Не путайте ситуацию с положением!

Наряду со словами «коронавирус», «карантин», «маски» и «тесты» в наш обиход ворвались термины «чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайное положение». Что это на самом деле такое? И чем оно чревато для нас? Попробуем разобраться.

Представьте себе такую картину. У каждой кассы в супермаркетах стоит полицейский и контролирует, чтобы в одни руки больше двух рулонов бумаги не давали. На улицах блокпосты, автоматчики досматривают редкие автомобили. Автоматчиков завезли из других мест, поэтому, никого не спрашивая, их расселили по частным жилищам в рамках квартирной повинности. У предприятий и простых людей для доставки продуктов и прочего конфискуют грузовые автомобили. Горожан сгоняют на принудительные работы – копать могилы для умерших. Введены сухой закон и комендантский час. Прекращены выпуск газет и работа Интернет-сайтов и Интернета в целом. По телевизору на всех каналах – «Лебединое озеро» или «Сваты», никаких пугающих новостей. Всё это может быть, если будет введено чрезвычайное положение!

Что говорит закон?

Стоит немного порыться в украинском законодательстве, чтобы лучше разбираться в теме.

Уровень чрезвычайной ситуации определяется в соответствии с Порядком классификации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 марта 2004 г. № 368.

В зависимости от масштабов и особенностей чрезвычайной ситуации, единая государственная система, которой руководит Кабинет Министров, может функционировать в четырех режимах:

– повседневного функционирования;

– повышенной готовности;

– чрезвычайной ситуации;

– чрезвычайного положения.

Что такое повседневное функционирование, думается, объяснять не надо – видели каждый день. А что такое режим повышенной готовности? При нем у власти такие обязанности и права:

– оповещение органов управления и сил гражданской защиты, а также населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и информирование его о действиях в возможных зонах чрезвычайной ситуации;

– формирование оперативных групп для выявления причин ухудшения обстановки и подготовки предложений по ее нормализации;

– усиление наблюдения и контроля за гидрометеорологической обстановкой, ситуацией на потенциально опасных объектах, территориях объектов повышенной опасности и/или за их пределами, территорий, на которых существует угроза возникновения геологических и гидрогеологических явлений и процессов, а также осуществление постоянного прогнозирования возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов;

– уточнение (в случае необходимости) планов реагирования на чрезвычайные ситуации, осуществление мер по предотвращению их возникновения;

– уточнение и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций;

– приведение в готовность имеющихся сил и средств гражданской защиты, привлечение в случае необходимости дополнительных сил и средств.

Режим чрезвычайной ситуации

В этом случае власть занимается следующими вопросами:

– осуществление оповещения органов управления и сил гражданской защиты, а также населения о возникновении чрезвычайной ситуации и информирования его о действиях в условиях такой ситуации;

– назначение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и образование в случае необходимости специальной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

– определение зоны чрезвычайной ситуации;

– осуществление постоянного прогнозирования зоны возможного распространения чрезвычайной ситуации и масштабов возможных последствий;

– организация работ по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, привлечение для этого необходимых сил и средств;

– организация и осуществление мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего населения;

– организация и осуществление (в случае необходимости) эвакуационных мероприятий;

– организация и осуществление радиационной, химической, биологической, инженерной и медицинской защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций;

– осуществление непрерывного контроля за развитием чрезвычайной ситуации и обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях;

– информирование органов управления гражданской защиты и населения о развитии чрезвычайной ситуации и меры, которые принимаются.

Так говорит закон. То есть, как видите, даже при таком режиме вас могут эвакуировать.

