, точнее вы этих языков вообще не знаете, тогда выбирайте страну постсоветского пространства. Многие люди там помнят русский язык, и проблем с общением будет на порядок меньше.

Вторая проблема – техническая, а именно: где и как подыскивать туры. Самый простой вариант – отправиться в ближайшее туристическое агентство, выбрать там тур и ни о чем не беспокоиться. Этот вариант был интересен во времена до ввода биометрических виз. Дело в том, что такая фирма брала на себя все хлопоты по получению визы. Вы писали доверенность, оставляли загранпаспорт и через некоторое время получали его назад с проставленной визой. Экономия времени стоила того.

С вводом требований к биометрическим данным помощь турфирмы заключалась в том, что вам помогали заполнить анкету, занимали для вас очередь в посольстве и назначали вам точное время, когда вы должны были приехать в Киев для подачи документов. Вот такой вот процесс.

Поехали!

Сейчас, при наличии нового паспорта, смысл переплачивать турфирме комиссионные практически отсутствует. Разумеется, вы зададитесь вопросом: а где же тогда заказывать путевки? (Здесь важное уточнение: речь идет именно о турах в Европу, а не о поездках в Турцию и Египет.) Можем порекомендовать туроператора «Аккорд-тур» . Это прекрасный выбор для начинающих путешественников. И не «джинса», а личный опыт. Именно с этим оператором мы открыли для себя Европу. В приемлемую стоимость поездки они умудрялись включить проезд, минимальный набор экскурсий и проживание в хороших отелях. За все время поездок с ними ни разу не было отеля ниже трех звезд (европейский трехзвездочный отель разительно отличается от украинского с таким же количеством звезд). Зачастую отели находились в центре города, а если проходили изменения, то только в лучшую сторону.

Единственная сложность – их автобусы (а именно на автобусных турах они специализируются) отправляются из Львова. С другой стороны, у вас есть возможность полюбоваться красотами этого города. Чем себя занять там, вы точно найдете.

Несколько слов о расценках. Двухдневный тур в Венгрию обойдется от 41 евро (около 1300 грн на момент написания статьи) на человека. Пятидневная поездка через Польшу, Чехию, Германию – 96 евро (около 3100 грн). Завтраки в отелях (шведский стол) уже включены в стоимость тура. Главное здесь – начать, и вы сами не заметите, как войдете во вкус, и уже на обратном пути в Украину, перелистывая фото в телефоне, будете думать, куда бы поехать в следующий раз.

Чем еще хорош автобусный тур, так это тем, что вы непосредственно видите, как живут люди в разных странах. Да, это внешняя сторона, но это и не картинка из телевизора, где все искажается в угоду заказчика.

На крыльях самостоятельности

Со временем приходит опыт, и автобусные туры… надоедают. Вы пресытились стандартными туристическими местами, хотите полной свободы, большего комфорта и экономии времени для поездки в новую страну. На помощь вам придут прогресс и цифровые технологии, которые не стоят на месте.

Долгие годы после развала СССР авиаперелеты оставались для большинства недоступной роскошью. В 90-х рынок авиаперевозок закрепился за украинскими монополистами. Да, были и другие авиаперевозчики, только стоимость билетов у них была еще выше. Возможность оценить удобство авиаперелета дали туры в Турцию и Египет. Стоимость билета на чартерный рейс уже входила в стоимость путевки. Ситуация резко поменялась с приходом на рынок Украины лоукостера WizzAir. И оказалось, что вполне реально слетать в Будапешт за 600 гривен в одну сторону. В 2014-м этот перевозчик закрыл ряд рейсов, но сейчас ситуация исправляется. Заходят новые лоукост-перевозчики, открываются новые рейсы. Что там говорить, даже непробиваемые МАУ открыли подобный сервис. Причем их цены часто ниже зарубежных аналогов.

Вкратце о том, что такое лоукост. Это минимальная цена перелета и минимальный набор услуг. Так, вы не сможете вернуть билет или поменять дату вылетов. Ваш багаж ограничивается ручной кладью, что не является проблемой, потому как под эти параметры подходит небольшой чемодан. Бесплатного питания и напитков (в том числе воды) во время перелета не предусмотрено, но, учитывая непродолжительность перелета, это не проблема. Самолеты вылетают из второстепенных аэропортов. Хотя в Киеве это не проблема, а достоинство. До аэропорта им. Сикорского (Жуляны) без проблем можно добраться на общественном транспорте. А вот в других странах расстояние от аэропорта до вашего места проживания может быть значительным. Также цена очень зависит от того, насколько заранее вы заказали билеты и какой месяц и день недели для путешествия вы выбираете.

