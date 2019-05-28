Як не втратити право на субсидію: 6 порад

Монетизація субсидій, завдяки якій громадяни почали отримувати «живі» гроші для оплати житлово-комунальних послуг, актуалізувала питання контролю за справедливим розподілом коштів соціальної підтримки, які формуються за рахунок наших податків.

За словами генерального директора Директорату сім’ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної політики України Віталія Музиченка, 55,1 млрд гривень виділено в бюджеті цього року на підтримку при оплаті житлово-комунальних послуг, у тому числі на житлові субсидії. І важливо забезпечити, щоб ці кошти потрапляли саме тим, хто їх потребує, а не збагачували спритників і шахраїв.

Що слід пам’ятати одержувачеві житлових субсидій, щоб не опинитися в числі порушників і не втратити право на допомогу? Експерти проекту «Справедлива підтримка», який Мінсоцполітики впроваджує за сприяння Світового Банку, підготували 6 порад.

Вірно вказуйте в декларації реальні доходи

Для отримання житлових субсидій та більшості видів соціальних виплат потрібно надавати декларацію про доходи та витрати. І ставитися до її заповнення слід з усією відповідальністю – адже на підставі внесених до неї даних держава виділяє гроші платників податків.

Згадайте і вкажіть усі доходи членів вашого домогосподарства, не забутьте про дохід від здачі житла в оренду (якщо він є), премії, надходження від підприємництва тощо. Фахівці рекомендують звірити данні про дохід у місцевому фіскальному органі (довідка надається безкоштовно). Такого документу при призначенні субсидії ніхто не вимагає, але не гріх самому пересвідчитися, що ви насправді вказали усе.

Не приховуйте свій справжній майновий стан

Невірно вказаний майновий стан – ще одне типове порушення, що призводить до припинення надання допомоги – адже право на її призначення та подальше отримання визначають чіткі критерії.

Приміром, не зайве пересвідчитися, що десь у базі транспортних засобів на вас досі не «висить» авто молодше 5 років, яке ви передали комусь за дорученням і не стали декларувати.

Також важливо бути переконаним самому та мати можливість підтвердити, що протягом року до звернення за отриманням субсидії, ви не робили придбань на суму понад 50 тис. гривень. Тобто, якщо ви, приміром, «розжилися» чимось на таку суму і більше – новою квартирою, меблями, човном тощо і «обминули» цей епізод при заповненні декларації, до вас невдовзі у держави можуть виникнути питання. Логіка тут проста: якщо людина має гроші на придбання дорогої речі – чому держава за гроші усіх громадян повинна компенсувати її витрати на комірне?

Працездатні – офіційно працюють або шукають роботу

Неофіційне працевлаштування – ще одне типове порушення, при виявленні якого надання субсидії може бути припинено.

Звичайно, до тих хто перебуває на пенсії, хворий, працює офіційно або зареєстрований у службі зай­нятості як безробітний – запитань не виникає. А от коли громадянин працездатного віку системно декларує «нульовий» заробіток і при цьому офіційно роботу не шукає, виникає цілком логічне питання – а за які кошти він живе? Тобто: або дана особа лінується, або – працює нелегально та свій заробіток у «конверті» просто не декларує. Чому ж тоді комуналку за такого громадянина мають сплачувати ті, хто офіційно працює і чесно платить податки до бюджету?

Вірно вказуйте всіх членів сім’ї і тих, хто зареєстрований у помешканні

Невідповідність реального складу домогосподарства задекларованому – теж є порушенням, виявлення якого може спричинити припинення надання соціальної допомоги. Не випадково при призначенні субсидій вимагають інформацію не лише про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, а також відомості про членів сім’ї, незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (чоловіка, дружини, неповнолітніх дітей).

Інколи виявляється, що отримувач соціальної допомоги «забув» вказати в декларації члена сім’ї, особливо того з них, хто заробляє найбільше. І як тільки дана обставина з’ясується – кошти доведеться повертати.

Вчасно повідомляйте про будь-які зміни

Життєвим обставинам властиво змінюватися. Хтось з ваших членів родини виписався з помешкання, або туди прописався. Хтось знайшов роботу, чи навпаки – звільнився, або ж взагалі вийшов на пенсію. Чи, приміром, раптом з’явилися кошти і будь-ким з вашого домогосподарства було щось придбано за 50 тисяч гривень і більше. Або так трапилося, що у вас змінився набір комунальних послуг – наприклад, ви відмовилися від централізованого опалення і встановили котел. Про усі подібні зміни слід повідомити орган, що призначив субсидію, у місячний термін. Не пізніше!

Не припускайте виникнення заборгованості

Пам’ятайте: якщо загальна сума заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг перевищить 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – а це 340 гривень, – субсидію на наступний період призначено не буде.

Якщо особисто до вас питань бути не може, але вам відомі факти незаконного надання чи отримання субсидій, інших видів соціальної допомоги, соціальних послуг – про такі випадки можна повідомити на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 (з 9.00 до 18.00 у робочі дні без обідньої перерви). А отримати консультацію чи подати скаргу з питань надання житлових субсидій та інших питань соціального захисту можна за телефоном «Урядової гарячої лінії» 15-45.