Дела скорбные

By
Ольга Березина
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11:58
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Medical staff wearing protective suits carry the coffin containing the body of Assunta Pastore, 87, after she passed away in her room at the Garden hotel in Laigueglia, northwest Italy, Liguria region, Sunday March 1, 2020. The woman, part of a group of elderly tourist from the Lombardia region, tested positive of the COVID-19. The hotel has been placed under quarantine as Italy continued to scramble Sunday to contain the spread of the corona virus. (AP Photo)

Есть такие темы, на которые нормальные СМИ стараются не часто писать, чтобы не вызывать лишний раз у читателей негативных эмоций. Но сегодня реально существует проблема, волнующая или, по крайней мере, интересующая многих: как происходит захоронение умерших от коронавируса. Для того, чтобы не допускать фейков, которые почти всегда не имеют ничего общего с правдой, мы обратились, так сказать, к первоисточникам.

Рекомендации по безопасному захоронению умерших от COVID-19 выработало Министерство здравоохранения Украины, и теперь нам всем необходимо придерживаться следующих правил при проведении ритуальных обрядов:

– к прощанию перед погребением, в случае крайней необходимости, может допускаться не более 10 человек при условии одновременного пребывания в помещении;

– возможно пребывание не более 1 человека на 10 квадратных метров;

– во время обряда между присутствующими должна быть безопасная дистанция в 1,5 метра;

– поцелуи тела умершего запрещаются, так как существует прямая возможность инфицирования;

– тело умершего должно быть обработано дезинфицирующим хлорсодержащим раствором и помещено в непроницаемый герметический пакет-мешок;

– захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

– органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении. Список лиц должен быть передан в лабораторный центр и семейным врачам для дальнейшего наблюдения за этими людьми.

Есть еще категория лиц, которые должны быть защищены во время своей работы, – это медики и сотрудники ритуальных служб. Для медицинских работников, которые непосредственно контактируют с телами, действуют следующие правила:

– обязательное использование средств индивидуальной защиты;

– во время вскрытия тела обязательное использование водостойкого изоляционного халата с длинными рукавами или комбинезона, очков или защитного щитка, респиратора с классом защиты не ниже FFP2, медицинской одноразовой шапочки;

– во время транспортировки тела в морг обязательное использование средств индивидуальной защиты, исключающих возможность инфицирования через контакт с физиологическими жидкостями. Контакты с телом должны быть минимизированы.

При транспортировке в крематорий или места захоронения сотрудники, выполняющие данную работу, также должны использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Что касается помещений, где находился умерший, то в них рекомендуется обычная уборка помещений с последующим проведением дезинфекции.

О том, готовы ли ритуальные службы Кропивницкого к проведению таких захоронений, мы поговорили с директором коммунального предприятия «Ритуальная служба» Юрием Висяниковым.

– Юрий Иванович, кто имеет право выполнения функций захоронения умерших от Covid-19 – любая служба или только коммунальная?

– Только наше коммунальное предприятие «Ритуальная служба». Мы уже готовы к этому, все заранее сделали. 9 апреля было первое захоронение, все прошло по инструкции, с максимальной защитой, все нормально.

– Минздрав обязал непременно упаковывать тело умершего в герметический мешок. Как это происходит и имеются ли такие мешки?

– В обязанности работников морга входит пропитка хлорсодержащими веществами ткани, в которую они должны завернуть тело умершего от коронавируса, затем его упаковывают в пластиковый мешок, и лишь после этого кладут в гроб, который должен иметь плотно прилегающую крышку.

– Это какой-то специальный гроб?

– Обычный, только он должен быть качественный, без щелей и с плотно прилегающей крышкой.

– Каким транспортом перево­зится гроб к месту захоронения?

