Готовьтесь голосовать!

Третий конкурс проекта «Общественный бюджет» находится в активной фазе. Проекты, которые получат наибольшее количество голосов, будут профинансированы и реализованы в 2019 году. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель департамента экономики Кропивницкого Андрей Паливода.

На заседании координационного совета по вопросам общественного бюджета, которое состоялось 23 июля, было рассмотрено и проанализировано 64 проекта на общую сумму 14 миллионов 650 тысяч гривен. Всего же на проекты выделяется 5 миллионов. Напомним: они делятся на три категории. Так, к голосованию было допущено 6 больших проектов, 44 малых и 4 социальных. Несколько проектов получили негативную оценку, но в основном «по техническим причинам» – они были недостаточно обоснованными, их оформление не соответствовало положению.

В этом году уже реализовано несколько проектов. В поселке Новом появилась детская игровая площадка, на улицах Кропивницкого установлены туристическо-информационные указатели, а на Беляева обустроили спортзал для детей с инвалидностью.

Андрей Паливода заметил, что большинство предложенных проектов касаются обустройства спортивных или игровых площадок. Есть «камерные» – наведение порядка во дворе многоэтажки. То есть люди просят деньги на то, чего им недостает.

Из не прошедших отбор предложений есть одно, довольно интересное. Житель Кущевки предложил установить в своем микрорайоне бювет. Но проект был подан без анализа ситуации с водой, без информации о потребностях жителей микрорайона в этом. Хотя идея может быть интересной и для других микрорайонов Кропивницкого.

Среди больших проектов есть масштабные и перспективные, как, например, «Инновационная детская медицина». Он подразу­мевает внедрение медицинских систем «Поликлиника без очередей» и «Электронная система здравоохранения eHealth» в детской поликлинике на Шевченко.

По мнению автора этого материала, горожанам следует обратить внимание на социальный проект «Красочный мир», направленный на создание полноценных условий для диагностики, профилактики, лечения и непосредственной коррекции зрения у детей дошкольного возраста с косоглазием, амблиопией, астеноскопией и другими недостатками зрения. Для этого нужно приобрести современное медицинское оборудование для специализированного детского сада №46 «Краплинка».

Малые проекты в основном за здоровый образ жизни: спортивные площадки. Но есть неожиданные. К ним можно отнести идею создания цветочных часов на территории педуниверситета. Или установку на перекрестке Студенческого проспекта и Большой Перспективной металлической арки с символикой вузов Кропивницкого. Или основание ежегодного «Кропивницкого полумарафона»…

Руководитель департамента экономики выделил проект «Окно возможностей», который предполагает обучение молодежи с инвалидностью компьютерным технологиям для адаптации в информационном пространстве.

Со всеми проектами можно ознакомиться на сайте Кропивницкого горсовета в разделе «Громадянам». Голосование будет длиться с 3 по 14 сентября. Отдать голос фавориту можно будет как в помещении для голосования, так и через Интернет.