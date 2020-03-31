Золотая защита

С целью уберечься от вируса нам настоятельно рекомендуют носить маски и перчатки, тщательно обрабатывать их антисептиком. Всего этого и близко нет в аптеках. А что мы делаем, когда все же надо купить? Правильно, обращаемся к Интернету. Вот и мы пробежались по интернетовским «полкам» и узнали, что почем.

Начнем с масок. Ассортимент поражает разнообразием. Точно, на любой вкус. Здесь есть одно- и многоразовые, тканевые и из спанбонда, трикотажные и хлопчатобумажные, мужские, женские и детские, с полиуретаном, с завязками и резиновыми фиксаторами, всех цветов радуги, однотонные и с принтами.

Теперь о ценах. Понятно, что они продаются упаковками – пару штук никто почтой отправлять не будет. Например, маска трехслойная с фиксатором и гибкой вставкой производства Китай, 100 штук, стоит 2100 гривен. А черная текстильная многоразовая двухслойная с внутренним карманом для дополнительной защиты стоит 105 грн. одна. С принтом (рисунком) можно купить за 70-80, но есть и по 140 гривен.

Есть маски, а есть повязки на лицо. Упаковка из тридцати таких повязок предлагается за 450 грн. А вот немецкий медицинский респиратор с клапаном – 320 грн. по скидке. Это акция. До нее цена была 390 гривен.

В общем, шибко дороговато будет. Руководители предприятий и организаций, не ушедших на карантин, обеспечивают своих работников масками. А остальной народ быстро сориентировался и стал шить маски дома. И фантазия домашних производителей масок впечатляет.

Антисептики. С ними сложней, ведь они расходуются, их надо докупать, а цены «кусаются». Литр антисептика для рук можно купить за 370 гривен. Есть в предложениях гелиевый, который, судя по цене, золотой: 275 мл – 390 грн. А можно купить 10-литровую канистру дезинфектора «всего» за 2,5 тысячи гривен. Карманный же флакончик, который рекомендовано всегда носить с собой, емкостью 30 миллилитров стоит 55 гривен. Словом, мыло дешевле.

Перчатки. Тут с ассортиментом скромнее, чем в теме масок. Предлагают латексные, нитриловые и виниловые. С пудрой и без. В упаковках в основном по 100 штук. Цена колеблется от 200 до 400. Если «постараться», можно найти и за 800 гривен. А самые обычные, одноразовые, как в супермаркетах висят возле овощей и хлеба – 100 штук за 18 грн, но есть и за 7,65 грн. Хотя выглядят они не очень эстетично, но какая-никакая все-таки защита.

Подытожим. Беречься дорого, но надо. Можно кооперироваться и покупать необходимое по оптовым ценам, а потом делить. В любом случае будьте бдительны. Похоже, вирус пока не думает отступать.