«Дальнобой» по-европейски

Со стороны работа водителя-дальнобойщика кажется романтической. Как это здорово – ехать куда-то, рассматривать пейзажи, на паркингах знакомиться с новыми людьми… Но это со стороны. На самом деле труд этот достаточно тяжелый. Водителям трудно как физически, так и морально. Особенно если дальнобойщик «вдруг» оказался в Европе.

Наш земляк Игорь Дейкун – профессиональный водитель. В родном городе и за его пределами работает в сезон, а зимой, как правило, заказов на перевозки нет, вот и решил не сидеть дома, а поработать три месяца в Европе. Друзья «дали наводку» на фирму, находящуюся в Литве, в городе Шяуляй, и Игорь отправился бороздить европейские трассы.

– Фирма-перевозчик крупная – около 250 машин. Литва вообще вся занимается перевозками. Оформился достаточно быстро и начал стажироваться – ездить рядом с водителем. Для меня стажировка была в течение трех недель. Ее продолжительность для каждого индивидуальная.

До этого я ни разу не был в Европе. Первое впечатление – шок. Дороги, развязки, туннели, мосты, миграция животных… И когда я самостоятельно там сел за руль, было впечатление, что я впервые веду машину. Потому что большие скорости, сложные развязки, большое количество съездов с трассы, по семь полос движения. Многие не выдерживают. Был, например, в Украине таксистом или маршрутчиком, а там садится за руль, стажируется неделю и отказывается работать, возвращается домой. Один парень три недели пытался приспособиться к манере езды, но у него был такой страх, что не мог по полосе ехать. Сказал, что это не его, и уехал домой.

Пришлось поездить по Польше, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Голландии, Люксембургу. Сложнее всего ехать через Париж. Так и говорят: если ты проехал через Париж, значит, ты настоящий дальнобойщик. Это свое­образный экзамен на вождение. Очень много полос движения. Да еще и мотоциклисты и мопедисты выскакивают, кажется, из-под колес твоей машины. Перед Парижем трасса – восемь полос, переходящих в шесть, потом в три, потом в пять. И следишь за навигатором и считаешь полосы, выбираешь, по какой тебе ехать.

Везде загрузка и разгрузка строго по указанному времени. Если ты приехал на час раньше – ждешь. Бывало такое, что приезжаешь вечером, а разгружаться надо утром следующего дня. Ждешь. Ставишь машину на паркинг и идешь смотреть местные достопримечательности.

Как-то в Германии разгружался на какой-то базе, площадь которой меня поразила. Там около 600 (!) рамп, и возле каждой стоит машина.

О том, что все машины оборудованы тахографом, все знают. Время соблюдается четко. Если тебе до пункта назначения осталось двадцать километров, а время езды вышло, ты обязан остановиться. Едешь дальше – штраф. Но остановиться на обочине недопустимо. Нужно рассчитать время так, чтобы вовремя оказаться на паркинге. В Германии они забиты, в Италии их мало, а во Франции везде станешь. В Бельгии воруют. Ночью могут разрезать тент и что-то забрать. Могут топливо слить. А все это высчитывается из зарплаты водителя.

Однажды был задержан полицией. Ну не задержан, а так, пообщались. В небольшом городке Италии оставил машину на паркинге и пошел погулять по окрестностям. Там такие красивые частные домики и дворики, что я стал фотографировать их на телефон. И тут подъезжает полицейская машина. Они просят документы, а я их в машине оставил. Языка не знаю, жестами объясняю. Поняли, подвезли меня на паркинг, я документы показал. Там мой коллега стоял, который немного знал итальянский, стал переводить. Они сказали, что здесь нечего фотографировать, нет достопримечательностей, что для этого надо ехать в Турин или Милан. Я хотел с ними селфи сделать, но они отказались и быстро уехали.

Я работал там зимой, были обильные снегопады. Но ни разу не ехал ни по гололеду, ни по заметенным дорогам. Снег еще идет, а машины уже работают – посыпают смесью и тут же чистят. К концу снегопада на обочинах лежат горы снега, а асфальт чистый.

Русскоязычных там очень много: Россия, Украина, Казахстан. И Европа это учла. На загрузках фирма предлагает анкету на удобном тебе языке. Цены в магазинах умеренные, но все какое-то невкусное. Принять душ можно на заправках. Летом мужики моются на паркингах: воду из канистр льют. Постирать – надо искать где. В Германии это автохофы, где есть стиральные машины (3 евро) и сушилки (3 евро).

Между Италией и Францией есть тоннели протяженностью до 14-ти километров. Едешь и испытываешь напряжение – так долго. И снаружи температура воздуха минус четыре, а в тоннеле – плюс девятнадцать.

В Австрии в выходные дни действует запрет на движение грузовых автомобилей, чтобы люди могли беспрепятственно добраться в Альпы на отдых. Выход есть: покупаешь билет на ROLA. Это поезд, в котором твоя машина заезжает на специальную платформу, а ты садишься в вагон. В течение четырех часов ты пересекаешь Австрию и на машине едешь дальше. Если ты рискнул поехать на автомобиле, 300 евро штрафа. Я был оштрафован на эту сумму, но не по своей вине. Менеджер моей фирмы сказал, чтобы я ехал. По идее, фирма должна мне эти деньги вернуть, но уже не вернет.

Впечатлений много, вокруг красиво и удобно, но все равно тянет домой. Отношение к нашим, мягко говоря, нехорошее – это я имею в виду работодателя. Водители жалуются, что часто снимают с зарплаты деньги ни за что, придумывая повод. Конечно, если в Украине не можешь найти работу, то те условия считаешь раем. Я остаюсь работать дома.