Школа для вашего ребенка: трудный выбор

Каждый родитель в один прекрасный момент задается серьезнейшим вопросом: как учить своего ребенка? Можно, как большинство, отдать чадо в обычную коммунальную школу, можно пойти в специализированную школу с углубленным изучением какого-либо предмета, а можно и вовсе учиться в частной школе или даже дома. Современное образовательное законодательство позволяет многое.

Что даст частная школа?

Вопрос о школьном обучении ребенка чрезвычайно важен, и его важность мы в полной мере осознали после поездки в Киев, в частную школу «Афины» вместе с руководителем центра образования и развития Моzаїkа Викторией Поляновской. «Афины» – одна из крупнейших частных школ, но она в столице далеко не единственная. Кроме нее, мы посетили маленькую альтернативную школу KiTerra – здесь учатся около 40 детишек. Она чрезвычайно востребована, так как предлагает невероятно низкую для Киева цену за обучение – 4200 грн для средних классов и 4700 грн – для младших (средняя стоимость учебы в киевской частной школе – 10-13 тысяч гривен в месяц). Но ее руководство выдвигает довольно высокие требования к детям и родителям.

– Мы не можем принимать в школу всех детей, – говорит Алина Туз, руководитель KiTerra. – Здесь действуют определенные правила. Во-первых, родители должны хотя бы один день в месяц проводить в школе в качестве тьюторов или коворкеров. Коворкинг – это наша новая фишка, предназначенная для детей, систематически не выполняющих домашние задания. Если ребенок не способен к самостоятельной работе дома, он остается здесь, в школе, в обществе таких же, а за ним присматривает один из родителей. Обязанность коворкера – смотреть за ребенком и напоминать ему о домашнем задании. Но помогать их выполненять коворкер не будет. Во-вторых, мы нередко прощаемся с детьми, считающими, что, придя в школу, они уже несказанно одарили нас своим присутствием. Наши преподаватели требуют плодотворной работы, дисциплины и аккуратности. Учись сам и не мешай учиться другим – вот наше главное правило.

В KiTerra дети в дополнение к обычным школьным предметам учатся танцам и художественному искусству. Камерная, почти домашняя атмосфера хороша для чувствительных детей, одаренных художественными талантами.

– KiTerra – очень интересный проект,– отмечает Виктория Поляновская. – Он показывает, что в маленьких частных школах огромное влияние имеют позиция родителей и их отношение к обучению. На практике занятым родителям не всегда удобно непосредственно участвовать в жизни школы и даже интересоваться учебой ребенка, частные школы часто сталкиваются с позицией «я плачу деньги, вам этого мало?» или чем-то вроде «я заплатил, а вы сделайте мне хорошего ребенка». Иногда родители рассматривают частную школу как этакое дневное «хранилище», в котором еще и учат чему-то. Главный критерий – чтобы детям нравилось. Этот запрос удовлетворяется на 100% – тьюторы устраивают игры, походы в кино и развлекательные центры. Все довольны, однако, по сравнению с учениками обычных школ, дети из частных школ – «хранилищ» могут отставать по качеству знаний. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка было не только беззаботное детство, но и хорошая база знаний, участвовать в его воспитании необходимо, а при выборе частной школы интересоваться, насколько школу волнует качество обучения вашего ребенка и какие критерии оценивания уровня знаний в процессе обучения.

Нет выбора? Да есть же!

В отличие от Киева, Кропивницкий не может похвастаться многообразием частных школ – на данный момент здесь действует всего одна альтернативная школа – «Крок». В сентябре начнет работу новая – альтернативная школа Моzаїkа с углубленным изучением иностранных языков и возможностью выбрать двуязычные программы или опцию получения второго аттестата (американского или канадского). С другой стороны, в нашем городе действуют разнообразные программы и системы на базе старых добрых коммунальных школ: Кировоградский коллегиум с углубленным изучением английского языка, природно-экономико-правовой лицей на базе школы №8, «Виктория-П» и другие. Все эти школы в той или иной степени используют передовые методики (каждая по своему профилю) и обеспечивают достойное качество обучения.

Несмотря на достаточно высокое качество образования в нашем городе, реализовать, например, индивидуальный подход к детям даже в лучших государственных школах достаточно сложно. Это коммунальные учреждения, работа которых строго регламентируется нормами Минобразования. А эти нормы говорят, что оптимальное количество детей в классе – от 25 до 30 человек.

Кроме отсутствия индивидуального подхода, традиционное школьное образование известно своей неповоротливостью и бюрократией. Любое новшество необходимо описать, утвердить в соответствующих инстанциях и так далее. Из-за этого новаторские методики доходят до обычных школ с большим запозданием.