Режим чрезвычайного положения

Указом президента Украины о введении чрезвычайного положения в интересах национальной безопасности и общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или уголовных правонарушений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей на период чрезвычайного положения могут вводиться следующие меры:

1) установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

2) ограничение движения транспортных средств и их осмотр;

3) усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

4) запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;

5) запрет забастовок;

6) принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

В случае введения чрезвычайного положения могут также осуществляться следующие мероприятия:

1) временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

2) установление для юридических лиц квартирной повинности для временного размещения эвакуированного или временно переселенного населения, аварийно-спасательных формирований и военных подразделений, привлеченных к преодолению чрезвычайных ситуаций;

3) временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения и аварийно-спасательных формирований;

4) установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий;

5) введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

6) мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь;

7) изменение режима работы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции, иные изменения производственной деятельности, необходимые для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ;

8) отстранение от работы на период чрезвычайного положения, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе чрезвычайного положения, и возложение временного исполнения обязанностей указанных руководителей на других лиц.

С целью ликвидации особо тяжелых чрезвычайных ситуаций в мирное время может осуществляться целевая мобилизация, объемы и срок проведения которой определяются в указе президента Украины о введении чрезвычайного положения.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения неотложных аварийно-спасательных работ, допускается временный перевод или привлечение на добровольной основе трудоспособного населения и транспортных средств граждан для выполнения указанных работ с разрешения соответствующего руководителя аварийно-спасательных работ при условии обязательного обеспечения безопасности труда. Запрещается привлечение несовершеннолетних, а также беременных женщин к работам, которые могут негативно повлиять на состояние их здоровья.

В случае введения чрезвычайного положения дополнительно могут осуществляться следующие мероприятия:

1) введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток);

2) проверка документов у граждан, а в необходимых случаях – проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

3) запрет призывникам и военнообязанным менять место жительства без ведома соответствующего военного комиссариата;

4) ограничение или временный запрет продажи оружия, ядовитых и сильнодействующих химических веществ, а также алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе;

5) временное изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, а у предприятий, учреждений и организаций – также учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ и материалов, ядовитых и сильнодействующих химических веществ;

6) запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

7) регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного и коллективного пользования;

8) особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети;

9) нарушение в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопроса о запрете деятельности политических партий, общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.

Извините, что много букв, но это надо знать. А теперь, внимание, вопрос! Зачем некоторые чиновники так хотят ввода режима чрезвычайного положения?

Что происходит сейчас?

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всей Украины. Именно «ситуации», то есть не самый жесткий режим (но не исключено, что он будет ужесточен до чрезвычайного положения). Но всё равно приятного мало. Сидеть дома и работать удаленно на протяжении двух недель, когда за окном такое солнце, просто утомительно, надоело. Но надо исполнять закон.

К тому же, как оказалось, введение режима чрезвычайной ситуации никоим образом не сказалось на количестве защитных масок в аптеках, наличии туалетной бумаги в магазинах и ценах на гречку.

Ну и ни в одном регионе ЧС истерики пока не наблюдается. Из приметного – работа общественного транспорта ограничена намного больше, чем, к примеру, в Кропивницком. У нас, хоть и по десять человек, ездить можно всем, а в Киеве и других «чрезвычайных» регионах троллейбусы и трамваи перевозят только медиков, работников аптек, продовольственных магазинов, коммунальщиков, полицию и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям. Работники заводов добираются кто как может. Или сидят дома, что максимально приветствуется. Выходить можно только (кроме представителей перечисленных выше специальностей и т.д.) в аптеку, продмаг или выгулять собаку. Но все это соблюдается в меру, на улицах все равно люди, и никто еще не слышал, чтобы хотя бы одного человека за утреннюю пробежку арестовали или оштрафовали.

Самое забавное: в стране запрещено движение поездов и закрыты все аэропорты. Кроме киевского «Борисполя». И туда ежедневно прилетает по десятку самолетов с украинцами из других стран. И весь контроль в аэропорту – измерение температуры. А на железнодорожный вокзал Киева также прибывают поезда из других стран. Несколько дней назад один такой поезд из Риги привез сразу несколько подозреваемых в болезни, но вроде бы диагноз не подтвердился.