Для того, чтобы найти билеты, не нужно заходить на сайты каждого перевозчика и смотреть цены. Существуют автоматические поисковики, которые сами анализируют предложения различных авиакомпаний, и вы сможете выбрать подходящий по дате и цене рейс. Одним из таких является skyscanner.com.ua, но существуют и другие аналоги. Тут уж дело вкуса. Разумеется, что для покупки билетов вам необходимы электронная почта, куда придут билеты, и банковская карточка (не зарплатная), с которой спишутся средства за покупку. Особо продвинутые путешественники подбирают не билеты под путешествие, а путешествие под билеты. Разные авиаперевозчики часто объявляют распродажи, благодаря которым можно неплохо сэкономить.

Кстати, при поиске билетов не забывайте отметить опцию «1 пересадка». Такие билеты стоят дешевле прямых перелетов. Кроме того, вы сможете сравнить самолеты разных перевозчиков и как минимум погулять по аэровокзалам (если пересадка до трех часов), а то и посмотреть еще одну страну (при длительной пересадке). Еще можно поискать билеты с вылетом не из Киева, а из Львова. Нектороые рейсы будут стоить дешевле.

Еще один важный момент. За сутки до вылета вам нужно пройти регистрацию на сайте перевозчика. Это не трудно и займет минут 15. Но если вы забудете об этом, то регистрация в аэропорту уже платная (это также особенности эконом-тарифов), и стоит она от 30 евро.

С билетами разобрались. Теперь стоит решить вопрос проживания. Здесь все гораздо проще. Существуют мировые сервисы бронирования жилья. Первый из них – booking.com. Его специализация – отели: начиная от хостелов и заканчивая пятизвездочными отелями. Второй вариант – сервис airbnb.ru. От предыдущего отличается тем, что предлагает исключительно апартаменты, т.е. частные квартиры или дома. Так вы сможете проникнуться атмосферой страны. К тому же в вашем распоряжении будут кухня, посудомоечная и стиральная машины (в отелях услуги стирки платные). Это просто и удобно. Вам не надо везти с собой гору сменной одежды. В случае, если вы едете с маленьким ребенком, airbnb будет единственным выбором.

И, завершая курс теории, – о еде. Тут все зависит от вашего кошелька. Можно питаться в ресторанах в центре города или на набережных. Понятно, что это самый дорогой вариант. Можно поискать кафешки с фастфудом или местными блюдами. Можно просто сходить в супермаркет и купить там полуфабрикатов или местной «мивины», что будет самым бюджетным вариантом. Везти вермишель быстрого приготовления из Украины не стоит. Если вы не едете в Швейцарию, то в других странах она будет стоить так же дешево.

А чтобы не отравиться или не забронировать клоповник по цене пятизвездочного отеля, запомните еще один сервис – tripadvisor.ru. Здесь собираются отзывы клиентов, которые побывали в заведениях, и зачастую владельцы очень трепетно относятся к проставленным оценкам.

От теории к практике

Напомню, Амстердам для путешествия нами был выбран случайно. Сначала с друзьями решили, что не пропадать же пасхальным выходным. И вместо стандартного набора из шашлыков, пасок, яиц и горячительного – опробовать безвиз на практике. Рассматривали несколько вариантов, но остановились на Нидерландах. Поиск и покупка билетов заняли около часа. С жильем было несколько сложнее. Дело в том, что на эти даты пришелся так называемый высокий сезон, т.е. время года с наибольшим наплывом туристов. Поэтому цены аренды жилья в самом Амстердаме были просто фантастическими. В итоге выбор пал на пригород Зандворт. Забегая наперед, отмечу, об этом мы ни разу не пожалели.

Но вот билеты куплены, и день выезда наступил. Первым испытанием стали дороги Украины. Если вы считаете, что у нас в области плохие дороги, то вы не были в Черкасской. Это два бесконечных часа спецолимпиады в дисциплинах: дорожный слалом, прыжки с рытвинного трамплина и ямочный альпинизм. Ее начало и конец четко ознаменовывали знаки с отметками границ Черкасской области. Но вот все позади, и мы заходим в здание аэропорта Борисполь. Летели мы не лоукостом, а обычным рейсом, но с пересадкой и эконом-тарифом. Из багажа только ручная кладь, зато во время перелета кормят. Заодно мы сравнили качество услуг австрийской и немецкой авиакомпаний с украинским перевозчиком МАУ.