О хоумскулинге

Ранее на так называемое домашнее обучение отправляли только совсем больных детей, неспособных посещать школьные занятия. Сегодня все более популярным становится хоумскулинг – методика, когда ребенок учится дома. Современные технологии максимально приблизили педагога к ученику: контрольные работы можно делать в специальной программе, а учитель может объяснить тему в режиме онлайн через Skype или другую подобную платформу. Хоумскулинг чрезвычайно заманчив для семей, где один из супругов не работает. Но этот вид обучения требует специфической дисциплины, причем и от ребенка, и от родителя, который в данном случае оказывается в роли тьютора. Выбирая хоумскулинг, вам как родителю нужно честно ответить себе на ряд вопросов. Достаточно ли вы целеустремлены, чтобы ежедневно заниматься с ребенком несколько часов? Готовы ли все время контролировать процесс обучения? Сможете ли быть достаточно настойчивыми, если чадо капризничает и не хочет учиться? Сможете ли в случае чего объяснить непонятную тему? Как будете решать вопрос социализации своего чада? Особенно эти вопросы важны для родителей младших школьников, которые еще не могут, в силу возраста, заниматься самостоятельно. Что касается учеников средней и старшей школы, хоумскулинг может быть хорошим выбором для активного ребенка, который, к примеру, занимается спортом или творчеством и часто ездит на соревнования. Но львиная доля ответственности ляжет на самого ученика, так как хоумскулинг предполагает постепенную передачу ответственности за процесс и результаты обучения на самого ребенка. И важно, чтобы родители адекватно оценивали способность своего чада контролировать свое образование.

Кроме ответов на эти важные вопросы, родителям хоумскулера тоже придется платить за обучение. Эти суммы малы в сравнении с полноценным обучением в частных школах – в среднем около 700-1000 грн в месяц. Платить их нужно будет дистанционной школе – а таковых в Украине огромное количество, и у каждой своя система обучения и аттестации. О некоторых нам рассказала Татьяна Швец – администратор в киевской частной школе «Афины».

– У нас есть собственный дистанционный центр с отдельным офисом, – отмечает она. – Аттестация проходит три раза в год в присутствии представителя центра, наш принцип – живой контроль. Но также есть, например, винницкая школа «Дельфин», в которой аттестация проходит один раз в конце учебного года, при этом ученик просто получает задания, а потом присылает результаты, которые система подтверждает без какого-либо контроля реального уровня знаний. Есть много промежуточных систем. Существует несколько дистанционных школ с онлайн-платформой для выполнения задания и контроля знаний с помощью онлайн-тестов. Их недостатком может быть та же возможность «подсмотреть» правильный ответ во время сдачи онлайн-теста или домашнего задания.

Почему контроль знаний важен?

Независимо от того, как именно и где учился ваш ребенок, в 11 классе ему придется сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) – от его результатов будут зависеть итоговый балл аттестата и возможность поступления в вуз. На нем важны не оценки, полученные в течение учебного года, а реальные знания. «Но весь 11 класс – это фактически подготовка к ВНО», – скажете вы. Безусловно, это так. Но, если в средних классах ребенок не смог освоить ряд тем, «догнать» их в 11 классе будет чрезвычайно сложно. Даже если удастся «натаскать» выпускника с помощью репетиторов, пробелы в знаниях могут обнаружиться в дальнейшем, во время учебы в вузе. Поэтому важно контролировать реальный уровень знаний ученика и вовремя корректировать пробелы, чтобы учеба была планомерной и эффективной.

– Пока ребенку от 6 до 14 лет, многие родители об этой стороне вопроса не задумываются, – говорит Виктория Поляновская. – Для них важны хорошие оценки, комфортные условия учебы, уважительное отношение к их детям. Качество усвоения материала теряется где-то в хвосте десятки главных требований к школе, но оно выходит на первое место, когда дело доходит до старших классов и надо сдавать ВНО или готовиться к сдаче экзаменов в иностранные вузы, а ребенок вроде бы учил и сдавал, но материал полноценно не усвоил, что часто происходит, наше традиционное «выучил-сдал-забыл». Поэтому в нашей школе мы планируем использовать вариант «живой аттестации» от хорошей киевской школы, так как это отличная возможность контролировать реальный уровень знаний ученика и своевременно реагировать в случае слабых знаний по какому-либо предмету, а также в течение учебного года будем проводить небольшие проверочные работы по основным предметам. Ведь частная школа может и должна давать уровень знаний не хуже, а по возможности и лучше обычных школ за счет небольшого количества учеников (фактически это коллективное репетиторство) и привлечения лучших преподавателей.

В нашем городе тема частных школ и обучения дома вызывает много вопросов и даже некоторое опасение у родителей. Это понятная реакция, ведь Кропивницкий находится на самом старте альтернативного образования, у нас не так много опыта – как положительного, так и отрицательного. А неизвестность пугает. Но есть опыт крупных городов, показывающий, что выбор формы и места учебы для ребенка, – важный и ответственный шаг. И в области неформального образования можно найти то, чего не хватает ребенку, – индивидуальный подход, уважительное отношение, использование новаторских методик обучения, выбор дополнительных предметов и факультативов и многое другое. Важно подойти к этому выбору ответственно, не бояться новых вариантов обучения, ведь, возможно, именно они станут лучшими конкретно для вашего ребенка.