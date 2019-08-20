Сложный выбор своего пути

Наш украинский клубный футбол, действительно, переживает нелегкие времена. О сборной в полной мере можно будет говорить после решающих осенних испытаний. Ну а уровень клубов мы в который раз увидели в квалификации еврокубков.

Европейские тревоги

В том, насколько разнятся товарищеские и официальные матчи европейских команд, мы смогли убедиться на примере голландского «АЗ Алкмаара». Напомним, что именно эту команду подопечные Владимира Шарана на сборах разгромили со счетом 3:0. И вот в третьей квалификации Лиги Европы «Алкмаар» встречался с «Мариуполем», которому во втором туре УПЛ александрийцы уступили на выезде – 1:2. И здесь уж обладатели Кубка Нидерландов продемонстрировали всю разницу в классе. Еще в первом матче в Одессе гости могли снять все вопросы относительно победителя двухраундового противостояния. Однако там шедевральный матч выдал голкипер мариупольцев Рустам Худжамов. Именно его вратарские подвиги позволили команде Александра Бабича отстоять нулевую ничью. Ну а в Гааге, куда перенесли ответный поединок, после того как ураган разрушил часть арены в Алкмааре, хозяева просто не заметили своих соперников – 4:0. И здесь оправдания некоторых специалистов, что молодые мариупольцы приобрели необходимый опыт и устали от многочисленных переездов, выглядят просто смешными. Лучше всего охарактеризовали игру украинской команды голландские болельщики, которые в своих комментариях отмечали, что даже клубы из Андорры играют смелее «Мариуполя». И ведь правда, пропуская мяч за мячом, гости выглядели обреченными и смирившимися.

И такая обреченность стала для украинских представителей в Лиге Европы, не считая «Динамо», уже характерной. И именно поэтому, а еще из-за постоянных неудач «Динамо» в квалификациях Лиги чемпионов, о которых поговорим позже, Украина в таблице коэффициентов УЕФА достигла критической отметки. Если не произойдет прорыва (а откуда ему взяться?) в ближайшие два сезона, то мы не просто потеряем второго представителя в главном европейском клубном турнире. Все идет к тому, что даже чемпион Украины вынужден будет начинать свой путь в квалификации. И не факт, что «Шахтер» в его нынешнем состоянии сможет преодолеть квалификационное сито.

Благо, что прагматичная «Заря», которую постепенно строит Виктор Скрипник, смогла не без доли фарта пройти ну очень скромный софийский ЦСКА. И тут за «мужиков», как принято у нас называть луганчан еще эпохи Юрия Вернидуба, были даже арбитры. В выездном противостоянии при невыразительной игре результативную ничью (1:1) луганчанам принес пенальти в ворота хозяев. А в Запорожье арбитр очевидный пенальти в наши ворота не поставил и тут же удалил игрока армейцев, сфолившего на Русине. И в численном большинстве хозяева не доминировали и выглядели очень бледно, прежде всего в атаке. Да, Назарий Русин своим голом в самой концовке снял все вопросы и передал своеобразный привет Александру Хацкевичу, отправившему талантливого форварда в аренду. Но затем тот же Русин своим глупейшим удалением из-за снятой на эмоциях футболки подвел команду и не сможет сыграть в первом матче с испанским «Эспаньолом». И еще удивили послематчевые слова Виктора Скрипника о том, что забивать, дескать, было не обязательно и команда играла на результат. И это с болгарским ЦСКА, где до последних секунд все висело на волоске. А дальше уже будут представители Примеры, которые привыкли играть в напряженном графике и огрехов не прощают. И уже в четверг мы увидим, насколько луганчане готовы к битвам с конкурентами такого уровня.

С прицелом на будущее

Подопечные Виктора Скрипника пока не прошли домашнее испытание «Александрией», потерпев свое первое поражение в этом сезоне. И тут надо отдать должное Владимиру Шарану, который отлично подготовился к важному противостоянию и показал, что постепенно команда набирает обороты. Осваиваются новобранцы Денис Мирошниченко, Максим Третьяков и Денис Безбородько, забивший великолепный гол в тяжелом матче с «Олимпиком». Надежности обороне прибавил капитан сборной Латвии Каспарс Дубра. Хотя в начале своего дебюта в игре с «Зарей» новичок александрийцев серьезно волновался. Но затем центральный защитник почувствовал партнеров, обрел уверенность и картины точно не испортил. Ну а опыта, особенно международных встреч, у Каспарса побольше, чем у Глеба Бухала или Владислава Бабогло. И если получится полностью найти взаимопонимание с Антоном Шендриком, то головной боли у Владимира Шарана, которого больше всего волновала именно эта позиция, поуменьшится.