Вообще главное – не паниковать. В Украине режим чрезвычайной ситуации вводился уже не раз. И всё как-то прошло. Давайте вспомним, как это было.

Одесская паника

В 1970 году в Одессе произошла вспышка холеры – одна из самых известных эпидемий в истории СССР. В ее распространении обвиняли египтян и советских офицеров, верующие просили будущего главу Украинской православной церкви провести спасительный крестный ход, а 16-летний школьник от скуки напечатал листовки, в которых от имени Брежнева призывал граждан не поддаваться панике и спокойно умирать.

Вспышка холеры в Советском Союзе была частью пандемии, начавшейся в 1961 году и дававшей знать о себе в разных странах мира, прежде всего азиатских. Пик пандемии пришелся как раз на 1970-й. Есть две основные версии того, как возбудитель опасной болезни, вибрион Эль-Тор, попал на советскую территорию: из Ирана через Каспий либо из Индии или Пакистана на торговых кораблях. В июле вспышки холеры произошли в Батуми и Астрахани, а в августе – в Одессе и Керчи.

Первый тревожный «звоночек» поступил из Одессы. 3 августа в городскую больницу доставили 56-летнего Федора Лютикова. Он работал сторожем в совхозе имени Кирова, расположенном на полях орошения рядом с областным центром. У мужчины подозревали острый энтероколит. Сам больной полагал, что отравился копченой рыбой. Поздно вечером он умер. Анализы показали, что у Лютикова была холера.

Вот как одесский историк Дмитрий Урсу описывает то, что происходило в городе: «Можно без всякого преувеличения сказать, что ночь с 3 на 4 августа 1970 года многим одесским начальникам запомнилась на всю жизнь. Уже в полпервого ночи заработал противоэпидемический штаб очага, вскоре в его распоряжение прибыла рота солдат внутренних войск для оцепления инфекционной больницы, штаба и других учреждений. В это же время неприятная новость была передана первым лицам – секретарю обкома П. Козырю, председателю облисполкома А. Дуднику, главному санитарному врачу республики М. Мельнику, который срочно прибыл в Одессу, а также начальникам милиции и службы безопасности. Ночью и в первую половину дня 4 августа были развернуты госпитали для больных и отдельно – для подозреваемых (провизорский), изолятор для контактных. На Пересыпь и в район Хаджибеевской дороги направилась бригада врачей-инфекционистов для подворных обходов».

В больнице изолировали не только родных сторожа Лютикова, но и тех, кто общался с ним в последние дни. Дом умершего охраняет милиция.

За сутки в больницу с подозрением на холеру попали еще шесть человек. По четверым уже готовы результаты анализов – у всех отрицательные.

О холере доложили лично главе республики – первому секретарю ЦК КПУ Петру Шелесту.

Становится понятно, что побороть проблему в зародыше вряд ли получится. Созданная в Одессе Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ЧПК) решает закрыть город.

6 августа местная власть официально ввела в городе карантин, рассказывает в своей книге историк Урсу. Выехать из Одессы теперь можно только после обсервации: нескольких дней под надзором врачей в специально отведенном помещении – под это выделяли пионерские лагеря, школы, теплоходы в порту и тому подобное. Как отмечает Дмитрий Урсу, меры карантина были половинчатыми: город не оцепили, вокзалы и порт продолжали работать. Нужного эффекта это не дало, зато в городе началась паника.

Случаи заражения зарегистрированы во всех районах Одессы. Болезнь перекинулась и на соседний регион: 28-летний инженер-строитель В. Рихтер, житель Первомайска Николаевской области, вернулся из одесской командировки и сразу попал в больницу в тяжелом состоянии с холерой. Вероятно, заразиться успели его мать и жена.

Вскоре признаки холеры обнаружены у больных в четырех областях – добавились Херсонская и Крымская.

