Бастионы нашей культуры

Каждый уважающий себя город хочет иметь какой-то общий центр культуры и искусcтва, с соответствующими названиями типа «Мистецький арсенал» или «Узвіз». И для Кропивницкого такой культурно-исторический центр крайне необходим. Но не стоит повторять чужие названия, когда мы на вполне законных основаниях можем создать свою «Мистецьку фортецю» или что-то еще.

Тяжелое наследие прошлого

Для открытия в городе культурно-исторического центра имеются все возможности, в том числе и в здании бывшего управления Национального банка Украины (НБУ), расположенного на Большой Перспективной, 33. В результате административной реорганизации банковской системы Украины были упразднены областные подразделения НБУ. Как это сказывается на функционировании банковской системы и влияет ли реорганизация на курс доллара, нам неизвестно. Но нас интересует судьба не реформированной отрасли, а здания, оставшегося в наследство от нескольких поколений банкиров.

Совсем недавно «УЦ» обнародовала факт, открытый архитектором Раисой Ковалевой, что строительство этого одного из самых красивых зданий Елисаветграда-Кропивницкого началось в 1899 году, и строилось оно именно для финансового учреждения. Больше ста лет им любуются все проезжающие и проходящие, поскольку оно расположено практически в самом центре города, напротив Кировоградской областной государственной администрации и областного совета.

Приятной неожиданностью стала информация, озвученная председателем Кировоградского областного совета Александром Черноиваненко на вручении премии Осмеркина за 2017-й год, что в скором времени не только художники, но и вся культура города получит подарок в виде помещения бывшего отделения НБУ в Кировоградской области. Это было как бы само собой разумеющимся, исходя из духа и буквы использования старинных зданий. Но прошло два года, и появилась информация, что на здание претендуют не кто иной, как чиновники, хотя и из департамента культуры, туризма и культурного наследия Кировоградской ОГА. Во всяком случае, именно этот департамент стал как бы правонаследником финансистов. Первоначальный замысел передачи здания под культуру вроде бы и сохранялся, но как будет в дальнейшем и все ли интересы учтены в новых раскладах?

Председатель Кировоградского областного совета Александр Черноиваненко от своих слов не отказывается, хотя областной совет первый раунд соревнований за историческое наследие проиграл: «Що стосується приміщення колишнього Національного банку, хочу сказати, що воно передане восени 2018-го року в управління Кіровоградської обласної державної адміністрації. Обласна рада до нього ніякого відношення не має, хоча ми зверталися до Кабінету Міністрів і навіть приймали відповідне рішення на сесії обласної ради, але КМУ вирішив віддати будівлю в управління ОДА. Наскільки я поінформований, дане приміщення передане департаменту культури ОДА, депутатський корпус на першій сесії цього року прийняв рішення виділити більше двох мільйонів гривень на поточний ремонт і утримання приміщення. Я скажу, що моя ідея – зробити в приміщенні, умовно кажучи, “мистецький арсенал”, де можна виставляти й робити виставки як художників, так і музейників, і, безумовно, проводити інші заходи. Там площ достатньо для того, щоб зберігати фонди як художнього музею, так і краєзнавчого. У цілому це був би гарний комплекс – як історичний, так і культурний і просвітницький – для усієї області, і це б відповідало духу збереження спадщини».

Сейчас ситуация с историческим зданием обстоит так. Еще зимой этого года департамент культуры передал часть здания и подвалов «банка» вроде бы по назначению – Кировоградскому областному художественному музею. Но не просто так, а… в аренду. Одно госучреждение передает другому госучреждению государственное же имущество за его, т. е. государства, деньги! Странно, конечно, но процесс вовлечения здания банка в культурную орбиту все же начался. Директор Кировоградского областного художественного музея Татьяна Ткаченко не скрывает своего удовлетворения, но говорит и о проблемах: «Процес передачі нам частини приміщення почався в січні, і з січня ми орендуємо підвальне приміщення й другий поверх. Єдине, що там ще не пристосовано, щоб розпочати роботу зразу, але ми потихеньку переміщуємо фонди в підвальне приміщення. На сьогодні в художнього музею існують страшні проблеми з фондами, у нас малесенькі кімнати, ми задіяли наші підсобні приміщення для розміщення картин та інших експонатів. Ми бачимо, що на новому місці площ нам ще не вистачає, але вже стає краще, тобто підвальне приміщення підходить для фондів, воно й обладнане, але там треба вирішити багато питань щодо пожежної безпеки та інших, бо цього не було зроблено, хоча ми очікували, що там все готове. Ми орендуємо й другий поверх, але там треба буде провести ремонт, бо там жахливий стан, потрібні кошти. На другому поверсі можна обладнати один виставковий зал, але потрібно прибрати перегородки та щось робити зі стінами, до яких ці перегородки були прикріплені. Ми, звичайно, підтримуємо ідею, бо якщо все буде добре, то зможемо більше презентувати наших експонатів, особливо гостям міста».