Сам же главный тренер александрийцев, по моему мнению, «просчитал» своего визави из «Зари». Наставник александрийцев прекрасно понимал, что луганчане должны «подсесть» во втором тайме. И после осторожной первой половины, завершившейся нулевой ничьей, александрийцы прибавили в скорости, агрессивности и напористости. И оба гола Кирилла Ковальца стали тому следствием. Две вынужденные потери мяча игроками «Зари» александрийцы воплотили в классные осмысленные атаки, после которых главный созидатель нынешней «Александрии» проявил свои бомбардирские качества. А ведь мог Ковалец оформить и свой первый хет-трик. Но не забил Кирилл в таком моменте, когда попасть в ворота было значительно проще, нежели в двух предыдущих эпизодах. Кстати, приобретение Ковальца в прошлом сезоне – это еще один несомненный успех тренерского штаба александрийцев. И тут нельзя не согласиться с Владимиром Шараном, который больше всего опасается травм ведущих исполнителей. Ведь малейшая потеря в выстраиваемом новом игровом ансамбле может сбить с ритма, особенно на европейской арене.

Впрочем, согласитесь, что особых чудес от «Александрии» на групповом этапе Лиги Европы требовать очень сложно. Только в первой корзине на данный момент будут посеяны испанская «Севилья», английские «Арсенал» и МЮ, португальские «Порту» и «Спортинг», итальянская «Рома», турецкий «Бешикташ» и швейцарский «Базель». Ну а александрийцы и «Заря», если пройдет «Эспаньол», 30 августа при жеребьевке в Монако будут в четвертой корзине. Так что любой из тройки конкурентов станет серьезной проверкой сил и реальных возможностей.

Вера и доверие

Третий подряд лигочемпионовский провал киевского «Динамо» стал финальной точкой для стоящего во главе команды Александра Хацкевича, который исчерпал огромный кредит доверия. Хотя веру в силу любимой команды большинство болельщиков потеряли уже давно. Но сейчас всех волнует одно: продолжится ли это свободное падение уже при новом тренерском штабе, который большинство восприняло в штыки?

И тут позволю себе несколько слов по поводу работы уже бывшего наставника «Динамо». Пожалуй, свое главное поражение Александр Хацкевич потерпел еще с командой, которую строили Сергей Ребров и Рауль Рианчо. Именно в первой своей лигочемпионовской квалификации с Ярмоленко, Мбокани, Видой, Гонсалесом, Хачериди тренерский штаб Хацкевича на последних секундах уступил швейцарскому «Янг Бойз». Тогда все списали на несчастный случай и ошибку Максима Коваля. Но еще в 2017-м тренеры не смогли настроить своих подопечных, переигравших соперников по всем статьям в Киеве, на серьезный бой. Дальше уже начались смены в составе, финансовые сложности и смена стратегического курса. И Хацкевич постепенно давал шанс украинской молодежи, которая прибавляла и крепла. Главный тренер «Динамо» даже регулярно не проигрывал «Шахтеру». Правда, в важнейших кубковых сражениях «Динамо» основному сопернику все же уступало. И правильно распределить силы на длительную турнирную дистанцию чемпионата, как его главный конкурент Пауло Фонсека, Хацкевич не мог. До сих пор в памяти кубковые пенальти имени Миколенко и Шепелева, ляп в финале Бойко, домашняя ничья с «Мариуполем», подарившая «Шахтеру» очередное золото, ну и поражения от «Карпат» и ФК «Львов». Все это списывалось на болезни роста.

Когда в минувшем сезоне было проиграно все, а контракт у наставника заканчивался, большинству казалось, что отставка неизбежна. Не скрою, что посчитал правильным решение Игоря Суркиса продолжить сотрудничество с Хацкевичем, который вроде бы закончил строительство коллектива, готового побеждать. Хотя не заметить периодические конфликты с игроками от Хачериди до Шапаренко, неопределенность с лидерами в середине поля, хаотичность с выбором состава и постоянные повреждения ведущих исполнителей было сложно. Но отступать-то уже было некуда. И регулярные потери 22-х лигочемпионовских миллионов евро за выход в групповой этап должны были заставить Игоря Суркиса крепко задуматься перед новой квалификацией.

Однако президент «Динамо» решил дать главному тренеру еще один шанс. Но очередной провал оказался чрезвычайно болезненным. Подойти к важнейшим матчам сезона с разобранными Цыганковым и частично Вербичем, без ясной тактической модели, когда тасовались не только центральная ось, но и фланговые игроки, а роль нападающего оставалась загадкой, – это надо было очень сильно постараться. А тут еще «грянула» совершенно ненужная на этот момент и расхолодившая всех и вся победа в Суперкубке Украины. Дальше был тактически проваленный первый тайм в Брюгге, с командой, которая не выглядела таким монстром, как прошлогодний «Аякс». Кстати, с будущими полуфиналистами Лиги чемпионов киевляне на выезде, несмотря на поражение – 1:3, сыграли очень даже пристойно. И это тоже было проблемой Хацкевича, когда за неплохой первой игрой (вспомните «Лацио» в Лиге Европы) следовал оглушительный провал. Ведь если бы не геройство Бойко и расточительство гостей, то «Аякс» должен был сделать с «Динамо» то, что позже сделал «Челси».