Из Одессы 6 и 7 августа на поездах, автобусах и самолетах вывезли 50 тысяч человек. А на следующий день городские власти ввели уже полноценный карантин: Одессу и окрестности оцепили войсками и милицией, обсервация стала обязательной для выезжающих. При этом официально решение нигде не публиковалось.

Одновременно руководство госбезопасности республики готовится пресекать слухи и поручает выяснить, не заразили ли одесситов враги: «В КГБ при СМ УССР и УКГБ созданы специальные оперативные группы. Принимаются меры к предотвращению возможных нежелательных процессов и проявлений, распространения провокационных и панических слухов. <…> Органы КГБ республики изучают версию о возможном занесении инфекции во враждебных целях».

Задержаны 17 поездов из Одессы, на холеру проверили полторы тысячи пассажиров. Пятерых сняли с поезда и отправили в больницы.

Сообщения о холере транслируют на украинском языке Радио Свобода и «Голос Америки». Для советских граждан «вражеские голоса» до самого конца эпидемии будут единственным источником информации о холере. Местные же газеты, радио и телевидение мимоходом, обтекаемо и без подробностей упоминают «острые кишечные инфекции».

Слухи, в том числе далекие от реальности и просто абсурдные, – характерная черта любой эпидемии. При отсутствии официальной информации о холере эти слухи рождались и разлетались по городам СССР с первых дней – и продолжали появляться даже после того, как распространение инфекции удалось остановить.

В Одессе популярной становится версия о том, что холерный вибрион попал в город по морю из Египта. Одно из предположений – это советский армейский инструктор вернулся из египетской командировки. Есть мнение, что, наоборот, виноваты египетские военные, прибывшие в СССР учиться. На этом фоне, сообщает КГБ, в городе усиливаются антиарабские настроения.

По Киеву ходят слухи:

– холеру занесли иностранцы;

– эпидемия – «акт агрессии со стороны империалистических государств»;

– в Одессе от холеры умирает около 300 человек в сутки;

– от болезни умирают и в Киеве.

Из сотен тысяч курортников, которых эпидемия застала в Одессе и Керчи (только в Одессе их было около 300 тысяч), уехала домой лишь небольшая часть: на всех элементарно не хватало транспорта. Остальные застряли на неопределенное время – пока не снимут карантин. Были и те, кто на свой страх и риск пытался прорваться через оцепление.

В Одесской области жители зарабатывают, помогая желающим нарушить карантинный режим. Житель села Кошары Михайлов за деньги перевозит желающих на лодке через Тилигульский лиман в соседнюю Николаевскую область. Местные жители, у которых есть машины, вывозят людей по неконтролируемым проселочным дорогам.

Двое военных из кишиневской части ПВО не могли вернуться из Одессы на службу. Некий проводник – тоже не бесплатно – вывел их пешком в обход постов. КГБ отмечает нехватку военных для патрулирования местности, транспорта для госпитализации и коек для больных: «14 августа поступило 449 заявок на госпитализацию, удовлетворено 268, 15 августа из 345 заявок удовлетворено 245».

Некоторые из желающих уехать самовольно покидают область на открытых площадках товарных поездов.

Застрявшие в Одессе из-за карантина курортники предлагают выйти к обкому партии и потребовать отправить их домой. «18 августа имела место попытка направиться к зданию горкома партии до 160 таких лиц, преимущественно женщин».

Карантин, наведение чистоты на улицах Одессы и Керчи, а также массовая профилактика с помощью антибиотика тетрациклина к концу августа 1970 года принесли результат: эпидемия начала отступать.

24 августа – последнее сообщение КГБ со статистикой по эпидемии: всего с 3 августа диагноз «холера» на территории Украины подтвержден у 221 человека. 20 из них скончались.