Опять же, даже в словах «новоселов» ощущается какая-то поспешность в решении о передаче здания, поскольку деньги нужны не только на ремонт здания художественного музея, который «замерз» на уровне 2016 года, но и для… переоборудования помещения бывшего финансового учреждения. Без капитального переустройства оно не готово стать не то что «Мистецькою фортецею», но и филиалом художественного музея! А вообще-то такая постановка вопроса в пользу одного учреждения в корне нивелирует идею создания в городе единого культурно-исторического пространства.

Всем надо!

В переданном худмузею здании с большим удовольствием разместились бы все наши творческие союзы – художники, музыканты и литераторы, и это было бы оправдано, потому что стало бы дополнительным стимулом для творчества и даже взаимопроникновения и распостранения искусства. Взять тех же художников, которых регулярно выселяют из художественного салона.

На стесненные обстоятельства жалуется не один худмузей. Другим музеям вообще негде пристроить свои экспонаты, как музеям медицины, милиции или спорта. Надо искать место для музея композитора Кароля Шимановского, есть и другие музеи, которым тоже самое место в «Мистецькій фортеці», как, например, музей города или музей хореографии. Можно говорить и о создании музея театрального искусства, что вместе с современными демонстрационными возможностями архивных записей сделало бы его чрезвычайно актуальным именно здесь. А есть ли в городе что-то наподобие технического музея, или музея развития коммунального хозяйства, или транспорта, освещения или чего-то похожего? А военный музей, который просто необходим для поддержания связи поколений и воспитания патриотизма? И его нет!

У нас традиционно сложилось так, что вся вышеперечисленная тематика частично может присутствовать в экспозициях областного краеведческого музея, и, кстати, именно с него и началась история освоения «банкирского» наследства.

С точностью до наоборот

Наталья Агапеева, директор областного краеведческого музея (ОКМ), рассказала, что еще в 2017-м году она инициировала начало процесса передачи здания управления НБУ для нужд своего учреждения. Тоже как бы вразрез с идеей о создании здесь общегородского культурного центра, но, тем не менее, история поучительная. 10 ноября 2017 года областной совет своим решением просит передать здание, находящееся в государственной собственности на балансе НБУ, на баланс областного совета: «Дати згоду на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу будівель по вулиці В. Перспективній, 33 з державної власності, зі сфери управління та балансу НБУ, до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області, на баланс Кіровоградської обласної ради з метою забезпечення розвит­ку даного музею (ОКМ)», гарантируя целевое использование здания, исключающее последующую передачу в частную собственность. Насчет частной собственности – важное уточнение. Такое решение принял Кировоградский областной совет. Потом были направлены необходимые письма, обращения и документы в адрес Минэкономразвития и в НБУ, для подготовки проекта распоряжения Кабинета Министров. Письма отправили, ожидая благоприятного решения в кратчайшие сроки, но принятие его затягивалось без объяснений.

Наконец, осенью 2018 года на сайте Правительственного портала появилась информация (притом, что еще в октябре Н. Агапеевой сообщали, что никакого решения еще нет) о распоряжении КМУ за подписью премьер-министра В. Гройсмана, датированное… 12 сентября 2018 года, № «861-р», где говорится, что здание передается в сферу управления Кировоградской ОГА, а не областного совета, и не для музея, а «рекомендувати балансоутримувачу використовувати нерухоме майно, визначене в п.2 цього розпорядження (здание управления НБУ. – Авт.) за ЦІЛЬОВИМ призначенням, для організації БЕЗГОТІВКОВОГО ОБІГУ». Интересный поворот, но еще интереснее стало, когда председатель ОГА выдал распоряжение передать здание не какому-то финансовому учреждению, а на баланс департамента культуры, туризма и охраны культурного наследия! Ну а дальше уже департамент решил сдать в аренду (!) здание банка, вернее подвал и второй этаж, художественному музею.