Несколько смущала пересадка. Она составляла полчаса между двумя рейсами, и мы четко отдавали себе отчет, что аэропорт в Вене не чета Борисполю. Это и громадные площади, и паспортный контроль, и пассажиропоток. Успокаивал только тот факт, что в случае опоздания компания предоставила бы нам бесплатную замену билетов. Правда, не факт, что он был бы в тот же день. И вот мы на месте стыковки. Даже сам терминал огромен. С низкого старта рвем на наш рейс.

Как ни странно, но, несмотря на все вышеперечисленное, к воротам нашего рейса мы успели. До вылета оставалось 10 минут, и пассажиров даже еще не пускали на борт. За это время мы успели пройти паспортный контроль, небольшой досмотр и полюбоваться терминалом во время легкой пробежки.

Пару слов о паспортном контроле. Множество поездок уже выработали рефлекс, что тебе нужно разрешение на въезд в виде визы. Даже в том же Египте, хотя тут виза покупалась прямо в аэропорту за 20 долларов. Даже отсутствие авиабилетов воспринималось уже почти как норма (мы предварительно зарегистрировались на сайте и на всякий случай распечатали копии). А вот тут, в Вене, перед кабинкой паспортного контроля охватила легкая паника. Как это никаких виз и подтверждающих документов (справки о счете, приглашения от отеля и пр.)?! Неужели нас сейчас вот так просто пропустят через границу? Все оказалось именно так! Пограничник поставил отметку о прибытии в аэропорт, и нас пропустили дальше. Процедура заняла меньше одной минуты. И это непередаваемое ощущение, которое нельзя описать словами. Не надо слушать «зрадолюбов», которые придумывают различные сказки о том, как много нужно подтверждающих документов, что нам скоро запретят въезд… Так вот, это все ВРАНЬЕ! Вам нужны только биометрический паспорт и желание путешествовать.

За спиной еще два часа перелета, и мы прибыли в Схипхол, главный аэропорт Амстердама. А это значит, что Нидерланды перед нами!

Первые впечатления

Самостоятельные путешествия, в отличие от экскурсионных туров, требуют тщательной подготовки. У вас не будет экскурсовода, который вам все расскажет. Поэтому загодя стоит почитать соответствующие интернет-ресурсы, чтобы не только распланировать визиты по достопримечательностям, но и быть в курсе таких нужных вещей, как тот же общественный транспорт. Как добраться до места проживания, где покупать билеты, можно ли сэкономить на дневных или общих проездных и т.д. Так вот, одним из первых приятных впечатлений о Нидерландах стала сеть общественного транспорта. От самого аэропорта до центрального вокзала можно добраться на электричке. А от него – в любой город Нидерландов. У входа на платформы стоят специальные автоматы по продаже билетов. Билет является и пропуском через турникет. Причем турникет может стоять как на станции отправления, так и на станции прибытия. В самом поезде также могут быть контролеры. За три дня в стране мы видели его один раз.

Билеты в руках, и мы едем в Зандворт, городок, где сняли жилье. Когда знакомый рассказывал, что мы будем добираться «спринтерами» до пунктов назначения, то мы представляли себе наши маршрутки. На деле оказалось, что это не так. «Спринтеры» в Голландии – это одноэтажные электропоезда, которые ездят на небольшие расстояния. На более долгих маршрутах курсируют двухэтажные поезда «Интерсити». В каждом из типов поездов есть первый и второй класс вагонов. Отдельных проверок билетов нет, но может пройти контролер.

Дорога занимает около 25 минут, но в первый раз кажется более долгой. По дороге общаемся с местной попутчицей. Рассказываем об Украине, она рассказывает о Голландии. Из стандартной информации узнаем, что Россия вбрасывает просто колоссальные финансы в информационное влияние. Огромный процент телеэфира, площадей в СМИ и прочее. В качестве примера показала нам бесплатную газетку, которую раздают у вокзалов и в городе. Хорошая полноцветная печать, четыре полосы формата А3. Не надо быть особым знатоком немецкого, чтобы понять содержание. Вкратце можно пересказать шуткой: «Ехал путин через путин, видит путин в путин путин…» При таких вложениях я удивлен, что там до сих пор не образовалась какая-нибудь Гаагская народная республика.

