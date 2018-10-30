На встречу с «корсиканкой»

Ну что, уважаемые театралы, уже купили билеты на долгожданную премьеру? Тем, кто не в курсе, адресуем этот анонс.

Итак, 10 и 22 ноября в музыкально-драматическом театре им. Кропивницкого состоится премьера спектакля «Наполеон и корсиканка» по пьесе чешского драматурга Иржи Губача в постановке главного режиссера Евгения Курмана.

В минувшую пятницу мне посчастливилось увидеть небольшой фрагмент репетиции и часть декораций. Первое, что меня впечатлило, - это потрясающий морской пейзаж на заднике сцены. Будете на спектакле – обязательно обратите внимание: нужно иметь огромный талант, чтобы театральная декорация выглядела как прекрасная работа художника-мариниста. Не могу не отметить также музыку, которая звучит в спектакле.

– Музыку, которую вы слышали, написал наш Денис (Денис Федоренко. - Авт.), который в рубке сегодня сидел, - отметил Евгений Курман. - Конечно, там есть и корсиканские песни и танцы – это автентика, а вот «Одиночество Наполеона», другие темы – это все написано Денисом специально для этого спектакля.

Тем временем на сцене оттачивалось каждое движение, каждая реплика, одна за другой сменялись мизансцены.

– В последнее время мы выработали для себя такую стратегию: премьеры выпускать не впопыхах, - говорит Евгений Курман. - Мы долго готовим спектакль, как, например, «Севільські заручини», но это того стоит. Да и по природе так должно быть: как ребенок должен выноситься, прежде чем родиться, так и живое произведение искусства. В Голливуде говорят: быстро, хорошо и дешево никогда не сойдутся вместе. Поскольку у нас все дешево, но должно быть хорошо, поэтому оно никогда не бывает быстро.

В качестве сценографа «Наполеона и корсиканки» выступил Борис Фирцак, который сделал «Украдене щастя» и «Севільські заручини»…

– Да, это третья работа Бориса Фирцака для нашего театра. Вы видели сегодня только задник настоящий. Все остальное еще в процессе, на покраске. Все наши задумки вы увидите уже на премьере, и это хорошо. Кстати, костюмы мы решили делать не стилизованные, а исторические, чтобы они передавали шик эпохи, что ли… В общем, мы себе не изменяем. Даже в таком материале у нас будут и живая музыка, и вокал, и танцы…

Позволим себе еще раз напомнить: 10 ноября, в 16.00, и 22 ноября, в 18.00, в театре корифеев – премьера спектакля «Наполеон и корсиканка» по пьесе Иржи Губача. Поспешите за билетами! Кстати, теперь их можно приобрести также в электронном виде на сайте театра.

Фото Павла Волошина, «УЦ».