Думали, как лучше…

В общем, имеем полное игнорирование Кабинетом Министров Украины решения депутатов Кировоградского областного совета с одной стороны и такое же игнорирование решения Кабмина со стороны областной власти в пункте об организации в здании «безготівкового обігу». Что имеем? Имеем то, что областной краеведческий музей остался без возможности развития за счет площадей бывшего банка и главное – без возможности надлежащего хранения ценных исторических фондов. Наталья Агапеева не скрывает своего разочарования: «Приміщення банку неможливо використовувати зараз, але воно вкрай необхідне для нас, тому що в нас 85 тисяч одиниць експонатів, які зберігаються на площі в 200 квадратних метрів. У нас величезна колекція археології, ми не маємо можливості нормально проводити тематичні експозиції, у нас виставлено лише 200 предметів з чотирьох тисяч з колекції Ільїна, про яку всі запитують. Хіба це не привід передати приміщення нам? Я не можу коментувати рішення Кабміну, але в цій ситуації повністю проігноровано рішення сесії облради, причому без жодних пояснень ні депутатам, ні директору краєзнавчого музея, ні з боку адміністрації, ні з боку керівництва департаменту культури. Все робилося тишком-нишком. Немає пояснень і з боку моєї колеги, директора художнього музею. Це неколегіально, і це некрасиво, і це взагалі не лізе ні в які моральні ворота».

Вот такая жесткая и эмоциональная реакция на непрозрачные действия.

Вообще кажется, что такое кулуарное решение вопроса, в том числе и с учетом инициативы о передаче здания только краеведческому музею, сильно сужает возможности использования здания, поскольку не учитывает всего спектра предложений, а он намного шире.

Евгения Шустер, помощник мэра города Кропивницкий, предлагает расширить представительские возможности этого объекта: «Там повинно панувати мистецтво! Можливо, там було б добре розташувати справжню концертну залу, проводити масштабні виставки. У нас є кого представляти, тому цю площу потрібно максимально використовувати для потреб мистецтва, бо віддавати таку локацію під чиновницькі кабінети – це гріх. Я прошу підтримки в працівників культури, музейних установ, адже ми усі розуміємо, що музейні фонди зростають, а їх ніде не те що виставляти, але й зберігати. Наші традиційні музеї, якщо перефразувати приказку, “и в тесноте, и в обиде”. А ще там можна влаштувати справжній центр світських чи офіційних прийомів, адже такого в нас немає, і це був би на порядок вищий рівень представництва області, де не соромно було б приймати високих гостей».

Во избежание кривотолков и разночтений, наверное, надо было организовать широкое обсуждение и даже экскурсию. Возможно, что против такой постановки вопроса со временем не будет и начальник департамента культуры ОГА Валентина Животовская: «Зараз частина приміщення здана в оренду художньому музею, у тому числі й підвали для зберігання фондів. Стосовно краєзнавчого музею – у них є хоча б фондове приміщення. Насправді в будівлі банку приміщень не так і багато, є низка питань по опаленню, ремонту, але велику виставкову залу, яку можна обладнати на другому поверсі, можна комбінувати для спільних великих проектів наших музеїв».

Сдержанный оптимизм в отношении реализации своей идеи высказывает и Александр Черноиваненко: «Це тільки початок, будемо рухатися далі. Можливо, з часом будівля перейде у власність територіальної громади. Я думаю, коли будуть зміни до Конституції і відбудеться децентралізація з передачею повноважень облвиконкомам, виконавчі функції повинні бути в облвиконкому, тоді їм передасться майно, яке буде власністю облвиконкомів, а не ОДА».

Но, когда это будет и удержится ли до того времени «Мистецька фортеця» в Кропивницком – покажет время. Конечно, надо неотложно решать и проблемы расширения возможностей музеев для хранения фондов, для чего можно использовать находящиеся поблизости помещения путем их выкупа. Возможны и другие варианты, но для начала необходимо хотя бы вынести вопрос на широкое обсуждение.

Фото Павла Волошина, «УЦ».