Так вот, после минимального поражения от «Брюгге» предстоял не очень значимый с турнирной точки зрения поединок с «Шахтером». И тут бы дать шанс молодежи, той, которую еще не успели отправить в аренду, или рискнуть опробовать атакующую модель на встречу с вице-чемпионами Бельгии. В итоге и матч киевляне проиграли, и никаких задач не решили. Почему-то вместо шустрой молодежи в центре поля ставка была сделана на опытных и медленных разрушителей, которых «горняки» переиграли, даже особо не напрягаясь.

Ну и уж совсем огорошил Хацкевич, когда на матч своей карьеры с «Брюгге» решил оставить центр поля без разрушителей (Гармаш находился в отличных кондициях), поставив в пару к Буяльскому и Шепелеву еще и Андриевского. Это было даже удивительней, чем появление Супряги в основе в еврокубковом матче сразу после его подписания.

Кстати, в игре с бельгийцами Супряга с его скоростью и умением забивать не помешал бы. Но тот вместе с другим чемпионом мира Булецой был уже в «Днепре-1». А еще один творец победы команды Петракова – Цитаишвили – вместе с почему-то не набравшим форму Шапаренко, новичком- опорником Кадири и оказавшимся также ненужным последним динамовским бразильцем Сидклеем в день игры с «Брюгге» вышли на поле в спарринге (?!) со сборной Беларуси U-19.

И при всем при этом «Динамо» могло пройти «Брюгге». Ведь даже фарт был на стороне киевлян. Однако судьбе было угодно, чтобы все для этого тренерского штаба закончилось калейдоскопом глупых ошибок в обороне, непонятной заменой Вербича, которая вызвала гнев у словенца, руганью с Кадаром и подарком соперникам от де Пены. Кстати, почему-то все решили, что киевляне, одолев «Брюгге», сыграли бы в Лиге чемпионов. Но впереди же был еще австрийский «ЛАСК». И там могло быть еще печальнее. Но что теперь гадать о возможностях австрийцев на фоне этого «Динамо», которое в третий раз подряд «пролетело» мимо группового этапа Лиги чемпионов. И, знаете, может, это к лучшему.

Смелости у самого Хацкевича подать в отставку сразу после матча с «Брюгге» не хватило. Отличному в прошлом игроку и производящему благоприятное впечатление при личном общении человеку вместе с Олегом Лужным и Максимом Шацких указал на дверь президент клуба.

Огонь на себя

Гадать долго о преемнике не пришлось. Игорь Суркис снова вызвал огонь критиков на себя, назначив полноценным главным тренером на два года спортивного директора ФК «Динамо» Алексея Михайличенко. Молодого тогда наставника Игорь Михайлович 15 лет назад на эмоциях отправил в отставку. И потом очень жалел о своем скоропалительном решении.

Президент «Динамо» решил не только исправить старую оплошность, но и дать шанс специалисту, который, как никто другой, в теме, который уже побеждал, который владеет иностранными языками и который не по конспектам, а воочию прошел реальную тренерскую школу Валерия Лобановского.

Хотя первый ученик Мэтра тоже прекрасно осознавал, что на ура, после всех неудач «динамовских сердец», его возвращение на тренерскую скамью воспринято не будет.

Не спешите вы их «хоронить»…

Я не присоединяюсь ко всеобщему хору хулителей вовсе не потому, что в свой тренерский штаб новый-старый коуч «Динамо» взял трех помощников, связанных с кировоградской «Звездой». Михаил Михайлов, который делал первые футбольные шаги в Кировограде под руководством Виктора Третьякова, продолжит работать с вратарями. Бывшего игрока и главного тренера «Звезды» Вадима Евтушенко, когда-то именно Алексей Михайличенко вернул в Украину из Швеции, предложив старому другу и партнеру по звездному «Динамо» поработать вместе в национальной сборной Украины. Вместе они в групповом этапе оставили позади хорватов, обыграли дома Англию, но уступили Греции в скандальной стыковой дуэли на нефартовой для сборной «Донбасс Арене». Ну и, наконец, еще один помощник Михайличенко – Сергей Федоров – в 2010-м году непродолжительное время был играющим тренером уже «Зирки». Нет, это, конечно, приятно, что хоть появился повод вспомнить о славной истории кировоградского футбола.

Но сейчас призываю всех рьяных критиков поумерить пыл и прислушаться к словам самого успешного наставника в Украине после Валерия Лобановского. Вы удивитесь, но сейчас я говорю о Мирче Луческу, который в своем недавнем интервью сказал, что можно выигрывать на старом багаже, ничего не меняя. И Пауло Фонсека и его преемник Луиш Каштру идут по такому пути. Но, чтобы система работала на годы вперед, необходимо постепенно, но целенаправленно вводить в состав молодежь и давать ей раскрывать свой потенциал.

Если правильно расставить дальнейшие приоритеты, то можно получить требуемый результат уже в этом сезоне. И думаю, что такой специалист, как Луческу, критикуя своих последователей, смотрит чуть дальше. Ну и мне, как болельщику киевлян с более чем 40-летним стажем, очень бы хотелось, чтобы у нового тренерского штаба «Динамо» наконец-то все получилось.

Юрий Илючек – специально для «УЦ».