Во время культурного обмена не забываем любоваться пейзажами за окном. Нидерланды, по сравнению с Украиной, небольшие. Это сказывается на ландшафте. Нет пустых площадей. Амстердам незаметно переходит в пригороды. Промзоны чередуются с низкоэтажной и частной застройками, парками. Все дома соответствуют архитектурному плану: никаких пристроенных балконов, заплаток пенопластового утеплителя или отдельных застекленных балконов. Дома стоят плотно. В лучшем случае имеется небольшой пятачок земли для семейных посиделок. Парки тяготеют к английскому стилю, т.е. они производят впечатление неухоженных (в отличие от ухоженных французских). Много людей совершают пробежки или выгуливают собак. Скажу сразу, что отношение к домашним животным тут особое. За все время мы не увидели ни одной бродячей собаки, только пару котов. Зато множество собаковладельцев. Своих питомцев они не только выгуливают на поводке, но и катают в колясках на велосипедах. Возникла мысль, что когда-то собаки в упряжках возили людей, но с развитием цивилизации что-то пошло не так.

Сосны на морском берегу

Что может быть лучше, чем оказаться после 12-часовой поездки на берегу моря? В приморском городке Зандворт есть все, что нужно после дороги. Небольшая территория, курортная ориентированность с большим количеством кафешек и небольших магазинчиков. Общая атмосфера патриархального спокойствия. Курортный сезон здесь еще не начался, и людей на улицах и набережной немного. Просто рай для путешественника.

Хозяйка дома, пожилая женщина, прекрасно разговаривающая как на английском, так и на немецком, провожает нас в наши апартаменты. В качестве комплимента гостям в холодильнике стоит бутылка вина, а на столе – горсть капсул для кофемашины. Сама квартира – это первый этаж дома с большой гостиной и двумя спальнями. Душевая и туалет раздельные. Есть стиральная машинка. Сам дом находится в пяти минутах ходьбы от моря, а через дом от нас – супермаркет.

Скажу сразу и о ценах. В супермаркете нет той дороговизны, которой пугают наших соотечественников. На 30 евро (чуть больше 900 гривен) мы купили продуктов на четверых, которых хватило на полтора дня. И это была не «мивина» или консервы, а голландские сыры, качественная колбаса, молочка и прочее. Цены в кафешках также невысокие. В качестве промежуточного решения можно было поесть и в заведениях быстрого питания.

Чем заняться в самом городке? Можно прогуляться по набережной или по узким улочкам, любуясь архитектурой. В отличие от столицы, официальных кофешопов (мест, где можно купить и употребить марихуану) в Зандворте нет, но вечером мы проходили мимо пары мест, которые выдавал запах.

Благодаря хорошему транспортному сообщению можно отправиться в другие места, в частности, в парк цветов Кёкенхоф, что мы наутро и сделали.

Цветочное царство

Кёкенхоф – это парк с огромной территорией, которая на 80% занята цветами, в частности тюльпанами. Открыт парк с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая, и именно эти даты обуславливают высокий туристический сезон в Нидерландах. Из Амстердама сюда можно добраться, купив экскурсионный тур. Мы же предпочли общественный транспорт. Из Зандворта доехали на электричке до Гарлема (нидерландского), а оттуда автобусом до остановки, расположенной в минутах ходьбы от парка. Автобус, как и поезда, ходит четко по расписанию. За проезд можно рассчитаться кредитной карточкой у водителя. Важный момент – отсутствие налички. По нашему наблюдению, более половины всех расчетов безналичные. Если в Украине бывает сложно найти терминал, то в Голландии все наоборот. Продажа проездных билетов только по безналу. На множестве магазинов у входа висит объявление, что наличные к расчету не принимаются. Таким образом теневая экономика лишается подпитки, криминал – поводов для нападений, а страна получает налоги. Учтите этот факт, когда будете планировать поездку.

Входные билеты в парк можно купить как в кассе парка, так и через онлайн-сервис прямо из Украины. Мы приехали в парк около 10 часов утра, а посетители уже выстроились в огромную очередь за билетами. Мы же попали на территорию за несколько минут, благо, билеты были заранее куплены и распечатаны.