«В Ленинграде, Риге говорили, что Одесса окружена колючей проволокой и штабелями лежат трупы по улицам, а здоровые люди ходят в комбинезонах с масками… вся Одесса окружена военными и милицией, – писал жительнице Ивано-Франковска А. Клименко одессит А. Малыхин. – …Ехал какой-то председатель колхоза на машине в Одессу в облисполком, военные ему сказали, что нельзя, а он своему шоферу приказал ехать, а у военных приказ – стрелять, солдат хотел выстрелить по колесам машины, попал в председателя и убил его».

16 сентября карантин в Одессе был официально снят.

Чернобыль

Наверное, не имеет смысла рассказывать историю этой страшной катастрофы, все ее знают. Выделим лишь несколько аспектов. Оказывается, в Советском Союзе на момент аварии на ЧАЭС не было правового понятия «чрезвычайное положение» или «чрезвычайная ситуация»! Не было и службы по ЧС. Был закон «О гражданской обороне». Но он, как и многое другое в той стране, был в основном «заточен» под войну. «Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории СССР от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Медицинского характера не предусмотрено было, разве что и он относился к природному.

Закона не было, а чрезвычайное положение введено было. В принципе, уже 27 апреля 1986-го оно начало действовать – в Припять ввели войска, начали эвакуацию населения. Как тогда было принято, создали государственную комиссию, при многих ведомствах были свои отдельные штабы. В общем, чрезвычайнее не бывает.

А закон «О правовом режиме чрезвычайного положения» в СССР таки был принят. 3 апреля 1990 года, почти через четыре года после катастрофы на ЧАЭС. В ныне действующем украинском законе многое взято из того советского закона. Разве что убрали некоторые совсем уж недемократические нормы. Такие, например: «органы государственной власти могут: назначать и освобождать от должности руководителей предприятий, учреждений и организаций; запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам». Или «ограничивать или запрещать использование множительной техники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеозаписывающей техники; изымать звукоусиливающие технические средства». То есть никаких ксероксов и никаких мегафонов…

Еще за распространение слухов полагался штраф до тысячи рублей или арест на срок до 30 суток. А за организацию забастовки – штраф до 10 тысяч рублей, или два года исправительных работ, или три года заключения. Ну и «В случаях, когда в местностях, где объявлено чрезвычайное положение, органы государственной власти и управления не обеспечивают надлежащего осуществления своих функций, Президент СССР может вводить временное президентское правление».

Менее чем через два года закон утратил силу, республики создавали свое законодательство.

Наше время

Уже в независимой Украине вводили режим чрезвычайной ситуации. Впервые это произошло 7 ноября 1998-го. Президентом Украины Леонидом Кучмой издан Указ «О мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия в Закарпатской области», в котором Закарпатскую область определяли как зону чрезвычайной экологической ситуации. Тогда в Закарпатье после невероятно сильных дождей вышли из берегов все реки и затопили чуть не половину области. В зоне бедствия оказалось 350 тысяч человек. 20 тысяч отселили из своих домов. 17 человек все же погибло… Снесло 12 мостов, тысячи домов смыло. В ликвидации последствий приняли участие все силовики – милиция, МЧС, Нац­гвардия, армия.

Но знаете, в чем отличие той ситуации от нынешней? Сейчас Украине помог один китайский миллиардер с масками и лекарствами. А тогда, в 1998-м, нам помогали десятки стран, сотни людей. Может, кто-то помнит, что даже вдова Джона Леннона Йоко Оно перечислила 70 тысяч швейцарских франков.

Итого

Мы уже многое пережили за свою не самую долгую историю. В ноябре 2018-го в Украине было даже ненадолго введено военное положение в десяти областях и на море. Кировоградщины это тогда не коснулось, будем надеяться, не коснется и сейчас. Военное положение ввели из-за агрессивных действий россиян в Керченском проливе, когда они захватили два украинских катера и буксир и взяли в плен почти три десятка моряков.

В тот момент, когда готовилась эта статья, вопрос о введении ЧП только активно обсуждался. Но мы решили, что в любом случае подобная информация нашим читателям не повредит. Кто предупрежден, тот вооружен.