– У нас есть специальный автомобиль, он практически герметичный, внутри металлический, и его можно тщательно продезинфицировать после каждой поездки. Оборудование и дезсредства мы закупили. Кроме того, хочу подчеркнуть, что вся бригада, принимающая участие в таком захоронении, одета в специальные костюмы – это общевойсковой защитный комплект, который максимально защищает буквально от всего. Мужчины старшего поколения, служившие в Советской армии, должны хорошо помнить такие комплекты. Кроме того, на них панорамные противогазы и специально пропитанные перчатки. Такие костюмы хороши тем, что они долговечные и хорошо поддаются санитарной обработке специальными дезинфицирующими средствами. После того как сотрудники нашей службы снимают эти костюмы, они еще раз обрабатывают руки и поверхности специальным дезсредством и лишь потом моются с мылом. Люди максимально защищены физически, кроме того, они защищены морально, и их семьи могут не волноваться за них.

– Юрий Иванович, а каковы должны быть действия родственников инфицированного умершего? Кто должен вам сообщать об этом – родственники или сотрудники больницы, морга?

– Некоторые моменты, к сожалению, еще шлифуются, потому что все впервые с этим столкнулись. Получив свидетельство о смерти, родственники должны сразу же обратиться к нам, в ритуальную службу на ул. Панфиловцев, 18, чтобы потом не иметь проблем.

Дело в том, что не все имеющиеся в городе ритуальные конторы имеют право вообще организовывать похороны, не говоря уже о захоронении коронавирусных умерших, так как не заключили договора с коммунальной службой. Поэтому хочу предупредить людей, чтобы обращали внимание на наличие договора с нашим предприятием. Это очень важно, так как, например, собственником могилы, в которой захоронен ваш близкий человек, может оказаться хозяин такой похоронной конторы, со всеми вытекающими последствиями. Но это тема отдельного разговора.

Повторюсь: захоронение коронавирусных умерших проводит ТОЛЬКО наше коммунальное предприятие, все остальные похороны могут организовать предприниматели, имеющие договор с нашей службой.

Значит, родственники обращаются к нам, выбирают гроб, всю необходимую атрибутику. Сразу отмечу, что стоимость таких похорон не выше, чем обычных. Мы цену не поднимали, мы же люди и прекрасно понимаем, в каком положении сейчас все. В среднем похороны обходятся в 10-12 тысяч гривен.

– Скажите, на кладбище для таких захоронений выделены отдельные участки или можно хоронить или подхоранивать на обычных участках?

– Сначала предполагалось выделить отдельные участки, как в Днепре, – видели, наверное, по телевизору в новостях? Там заранее 600 могил уже вырыли. Но потом мы решили проконсультироваться, звонили и в министерство, в общем, прошли кучу инстанций, обзвонили целый ряд других городов, и выяснилось, что при соблюдении всех предусмотренных процедур юридически законным будет захоронение на обычном участке. Единственное условие – мы делаем яму на 40% глубже. Что еще нужно уточнить насчет похорон: гроб закрывается еще в морге и потом для прощания с умершим ни в коем случае не открывается, из морга сразу везут на кладбище, не подвозя к дому, присутствует минимум людей с соблюдением предписанных норм, и представитель нашего КП обязательно тщательно записывает данные присутствовавших на похоронах для дальнейшего контроля за ними.

Мы также решили проверить, насколько законопослушны частные предприниматели, работающие в сфере ритуальных услуг, и обратились с вопросом об организации похорон умерших коронавирусных больных к одному из них.

– Такими похоронами занимается исключительно коммунальное предприятие, по закону это разрешено только им, – отметил в телефонном разговоре Геннадий Половой. – Мы хороним всех остальных. Несмотря на то, что инфицированных среди них нет, наше предприятие обеспечивает своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Так мы обезопасим их от теоретически возможного инфицирования. Человек должен чувствовать, что о нем заботятся, что он защищен. Это важно, тем более в нашей сфере услуг. Стараемся соблюдать все санитарные нормы и по количеству присутствующих на похоронах, и по дистанции между ними. Это тоже крайне важно в условиях карантина.

Что ж, пандемия коронавируса вносит свои коррективы даже в ритуалы, сложившиеся за долгие годы. Привыкнуть к этому трудно, но выполнять придется…