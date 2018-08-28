Субсидия – дело нелегкое

Когда счета за коммунальные услуги в зимний период переваливают за сумму минимальной зарплаты, волей-неволей задумаешься: а не оформить ли субсидию?

Моя семья живет в частном доме с автономным газовым отоплением, и этот факт сильно влияет на наш семейный бюджет. В самые холодные месяцы года уплатить 2 тысячи только за газ – раз плюнуть. Это в том случае, если они есть. С каждым годом зимы для нас становятся все более и более затратными, а постоянно растущие расходы на коммуналку не позволяют собрать достаточно денег на проведение комплекса утеплительных мероприятий. Такой вот замкнутый круг – жжем газ из-за больших потерь тепла, но сделать дом энергоэффективным не можем, потому что надо заплатить за газ. Субсидия – та спасительная соломинка, позволяющая разорвать эту сеть, в которой, кроме нас, находятся еще множество семей. В общем, в один прекрасный июльский день с папкой бумаг наперевес я отправилась в Фортечное управление соцзащиты города Кропивницкий в надежде оформить субсидию.

О новых правилах назначения субсидий «УЦ» уже неоднократно писала. Ее не получить, если кто-то из совершеннолетних трудоспособных членов семьи не работает, если вы владеете не одним, а двумя и более объектами недвижимости, если имеете автомобиль, выпущенный менее чем пять лет назад, если… Слишком много этих «если». И еще больше вопросов, особенно у представителей старшего поколения, не всегда способных сразу понять тонкости новых правил. Результат предсказуем – очередь в «собесе» огромна. Состоит она преимущественно из пенсионеров, а если точнее – из пенсионерок. У каждой своя жизненная ситуация, и каждой необходимо уточнить что-то. У кого-то в квартире живет неработающая дочь с тремя детьми – ей положена субсидия? Нет, но законодательство было несколько смягчено, решение в этих случаях принимает комиссия. А сын на заработки в Польшу уехал? Тоже не положено! Но он не живет здесь, у него семья в Запорожье! Пусть тогда выписывается… Пока дошла очередь до моей персоны, голова уже начала болеть от множества чужих семейных драм. Наконец очередная бабушка отходит от столика инспектора и… снова становится в очередь! Зачем? «Да я один вопрос забыла уточнить». А инспектор тем временем пытается донести какую-то информацию дедушке с очень слабым слухом…

Кроме живой очереди, в управлении есть также очередь электронная. Талончик можно получить у координатора, на любой (теоретически) день и час, когда вам удобно. Преимущество – в живой очереди стоять не нужно, вас примут в указанное время плюс-минус 10 минут. Недостаток – в реальности талончики разобраны на неделю вперед. И это середина июля, мертвый сезон, что же тогда было в начале лета…

В очереди мне пришлось простоять 2 с половиной часа, это считается большой удачей. За столиком сидит симпатичная девушка, улыбающаяся, несмотря на окружающий хаос. Достаю документы. В их числе копии паспорта и идентификационного кода, свидетельства о рождении детей и их коды, технический паспорт на дом, оригинал и копия документа, подтверждающего мое право собственности на дом, абонентские книжки на те коммунальные услуги, субсидию на которые вы рассчитываете получить. Когда я кладу на стол документы на любимого, девушка смотрит на меня с удивлением:

– Вы же не замужем, он не зарегистрирован в вашем доме. Его можно не считать…

Оказывается, такой нюанс, как семья, не оформившая официальный брак, в законе о субсидиях не существует. Доходы моего гражданского мужа все равно будут посчитаны, но по его месту регистрации (где живет его мама, тоже оформляющая субсидию). Такая вот законодательная дыра – многодетная мать (даже одинокая) субсидию получить не может, зато полноценная неофициальная семья (даже при наличии общих детей) оказывается в заведомо выигрышном положении. В отдельных случаях складываются совсем уж абсурдные ситуации. Например, за 15 минут до общения с инспектором я услышала историю одной женщины – она жаловалась, что бывший муж не может выписаться из ее квартиры, потому что его нынешняя жена не хочет прописывать его у себя. Мотив невероятен – у человека очень высокая пенсия! С такой субсидию могут не дать.

Просмотрев документы, инспектор уже наметанным глазом обратила внимание на несколько вещей. Первая – площадь дома и кто в нем зарегистрирован. Вторая – лицевые счета абонентских книжек. Третья – наличие или отсутствие в собственности других домов или квартир, а также автомобиля. Четвертая – официальное трудоустройство всех совершеннолетних трудоспособных членов семьи.

Я переживала, что буду послана в долгий квест под названием «справка об отсутствии задолженности», но этого не случилось. Тем не менее, этой пресловутой справке нужно уделить внимание. Их выдают в абонентских отделах предприятий-поставщиков коммунальных услуг, проведя предварительный перерасчет. Что такое, например, абонотдел водоканала, думаю, вы уже себе представили. Но зачем эти справки нужны? Из объяснения инспектора стало ясно, что этот документ нужен не для оформления, а для восстановления субсидии, которую человек потерял по причине задолженности. Должна сказать, что в живой очереди таких было около трети. Прелесть ситуации заключается в том, что справка имеет срок действия – не более месяца. Не успел отдать вовремя – иди получай новую.

После сверки документов необходимо заполнить декларацию на получение субсидии. Оказалось, что это не так просто. Например, в углу слева нужно было написать фразу «Житло в оренду не здаю», а при записи данных о членах семьи в графе «Примечания» написать «Державний кордон не перетинав». Это если вы действительно не ездили за границу и не сдавали жилье в аренду.

Сведения о доходах запрашиваются самим управлением, так что никаких специальных документов не нужно. Но! Заполняя декларацию, нужно указать ВСЕ источники доходов семьи (зарплата, соцпомощь, пенсия, доходы от предпринимательской деятельности и т.д.). Если вы о чем-то забудете или сознательно скроете, а при проверке данных эта информация всплывет, вам откажут в субсидии без права ее повторного оформления!

После того как документы были приняты, инспектор посоветовала через три недели позвонить на «горячую линию» управления соцзащиты. Примерно столько времени в среднем требуется для рассмотрения и получения ответа. Я начала набирать «горячую линию» через 4 недели. И, что было вполне ожидаемо, с первого раза попала на короткие гудки. И со второго. На официальном сайте Фортечного районного совета нашла еще два мобильных номера «горячей линии». Но оба они не отвечали. Дозвониться удалось на следующий день, но единственное, что я узнала, – ответа еще нет. На прошедшей неделе появилась хорошая новость – заработал единый реестр получателей субсидий, по которому можно проверить наличие и размер своей субсидии. Заработал он, правда, не сразу, а через день. И на нем информации обо мне не было. А в начале нынешней недели с сайта Фортечного райсовета исчезли мобильные телефоны «горячей линии».

На данный момент истекли уже полтора месяца (!!!) ожидания, но ответа на свой запрос я не знаю. Коммунуслуги оплачиваю по полной стоимости, и так придется делать, пока не будет получен ответ. Эта ситуация ненормальна, но типична – многие получают положительный ответ через 3-4 месяца, а на счетах за это время образуется переплата. Видимо, я оказалась в числе этих «счастливчиков».

Сведения о субсидиях отныне можно получить, зайдя на сайт subsidii.ioc.gov.ua. Поиск ведется по почтовому адресу. Консультации по вопросам, связанным с получением субсидий, все так же можно получить по телефонам «горячих линий»: (0522) 37-07-39 (Фортечное управление соцзащиты), (0522) 32-06-59 (Подольское управление соцзащиты), (0522) 22-28-44 (департамент социальной защиты населения Кировоградской ОГА).