Дела скорбные

Есть такие темы, на которые нормальные СМИ стараются не часто писать, чтобы не вызывать лишний раз у читателей негативных эмоций. Но сегодня реально существует проблема, волнующая или, по крайней мере, интересующая многих: как происходит захоронение умерших от коронавируса. Для того, чтобы не допускать фейков, которые почти всегда не имеют ничего общего с правдой, мы обратились, так сказать, к первоисточникам.

Рекомендации по безопасному захоронению умерших от COVID-19 выработало Министерство здравоохранения Украины, и теперь нам всем необходимо придерживаться следующих правил при проведении ритуальных обрядов:

– к прощанию перед погребением, в случае крайней необходимости, может допускаться не более 10 человек при условии одновременного пребывания в помещении;

– возможно пребывание не более 1 человека на 10 квадратных метров;

– во время обряда между присутствующими должна быть безопасная дистанция в 1,5 метра;

– поцелуи тела умершего запрещаются, так как существует прямая возможность инфицирования;

– тело умершего должно быть обработано дезинфицирующим хлорсодержащим раствором и помещено в непроницаемый герметический пакет-мешок;

– захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

– органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении. Список лиц должен быть передан в лабораторный центр и семейным врачам для дальнейшего наблюдения за этими людьми.

Есть еще категория лиц, которые должны быть защищены во время своей работы, – это медики и сотрудники ритуальных служб. Для медицинских работников, которые непосредственно контактируют с телами, действуют следующие правила:

– обязательное использование средств индивидуальной защиты;

– во время вскрытия тела обязательное использование водостойкого изоляционного халата с длинными рукавами или комбинезона, очков или защитного щитка, респиратора с классом защиты не ниже FFP2, медицинской одноразовой шапочки;

– во время транспортировки тела в морг обязательное использование средств индивидуальной защиты, исключающих возможность инфицирования через контакт с физиологическими жидкостями. Контакты с телом должны быть минимизированы.

При транспортировке в крематорий или места захоронения сотрудники, выполняющие данную работу, также должны использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Что касается помещений, где находился умерший, то в них рекомендуется обычная уборка помещений с последующим проведением дезинфекции.

О том, готовы ли ритуальные службы Кропивницкого к проведению таких захоронений, мы поговорили с директором коммунального предприятия «Ритуальная служба» Юрием Висяниковым.

– Юрий Иванович, кто имеет право выполнения функций захоронения умерших от Covid-19 – любая служба или только коммунальная?

– Только наше коммунальное предприятие «Ритуальная служба». Мы уже готовы к этому, все заранее сделали. 9 апреля было первое захоронение, все прошло по инструкции, с максимальной защитой, все нормально.

– Минздрав обязал непременно упаковывать тело умершего в герметический мешок. Как это происходит и имеются ли такие мешки?

– В обязанности работников морга входит пропитка хлорсодержащими веществами ткани, в которую они должны завернуть тело умершего от коронавируса, затем его упаковывают в пластиковый мешок, и лишь после этого кладут в гроб, который должен иметь плотно прилегающую крышку.

– Это какой-то специальный гроб?

– Обычный, только он должен быть качественный, без щелей и с плотно прилегающей крышкой.

– Каким транспортом перево­зится гроб к месту захоронения?

– У нас есть специальный автомобиль, он практически герметичный, внутри металлический, и его можно тщательно продезинфицировать после каждой поездки. Оборудование и дезсредства мы закупили. Кроме того, хочу подчеркнуть, что вся бригада, принимающая участие в таком захоронении, одета в специальные костюмы – это общевойсковой защитный комплект, который максимально защищает буквально от всего. Мужчины старшего поколения, служившие в Советской армии, должны хорошо помнить такие комплекты. Кроме того, на них панорамные противогазы и специально пропитанные перчатки. Такие костюмы хороши тем, что они долговечные и хорошо поддаются санитарной обработке специальными дезинфицирующими средствами. После того как сотрудники нашей службы снимают эти костюмы, они еще раз обрабатывают руки и поверхности специальным дезсредством и лишь потом моются с мылом. Люди максимально защищены физически, кроме того, они защищены морально, и их семьи могут не волноваться за них.

– Юрий Иванович, а каковы должны быть действия родственников инфицированного умершего? Кто должен вам сообщать об этом – родственники или сотрудники больницы, морга?

– Некоторые моменты, к сожалению, еще шлифуются, потому что все впервые с этим столкнулись. Получив свидетельство о смерти, родственники должны сразу же обратиться к нам, в ритуальную службу на ул. Панфиловцев, 18, чтобы потом не иметь проблем.

Дело в том, что не все имеющиеся в городе ритуальные конторы имеют право вообще организовывать похороны, не говоря уже о захоронении коронавирусных умерших, так как не заключили договора с коммунальной службой. Поэтому хочу предупредить людей, чтобы обращали внимание на наличие договора с нашим предприятием. Это очень важно, так как, например, собственником могилы, в которой захоронен ваш близкий человек, может оказаться хозяин такой похоронной конторы, со всеми вытекающими последствиями. Но это тема отдельного разговора.

Повторюсь: захоронение коронавирусных умерших проводит ТОЛЬКО наше коммунальное предприятие, все остальные похороны могут организовать предприниматели, имеющие договор с нашей службой.

Значит, родственники обращаются к нам, выбирают гроб, всю необходимую атрибутику. Сразу отмечу, что стоимость таких похорон не выше, чем обычных. Мы цену не поднимали, мы же люди и прекрасно понимаем, в каком положении сейчас все. В среднем похороны обходятся в 10-12 тысяч гривен.

– Скажите, на кладбище для таких захоронений выделены отдельные участки или можно хоронить или подхоранивать на обычных участках?

– Сначала предполагалось выделить отдельные участки, как в Днепре, – видели, наверное, по телевизору в новостях? Там заранее 600 могил уже вырыли. Но потом мы решили проконсультироваться, звонили и в министерство, в общем, прошли кучу инстанций, обзвонили целый ряд других городов, и выяснилось, что при соблюдении всех предусмотренных процедур юридически законным будет захоронение на обычном участке. Единственное условие – мы делаем яму на 40% глубже. Что еще нужно уточнить насчет похорон: гроб закрывается еще в морге и потом для прощания с умершим ни в коем случае не открывается, из морга сразу везут на кладбище, не подвозя к дому, присутствует минимум людей с соблюдением предписанных норм, и представитель нашего КП обязательно тщательно записывает данные присутствовавших на похоронах для дальнейшего контроля за ними.

Мы также решили проверить, насколько законопослушны частные предприниматели, работающие в сфере ритуальных услуг, и обратились с вопросом об организации похорон умерших коронавирусных больных к одному из них.

– Такими похоронами занимается исключительно коммунальное предприятие, по закону это разрешено только им, – отметил в телефонном разговоре Геннадий Половой. – Мы хороним всех остальных. Несмотря на то, что инфицированных среди них нет, наше предприятие обеспечивает своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Так мы обезопасим их от теоретически возможного инфицирования. Человек должен чувствовать, что о нем заботятся, что он защищен. Это важно, тем более в нашей сфере услуг. Стараемся соблюдать все санитарные нормы и по количеству присутствующих на похоронах, и по дистанции между ними. Это тоже крайне важно в условиях карантина.

Что ж, пандемия коронавируса вносит свои коррективы даже в ритуалы, сложившиеся за долгие годы. Привыкнуть к этому трудно, но выполнять придется…