Такие выборы: кто чего нарушил

Агитация в почтовых ящиках «под елочку», благотворительность с конкретными фамилиями и заявления в полицию по поводу кандидатских билбордов – первые две недели официально стартовавшей в Украине избирательной кампании приносят плоды, как говорят, с гнильцой.

За ее ходом пристально следят наблюдатели Гражданской сети ОПОРА, из сообщений которой вкупе с собственными наблюдениями получается вполне себе дайджест. Чтобы не было повода сказать, что, мол, не знали, не слышали, не видели, такой дайджест будем публиковать, похоже, аж до конца октября, когда должны состояться вторые в этом году выборы – парламентские. Президентские, напомним, пройдут в марте.

Независимая газета

Речь не об одноименном российском издании – еще накануне Нового года в областном центре зафиксировали распространение газеты, освещающей деятельность партии ВО «Батькивщина».

– Основатели заявляют, что это «новая независимая областная газета “Центральная Украина”», - отмечается в сообщении сети ОПОРА. - На первую страницу 16-страничного издания вынесен анонс материала о Юлии Тимошенко и интервью с политиком Владимиром Яворивским. На второй странице размещены поздравления с новогодними праздниками от имени лидера партии Юлии Тимошенко, главы областной организации партии, председателя Кировоградского облсовета Александра Черноиваненко и депутата городского совета от ВО «Батькивщина» Александра Цертия…

Главный подарок потенциальным читателям к праздникам от независимого издания – календарь на следующий год с портретом Юлии Тимошенко во вкладке. По словам координатора наблюдения за выборами Гражданской сети ОПОРА в Кировоградской области Зои Лебедь, никакого обозначения, что это политическая реклама, нет.

Это не первый номер упомянутой газеты с незамысловатым названием «Центральна Україна», появившийся в почтовых ящиках горожан. Еще в ноябре прошлого года в полку «Азов» заявили о грязной политической агитации – тогда изображение одного из бойцов полка, крымчанина Алексея Лысенко, без его согласия использовали как раз в этом издании для иллюстрации статьи с названием «Немає кому служити».

– Сегодня партия Тимошенко использовала моё фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки, - в частности, написал он в соцсети «Фейсбук». - Я требую публичных извинений Юлии Тимошенко в виде видеоролика. Несите ответственность за действия своей своры дырявых политологов!

Тогда же выяснилось, что, хотя газета официально не является партийной, ее издает общественная организация «Суспільнo-інфoрмаційна агенція “Центральна Україна”», одним из соучредителей которой является Валентин Васильевич Березовский.

Человек с такими же именем, фамилией и отчеством был кандидатом в депутаты Кировоградского городского совета на выборах 2015 года. Согласно сведениям, представленным в Центризбирком, на тот момент он был членом партии «Батькивщина». Упоминалось также, что тираж издания – миллион экземпляров. Грубо по штуке на жителя области. Чтоб точно «покрыть», очевидно.

Твори добро?

Уже в период рождественских праздников появилась информация о другом традиционном способе влияния на избирателей – благотворительных фондах, связанных с избранными на Кировоградщине народными депутатами.

Двое из них – Станислав Березкин и Олесь Довгий – имеют отношение к трем таким фондам. У последнего их два – «Благодійний фонд Олеся Довгого та Катерини Горіної “Можемо разом”» и «Фонд розвитку громади».

Первый официально существует для поддержки культурных мероприятий, в том числе на территории избирательного округа № 102 в Кировоградской области. От имени второго во время выборов в Верховную Раду в 2014 году строили детские площадки в Знаменке и районе. Во всех случаях объекты помечали табличками с указанием имени и фамилии Олеся Довгого.

Благотворительный фонд Станислава Березкина «Добротвір» в предыдущие годы в разное время направлял средства на поддержку детей и молодежи, воинов-афганцев, ветеранов Великой Оте­чественной войны, участников боевых действий, помощь военным на востоке Украины. В 2018 году на средства фонда школьники из Малиновки ездили в Умань, детям в Компанеевке и Бережинке дарили подарки, организовали бесплатное представление для детей из Кропивницкого.

Создание именных благотворительных фондов – распространенная практика среди народных депутатов Украины, их часто используют как инструмент скрытой агитации. Хотя такая деятельность не противоречит избирательному законодательству, это является нарушением принципов равенства избирательного процесса. К тому же «гречка», как ее ни называй, смазывает для избирателей само понятие об обязанностях депутатов. То есть они же законодатели как бы, а не просто «датели».

– Законодательство о благотворительной деятельности запрещает благотворительным организациям участвовать в избирательной агитации. Однако благотворительные фонды часто используют лишь элементы символики и прямо не агитируют за кандидатов, таким образом обходят прямой запрет закона и избегают юридической ответственности, - подчеркивает советник ОПОРЫ по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

«Флаги сменить!»

Тем временем 10 января наблюдатели сети обратились в полицию с заявлениями о нарушении правил ведения предвыборной агитации двумя кандидатами в президенты – Сергеем Каплиным и Андреем Садовым.

Речь о билбордах с их изображениями в Кропивницком и Светловодске, на которых не указаны исходные данные, что может свидетельствовать о нарушении ст. 59 Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Согласно ее нормам, печатные материалы предвыборной агитации должны содержать сведения об учреждении, которое осуществило печать, или указание на то, что печать осуществлена ​​с использованием оборудования кандидата на пост президента Украины или выдвинувшей его партии. А также о тираже, лицах, ответственных за выпуск, и заказчике соответствующих материалов. Вся агитация должна быть оплачена из избирательного фонда кандидата.

В обоих случаях наблюдатели вызвали правоохранителей. Сотрудники патрульной полиции приняли заявления и передали их в Кропивницкое городское отделение НП.

Согласно КУпАП, распространение во время избирательного процесса печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих упомянутых сведений, может грозить штрафом – от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а если речь о должностных лицах, то от двадцати до тридцати. То есть 50-90 или 350-500 гривен.

Оно понятно, что рекламу поклеили до 31 декабря, до официального старта кампании, тогда все эти нормы просто не действовали, нет выборов – нет нарушения. Ну и никто не озаботился тем, чтобы убрать или заменить «наружку» на соответствующую законодательству. Праздники же. Да и штрафы, прости господи, как-то не слишком мотивируют – переклеить билборды дороже, да и хлопотней…