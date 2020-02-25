Подготовка к сладкому сезону

К концу сезона сахароварения 2019 года немного поутихли разговоры о снижении производства и росте цены на сахар в розничной торговой сети. Зима уже на исходе, а резкого подорожания сахара пока не видно, и это радует.

Осенью прошлого года корреспонденты «УЦ» побывали на Александрийском сахарном заводе, а больше-то ездить и некуда. Из 11-ти сахарных заводов, которые когда-то работали в Кировоградской области, в активном процессе остался один этот. Остальные остановлены, и не просто остановлены, а уже демонтированы. Это Долинский, Новомиргородский, Маловисковский, Новоукраинский, Перегоновский (Голованевский район), «2-й им. Петровского» (пгт Александровка), Саблино-Знаменский, Сальковский (Гайворонский район), Ульяновский и Добровеличковский сахарные заводы. Они, как говорилось в военных сводках, несколько раз «переходили из рук в руки», и состояние их точно такое же, как и после ожесточенных боев – хорошо, если остались живописные руины. Но не будем о грустном.

Хотя количество сахарных заводов в Украине и уменьшилось в разы, с почти 200 до 31-го, производство сахара сократилось чуть больше чем наполовину – с 5-ти до 2-х миллионов тонн, при этом главным показателем остается отсутствие дефицита сладкого продукта. На примере Александрийского можно утверждать, что сохранение объемов производства на действующих заводах стало возможним благодаря еффективному менеджменту и инвестициям в переоборудование. Только в прошлом году в модернизацию Александрийского сахарного завода инвестор вложил почти один миллион долларов, к тому же благодаря деятельности агрохолдинга «УкрАгроКом», завод не испытывает сложностей с наличием сырья, которого было переработано около 300 тысяч тонн. Для примера, Крыжопольский сахарный завод, который получил статус лидера по итогам сезона в Украине, переработал 740 тысяч тонн свеклы и получил около 117 тысяч тонн сахара.

Согласно прогнозам, сделанным в середине прошлого года, из-за неблагоприятных погодных условий в Украине ожидалось сокращение производства сахара до 1,2 миллиона тонн, но сейчас эксперты говорят, что производство вышло на уровень 1,8 миллиона тонн, т.е. негативные прогнозы не оправдались, и все заводы, которые начали сезон, его успешно и завершили.

Как известно, производство сахара считается самым сложным из всех пищевых продуктов, и свекла от выкапывания до готового продукта проходит 12 технологических циклов. Тем не менее, сезон на заводе был полностью завершен до Нового года. Мы попросили прокомментировать итоги директора завода Леонида Третяка: «Сезон сахароварения 2019 года прошел в штатном режиме, можно сказать, нормально. В целом и год по погодным условиям выдался благоприятным для производства свеклы. Что дальше? Будем работать, будем запускаться, сейчас готовимся к новому сезону».

Как известно, в сезон на Александрийском заводе работало около 650 человек, но почти половина из них, что называется, сезонные рабочие. Основной коллектив приступил к очистке коммуникаций и емкостей, подготовке и ремонту оборудования.