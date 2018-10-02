А силу-то куда девать?

На выставке «АгроЭкспо» все высшего уровня. В том числе и развлекательно-соревновательный аспект. Год от года всё становится круче, сильнее во всех смыслах. И если в прошлом году на выставке прошло стронгмен-шоу от всем известного украинского силача Василия Вирастюка, то в этом году у нас в Кропивницком состоялся этап Кубка мира по этому силовому виду спорта! Он так и назывался – AGROEXPO strongman CUP 2018.

«Стронгмен» в буквальном переводе означает сильный человек. Придуман этот вид спорта как бы в противовес тяжелой атлетике. В тяжелой атлетике поднимают штангу – предмет, несколько надуманный, далекий от реальности. А в стронгмене все ближе к реальности – силачи тягают бревна, камни, перемещают транспортные средства. Все вполне исторично – так нашим предкам приходилось таскать те же бревна для дома, поднимать телегу, у которой отлетело колесо, и т.д. Поэтому этот вид спорта, будем честны, давно превзошел по зрелищности классическую тяжелую атлетику. Вот кто из вас знает, кто такой Олег Слободянюк? А это, между прочим, чемпион Украины в самом тяжелом весе по тяжелой атлетике. Зато все знают, кто такой Василий Вирастюк!

В этапе Кубка мира по стронгмену (точнее говоря, стронгмен ивентс, но все уже привыкли говорить односложно) приняли участие девять атлетов из Украины, Польши, Грузии, Латвии и Беларуси. А главным судьей соревнований был, конечно, он – Василий Вирастюк, и многие зрители больше глазели на него, нежели на состязавшихся претендентов.

Первым конкурсом должен был быть так называемый трак пул. Это когда спортсмен тянет за собой какую-то технику. Думается, все видали такое по телевизору, когда силач тащит за собой грузовик. Но в Кропивницком спортсменов ждала необычная задача. Тащить надо было не уже привычный для них грузовик, а экскаватор! А именно ELEX 81А – нашу, местного производства технику. Масса экскаватора около 8 тонн, что вполне сравнимо с массой крупного грузовика. Но фишка в том, что автомобиль важно сдернуть с места, и дальше он уже отчасти и по инерции катится. С экскаватором из-за особенностей конструкции такой фокус не пройдет – тянуть надо все время. Атлеты делали пробные попытки тащить ELEX, и у них, в общем, получалось. Судейская коллегия во главе с Вирастюком долго не могла решить – как тянуть. Можно, как вол в упряжке, а можно и лицом к технике, работая руками к себе. Но в итоге, после примерно часа попыток и совещаний, судейская коллегия вообще постановила отменить этот конкурс! Вирастюк со товарищи решили, что отсев, которым покрыто все пространство «АгроЭкспо», не дает возможности спортсменам нормально тянуть – ноги проскальзывают, возможны травмы. А они искренне хотели потягаться с экскаватором – за, так сказать, кулисами можно было подглядеть, как атлеты даже меняют обувь, выбирая подходящую, как специфически разминаются – как бы бодаются друг с другом, как в американском футболе. Но не сложилось.

Впрочем, на настроение зрителей и участников это никак не повлияло. Ведь оставалось еще пять конкурсов. Под тысячный рев публики силачи таскали веса, способные раздавить простого человека, бегали со всякими штуковинами, которые обывателю и с места не сдвинуть. Был свой конкурс и для зрителей. Желающим было предложено попробовать свои силы. И желающие были! Правда, тяжести для них были подобраны намного более скромные, чем для профессионалов, но все же. Силачи из народа получили свои заслуженные призы.

Кульминацией всего состязания стало упражнение на поднимание сеялки производства завода «Эльворти», в триста с лишним килограммов. Богатырям и это оказалось по плечу!

Итог состязания таков:

1 место – Рафал Кобиляж (Польша);

2 место – Павел Кордияка (Украина);

3 место – Павел Гайша (Украина).

Полякам удалось взять реванш – на недавних состязаниях в соседней стране победил украинец Алексей Новиков. Ныне действующий чемпион Украины выступал и на «АгроЭкспо», но из-за недавно перенесенной операции явно берег силы и в призеры не попал. Но у него все еще впереди, как и у «АгроЭкспо».

Наблюдая за приростом крутизны соревнований даже страшно подумать, что будет на «АгроЭкспо – 2019». Что будет, кто приедет? Шварценеггер или Сталлоне?

Фото Павла Волошина, «УЦ».