Детально рассказывать о парке не буду – сюда надо приехать самому или посмотреть фоторепортажи в Сети, даже если вы не очень любите цветы. Буйство красок может вызвать эпилептический припадок. Тысячи цветов, сотни сортов производят неизгладимое впечатление. Если же вы садовод, то постарайтесь отдать свой кошелек друзьям или оставьте его в гостинице, взяв с собой минимальную сумму. Луковиц самих тюльпанов в продаже мало. И они похожи на те, что растут и продаются у нас. Эксклюзивными сортами не торгуют. Зато можно купить тюльпаны оригинального цвета. Главное, что не придется сомневаться в том, вырастут ли они. Мы купили несколько луковиц, высаженных в маленький горшок, и спрятали их в рюкзак. За два дня наших путешествий стебли вымахали сантиметров на 10. Мы всерьез начали переживать, что в этом рюкзаке они зацветут и опадут.

А во время прогулки по парку я был горд за наш город Кропивницкий и за наш парк тюльпанов. Безусловно, он не может конкурировать с голландским коллегой. Но такими парками, как у нас, похвастаются лишь единицы городов в Европе.

Каналы Амстердама

После парка Кёкенхоф мы отправились в Амстердам. От парка курсировал автобус до аэропорта, а от него привычным маршрутом добрались до столицы. Мы вышли с вокзала, и у нас просто перехватило дыхание. Такого количества людей я не видел ни в одном городе. Представьте себе эскалатор в киевском метро в час пик. Кто не был в Киеве, пусть представит себе кропивницкую маршрутку в такой же период дня. Вот столько людей одновременно двигались по улице. Мы просто шли по течению, и любоваться красотами не было никакой возможности. Некоторая свобода появилась спустя несколько километров, и мы поспешили уйти на боковую улицу, где было уже поспокойнее.

Сам город очень красивый. Архитектура старой Европы впечатляет. Особенностью домов является то, что их фасады не ровные, а зачастую наклонены, нависая над прохожими. Машин относительно немного, а вот велосипедистов… Амстердам – это город, где пешеход в иерархии своих прав находится ниже собаки, но выше крысы. Велосипедисты – это вершина пищевой цепочки в уличном движении. На их территорию не имеют права посягать ни автомобили, ни пешеходы. Зато сами велосипедисты спокойно пользуются как дорогой (реже), так и тротуарами (чаще). В условиях тесноты улиц это очень раздражает.

Занять себя в городе есть чем. Для любителей гастротуризма – множество ресторанов с кухней всего мира. Для культурных эстетов – десятки музеев и выставок, в частности музей картин Ван-Гога. Для любителей «тусовки» – концерты мировых звезд и ночные клубы. Главное – выделить на это время. Но большинство читателей, наверное, уже изнывает в ожидании рассказов про местную уникальную достопримечательность, а именно кофешопы. Спешу удовлетворить их любопытство.

Так что же курил автор?

В Амстердаме есть два запретных плода, которые привлекают туристов со всех уголков земного шара: легализированные проституция и легкие наркотики. Первый запретный не является уникальным для этого города и доступен в той же Патайе в Таиланде. Второй – это эксклюзив. Несколько лет назад марихуану легализировали и в Праге, но здесь уже сложились многолетние традиции. Так как же происходит процесс?

Найти кофешоп не сложно. В любом навигаторе на смартфоне эти места находятся по поиску, и к ним без проблем прокладываются маршруты. Располагаются они на расстоянии от 500 метров от центрального железнодорожного вокзала. Так что лучше вначале посетить достопримечательности, а уже потом отправиться во все тяжкие. Хотя никто не запрещает разжиться сигаретой и после этого отправиться на прогулку. Множество пешеходов именно так и делали.

Выглядят кофешопы примерно, как кальянные в Кропивницком или чуть хуже. Во всяком случае, они не производят впечатление наркопритонов, но и высококлассным рестораном их не назовешь. Это такие себе точки быстрого питания. В некоторых у вас могут попросить паспорт, в другие пускают просто так. Есть меню, где перечислены разные виды травы. Различаются они процентным содержанием каннабиноида. Примерно как алкоголь отличается содержанием спирта. Если вы начинающий, то продавец еще и скрутит сигарету. Рекомендуем сразу купить специальный футляр, потому что если вы положите покупку просто в сумку, то она еще долго будет напоминать вам о поездке своим запахом.

Стоимость одной порции, которой хватает на две сигареты, стартует от 5 евро. Можно купить и знаменитые кексы с каннабисом. Выглядят они как ломтики паски, но толку от них никакого, как и от конопляных леденцов на палочке.

