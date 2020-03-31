Высшее образование на карантине

Как и школы, все университеты сейчас работают в дистанционном режиме. Как проходит этот процесс, мы поинтересовались у студентов разных вузов.

И вот, что они нам рассказали.

– Не хочу обидеть наш университет, но ничего толкового в плане дистанционного обучения нам пока не организовали. Преподаватели просто сбрасывают задания на почту или в личные сообщения старосте, а она нам их пересылает. Нас предупреждали, что будут какие-то тесты и ещё что-то в этом роде, но пока такого тоже нет. Я слышала, что, если про­длят карантин, то тогда мы будем и созваниваться, и, может, будут проводиться какие-то видеоконференции. На данный момент по каждому предмету заданий достаточно, и все они примерно в одном формате: прочитайте, законспектируйте, ответьте на вопросы. Конспекты ми пишем, как обычно, от руки в тетради и отправляем фото на почту преподавателю, другие задания делаем тоже в электронном виде, – говорит Анна Говорун, студентка 1 курса географического факультета ЦГПУ имени Владимира Винниченко.

– У нас в университете модульная система обучения. Сейчас мы проходим курс акушерской гинекологии. Предмет – практический, но практиковаться в связи со сложившейся ситуацией даже при большом желании сейчас негде. В прошлом семестре по этому предмету у нас проходили занятия в роддоме на Новониколаевке. А сейчас учим всё только по книгам. Нам дали перечень вопросов, которые нужно выучить по учебнику, и после карантина у нас будет либо тест, либо какая-то другая проверочная работа, – рассказывает Елена Дружковская, студентка 4 курса Донецкого национального медицинского университета.

В других вузах дела обстоят не намного лучше…

Вот что рассказал нам Дмитрий Лисовский – кропивничанин, учащийся на журналиста в Киевском национальном университете культуры и искусств.

– Задания за первую неделю дистанционного обучения нам сбросили только вчера (мы разговаривали с Димой 24 марта. – Авт.), потому что преподавателям нужно было выставить баллы. Выполнить мы их должны были в этот же день, то есть буквально за один вечер. Понятное дело, что поскольку многие наши ребята работают, то мало кто успел сделать и скинуть все задания. Я тоже выполнил только часть из того объема, который нам так внезапно задали. Какие оценки нам выставят – не знаю. Что касается самих заданий, то они очень разные. Например, по сценарному мастерству сказали придумать развлекательную программу на тему коронавируса. На мой взгляд, это задание несколько глупое. По журналистике нужно проанализировать информацию про коронавирус в медиа, в частности, изучить фейки, которые распространяются по этой теме, поразмыслить о взаимосвязи коронавируса и политики. По актерскому мастерству необходимо записать видеомонологи, перечитать Гамлета и ещё несколько пьес. Лекции нам сбрасывают в текстовом формате, несколько преподавателей записали видео-обращения к студентам по поводу коронавируса и общих моментов в плане обучения. По некоторым предметам создали чаты, благодаря которым проще поддерживать коммуникацию между преподавателем и студентами.

А вот в одном из одесских вузов преподаватели проводят со студентами скайп-конференции.

– Мы обучаемся по Гугл-классу. Там нам дают задания по разным предметам, мы их выполняем и прикрепляем в этой же программе. Есть определенный срок сдачи. Некоторые преподаватели просят сбрасывать наши работы старосте, а она уже отправляет их им одним файлом. По английскому у нас проходят пары по Скайпу – как один на один с преподавателем, так и с подгруппой. Причем всё строго по расписанию: с 8 до 9.20 утра. Если же это индивидуальная сдача материала, то занимаем очередь и говорим 6-7 минут, – делится Дарья Шаботина, студентка факультета иностранных языков Южноукраинского национального педагогического университета имени

К. Д. Ушинского.

Но лучше всего, по всей видимости, к дистанционному образованию подошли в одной из христианских духовных семинарий.

– Для обучения мы используем платформу Zoom. Расписание лекций осталось прежним. Сложно сказать, что их стало меньше. По сути, они просто перешли в онлайн-режим. Занятия проходят по той же структуре, что и в привычном режиме обучения: преподаватель показывает свою презентацию, комментирует, затем мы задаем свои вопросы. В среднем таких лекций у нас три в день длительностью в час. Домашние задания мы также представляем на онлайн-встречах. Это могут быть презентации либо письменные ответы, которые мы озвучиваем на онлайн-парах, либо задание что-то прочесть, осмыслить и также обсудить на лекции с преподавателем. Такой формат обучения, конечно, хороший, но, по моему мнению, он всё же уступает «живой» лекции, потому что связь может прерываться и таким образом ты не всегда можешь уловить всю информацию, – рассказывает Денис Лобок, студент 1 курса Украинской евангельской теологической семинарии.

Как видим, хоть дистанционное обучение и подразумевает под собой интерактив преподавателей со студентами: проведение видеоуроков, онлайн-лекций и так далее, однако на практике такое работает не везде и не всегда. Не только в Кропивницком, но и во многих «топовых» университетах, грубо говоря, все еще действуют по классической схеме: «прочитайте параграф, ответьте на вопросы». Что ж, сошлёмся на то, что карантин ввели внезапно, поэтому высшие учебные заведения просто не были готовы к такому резкому переходу на дистанционное обу­чение. Остается надеяться, что дальше эту систему усовершенствуют и сделают этот процесс гораздо более занимательным и эффективным.