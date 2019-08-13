Минута славы для «вандала»

Повторяющаяся множество раз на разных стенах и заборах надпись на «не нашем» языке совсем необязательно – реклама наркотиков. Скорее наоборот, это подпольные маркетологи наркобизнеса новейшего века взяли на вооружение более раннюю традицию.

Вновь и вновь кропивницкие пользователи соцсетей, преимущественно старшего поколения, обсуждают очередной образец настенной каллиграфии, копия которого в последнее время появилась чуть не на каждом доме и заборе по улице Короленко и в нескольких других местах областного центра, в том числе – на городской набережной.

Речь о надписи латинской прописью, гласящая просто Lide, и ничего больше. Многие ищут скрытые смыслы или привязывают его к названию канала закладочной торговли наркотой с названием Lider26, появлявшегося на стенах и заборах ранее. Впрочем, поиск по загадочному слову в сети Интернет с добавление ключевых вроде «закладки» и т.п. результатов не дал.

Потому, возможно, в вопрос настенных письмен в целом и коротких слов прописью, иногда – довольно замысловатой, стоит внести некоторую ясность.

В устоявшейся терминологии субкультуры уличных художников-«райтеров», и хип-хоп культуры в частности, такие обычно называют коротким словом «тег» (от английского tag, которое можно перевести в том числе и как «ярлык»), того, кто их наносит, «теггером», а саму практику нанесения – «теггингом».

Считается, что в современном виде теггинг получил развитие в 1960-70-х годах в США, преимущественно в Нью-Йорке, и что поначалу таким способом свои территории «размечали» преступные группировки. Легенда гласит, что первым теггером стал участник группировки Savage Skulls (яростные черепа), начавший писать свое имя вместе с номером улицы, где он жил, в разных местах у себя «на районе». Таким образом, надпись Julio 204 считается первым известным тегом.

В 1971 году в газете New York Times вышла статья о новом феномене, посвященная другому теггеру – Taki 183 который работал курьером и наносил надписи по всему городу, в том числе в метро. После выхода публикации тема пошла в массы, молодые люди по всему миру получили новый способ самовыразиться и обратить на себя внимание.

В среде тех, кто занимается граффити, стрит-артом, короче говоря, рисует на стенах, тег характеризует стиль художника и считается самой «чистой» изобразительной формой. Потому что при его написании, часто в одну линию, с помощью маркера или баллончика с краской, невозможно спрятать недостатки, например, за цветовыми решениями. Развитию стиля собственных тегов уделяют немало времени. По сути, теггинг рассматривается как отдельный вид искусства, близкий к каллиграфии.

В общем и целом обсуждаемая изначально надпись – автограф кого-то из местных каллиграфов или «каллиграфинь», возможно, с именем Лида. Вполне возможно, что живет условная Лида в районе улицы Короленко. Определить, является ли все это искусством, очевидно, должны эксперты, оценить стиль – «коллеги».

Одно ясно – искать там некий скрытый смысл не стоит. По большому счету, все эти Lide, ранее – Metra и прочая по сути – то же, что «здесь был Вася». Только в относительно новой, модной в определенных кругах традиции…

Андрей Трубачев, «УЦ».