Не будем анализировать здесь социальные последствия от решения о легализации для общества, но на улице мы не видели пьяных, как и полиции. Разумеется, расслабляться не стоит и за карманами следить надо, но это стоит делать в любой европейской столице.

Через тернии – к Борисполю

А вот на обратном пути нам довелось испытать на себе все «прелести» стыковочных перелетов. На пересадку во Франкфурте у нас был час, и мы особо не переживали. Но наш вылет из Амстердама задержали именно на этот час. И завертелось. Во Франкфурте авиакомпания без проблем нам поменяла билеты, правда, летели мы не сразу в Киев, а сначала в… Стамбул.

Кстати, в аэропорту Франкфурта мы увидели разрушение еще одного мифа о биометрических загранпаспортах. Он гласит, что это не достижение, потому как нет отдельной очереди для украинцев. Так вот, в некоторых аэропортах на паспортном контроле стоят специальные автоматы, которые считывают информацию с чипа и сканируют ваше лицо. И очереди там практически нет. Мы же предпочли не рисковать и воспользовались традиционной проверкой.

И вот спустя три часа мы в Стамбуле и вроде как успеваем на нужный самолет. Но нам заявляют, что он уже улетел (мол, не верьте своим глазам, и вот эти все люди падают с пустого коридора прямо на взлетную полосу, а не садятся на борт). Ладно, идем к представителям компании. И тут начинаются проблемы. Знаете, в фильмах ты симпатизируешь герою, который пошел против системы, послал начальство, нагрубил клиентам либо просто проявляет пофигизм. Это до того момента, пока ты не сталкиваешься с таким персоналом в жизни. Подойдя к стойке перевозчика, мы попали на такую сотрудницу. Она попыталась избавиться от нас, рассказав, что нужно пройти контроль, выйти в здание аэропорта и найти там стойку нашего перевозчика. Начинающий путешественник из Украины, возможно, так и поступил бы, но не мы. Если вы окажетесь в подобной ситуации, то ни в коем случае не покидайте транзитную зону, не получив нового билета от представителя компании. Пройдя контроль (а это равнозначно пересечению границы страны), вы лишитесь оснований вернуться к стойкам в транзитной зоне. Единственным выходом станет покупка нового билета. А в зале аэропорта может просто не оказаться касс-представительств вашего перевозчика (в Стамбуле было именно так). Компания-перевозчик обязана вам заменить билет, потому как опоздали вы по ее вине. В случае, если в этот день не будет рейса, вам оплатят проживание в отеле, трансфер и питание. А в некоторых случаях вы можете получить компенсацию в размере 400 евро.

В общем, хоть и с трудом, но мы преодолели саботаж здешних работников. Добились того, что нашей проблемой занялся адекватный сотрудник, который связался с представителем «Люфтганзы», и спустя 40 минут мы стали обладателями всех благ из прошлого абзаца, кроме 400 евро компенсации.

Еще на заметку путешественнику. Если вы купили что-нибудь за рубежом на сумму от 100 евро – попросите в магазине документы на возвращение НДС, так называемый Tax-free. В аэропортах есть специальные киоски, где можно вернуть от 10% от покупки. Сама процедура занимает буквально 5 минут. Рядом с киоском находится отделение таможни, которое визирует чек, а в самом киоске вам выдадут наличными (забрав небольшую комиссию) или перечислят на вашу карточку. Причем деньги можно получить не только в той стране, где вы сделали покупку, но и в любом другом аэропорту.

Мать городов

Путешествие позади, и нас встречает Борисполь. Сразу обращаешь внимание на тишину. После Франкфурта, Амстердама, Стамбула аэропорт кажется пустым. И тут понимаешь, какой перед нами долгий путь, чтоб стать полноправной страной Европы. Но главное, что видишь, к чему нужно стремиться. И достижение цели зависит не только от президента и премьер-министра. Оно зависит от тебя лично. Сделай свой двор и дом такими, чтобы к тебе захотели приехать в гости. Будь готов помочь встречному найти дорогу к музею или ближайшему магазину. Все это формирует имидж страны, города, а не только подписанные документы о намерениях. А путешествия – это то, что не даст забыть, к чему стоит стремиться.

Андрей Флоренко, Виктория Талашкевич, Украина – Австрия – Нидерланды – Германия-Турция – Украина, «УЦ».