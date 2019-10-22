«Школа ораторского мастерства» – впервые в Кропивницком

В минувшие выходные в областном центре впервые работала «Школа ораторского мастерства», которую успешно организовала общественная организация «Перспектива молодежи». Около полусотни кропивничан бесплатно учились базовым навыкам ораторского мастерства и публичного выступления. Специально для этого были приглашены тренеры из столицы.

– Полгода назад мы впервые провели Форум активной молодежи. Тогда он прошел на «ура». По просьбе участников следующей темой мы выбрали ораторское мастерство. Это важно, поскольку активная молодежь должна уметь хорошо и четко выражать свои мысли, удерживать внимание людей и мотивировать к действиям. Уверен, что участники мероприятия получили ценные знания для своей активной общественной работы, – говорит глава ОО «Перспектива молоді» Дмитрий Бабак.

Мастер-классы для присутствующих провели столичный бизнес-тренер и спикер по ораторскому мастерству Олег Шпилин, на счету которого более сотни тренингов для организаций и бизнес-компаний, и основатель современного театра сатиры, актер Роман Бутовский, который раскрыл участникам школы тему актерского мастерства в контексте публичных выступлений. В частности, как держать голос, запоминать большие части текста, и другие аспекты ораторского мастерства. Участники мероприятия были в восторге от такого интересного и качественного обучения.

– Я была на многих тренингах, и мне есть с чем сравнивать это мероприятие. Тренинг очень наполненный, полезный и сбалансированный: в меру теории и практики, очень качественная подача информации. Несмотря на большое количество людей, которые участвовали в тренинге, все прошло очень легко, организаторы мероприятия все хорошо продумали, – поделилась участница мероприятия Ксения Лисничук.

По окончании мастер-классов каждый участник получил сертификат о прохождении «Школы ораторского мастерства». А организатор проекта, председатель «Перспективы молодежи» Дмитрий Бабак получил награду от общественного лидера, главы ОО «Перспектива міста» Артема Стрижакова.

– Очень правильная и целесо­образная инициатива для молодежи нашего города. Социальная активность общественности должна выходить на качественно новый уровень, и такие тренинги в этом помогают. Безусловно, подобные инициативы мы всегда будем поддерживать, – прокомментировал Артем Стрижаков.

Соб. инф.