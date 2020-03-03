Цветы, рифмованные на полотнах

А весна в нашем городе началась с галереи «Елисаветград», выставочный зал которой расцвел и заблагоухал. Здесь открылась выставка «Поэзия цветов», во время просмотра которой вы обязательно услышите цветочный аромат – настолько полотна живые.

Как правило, цветы ассоциируются с женщиной. Владелец галереи Николай Цуканов эту ассоциацию материализовал, пригласив к нам трех художниц с их картинами. Киевлянки Елена Лысак, Ольга Рубцова и Ирина Зубленко занимаются «художеством» в студии «Гармония», много лет действующей при КПИ. Руководит студией уже хорошо знакомый кропивничанам Андрей Кулагин. С его воспитанницами мы поговорили перед открытием выставки.

– Кому принадлежит идея выставки?

Ольга Рубцова: – В январе у нас с Леной была совместная выставка – нас к ней подтолкнул наш руководитель Андрей Павлович. А потом они с Николаем Цукановым решили сделать выставку в галерее. И к нам присоединилась Ира.

– Как правило, мужчины дарят женщинам живые цветы и посвящают им «цветочные» полотна. А здесь цветы рисуете вы. Вам не хватает их в жизни?

Елена Лысак: – Наоборот, их очень много. Я живу в частном доме, и, как только цветы начинают расцветать, я понимаю, что просто обязана их нарисовать. А потом я их срезаю и приношу в студию, выносим букеты на улицу, чтобы они были при естественном освещении, и рисуем. Один и тот же букет у каждого получается свой.

– До студии вы где-то учились?

Ирина Зубленко: – Я много лет работала в ЦУМе. Когда его закрыли, осталась без работы. Не знала, чем себя занять, и дочка подарила мне абонемент на восемь занятий в художественную студию. Я пошла, попробовала, мне понравилось смешивать краски, получать новые тона. До этого я ходила на выставки в музеи, галереи, но не думала, что сама возьмусь за кисть. Но так получилось. И уже лет пять я рисую.

О.Р.: – Когда я поступила в политехнический институт, узнала, что при нем есть художественная студия. Начала туда ходить и хожу уже 23 года, правда, с небольшими перерывами на декрет.

– Для чего, для кого вы пишете?

О.Р.: – Мы об этом не думаем.

И.З.: – Интересен сам процесс. Это сродни медитации. Стоишь четыре часа за холстом, и тебе ни есть не хочется, ни пить. Обо всем забываешь.

– Расскажите подробнее о студии. Вас много там?

Е.Л.: – Человек пятнадцать. К сожалению, мало студентов. Им бы пользоваться такой возможностью, ведь для них занятия бесплатные, а их у нас всего пятеро. Не понимаю, почему не ходят.

И.З.: – Я когда посетила занятия, подаренные мне дочкой, стала искать студию, где можно остаться надолго. Нашла объявление о «Гармонии», пошла туда, а там Кулагин, который еще и говорить красиво умеет. Я заслушалась и осталась. А потом нарисовала свою первую пастель, удивилась, как получилось, да еще и руководитель похвалил. Я очень рада, что это случилось в моей жизни.

– Как вам наш город? Вы здесь впервые?

Е.Л.: – Впервые. Времени у нас мало, но мы пробежались в темпе Николая Николаевича. Меня всегда в городах интересовала архитектура. У вас она потрясающая. Надо больше времени, чтоб спокойно походить, рассмотреть, сделать этюды.

– Давайте поговорим о весне, любви, мужчинах.

Е.Л.: – Мужчины нас поддерживают. Вот Олю при двух маленьких детях муж отпускает и на занятия, и на пленэры, и сюда отпустил. Поддержка в семьях есть, наши родные не считают это блажью.

– Чего вы ждете от выставки, от нашего зрителя?

О.Р.: – Когда мы сюда собирались, Кулагин сказал, что мы должны почувствовать творческую атмосферу вашего города, увидеть, на каком уровне проходят выставки, что это нельзя сравнить с Киевом.

Е.Л.: – Да особенного ничего не ждем. Может, кто-то что-то приятное скажет. Просто приходите, смотрите и радуйтесь.

Выставка продлится до 28 марта. Сходите обязательно и вдохните аромат весны и цветов.