Як святкувати Світле Христове Воскресіння цього року?

Спершу важливо розуміти суть нашого святкування. В чому вона полягає? Навіщо взагалі цю тему піднімати?

Господь, спостерігаючи, чим живе людство, приходить Сам, щоб змінити наш напрямок в інший бік. Бог у Своїх Словах і Діях показує зовсім інше життя, яке дуже відрізняється від того «існування», у якому знаходиться людство. Христос веде людину до вдосконалення у житті земному і робить її співучасною життю вічному. Однак суспільству важко осягнути всі перспективи довіри Богу і слідуваннню Його порадам і прикладу. Людині чомусь краще обрати короткострокові «зручності», проте відмовитись від Христа з Його довгостроковими Благами.

ПАСХА ХРИСТОВА – остаточне завершення Богом СПАСІННЯ людини. Христос зробив все Сам, нам залишилось тільки прийняти Його Жертву, повірити Йому… «І сказав їм Ісус: Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде… Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали.»(Ін. 12:35)

Цього року, через хворобу, у православних християн немає такої змоги, щоб відзначати Пасху так, як ми звикли… Пасхальне богослужіння планується звершувати лише духовенством без участі вірян! Буде, звісно, пряма трансляція богослужіння, однак вона не замінить собою живої участі у Літургії. Традиційне освячення великодніх кошиків буде обмежене, або ж навіть і повністю скасоване.

Однак і в таких умовах Христос буде доступний для кожного через нашу молитву і бажання змінитись. Важливим є те, що для вдосконалення і особистих змін у нас є всі можливості, навіть на карантині. Буде добре, якщо ми зараз уявимо всі ті події, що відбувались з Іісусом Христом тоді, 2000 років назад у Єрусалимі! Звісно, ми не були свідками, і все те проходило без нашої участі, однак наша природа, наші пристрасті, слова і дії мають схожий характер з тогочасним суспільством. Ставлення до Бога людей тоді можна порівняти з нашим відношенням і сприйняттям Його у нинішній час.

На допомогу приходить Слово Боже – Євангеліє. Там описується життя Спасителя. Для доступності можна переглянути фільм «Страсті Христові»(2004) або «Син Божий»(2014).

Цікавим є те, що Господь Себе Сам розкриває нам!

Тому цього разу ми маємо нагоду більше дізнатись про Нього, тим самим більше наповнити Ним своє життя!

А вже які рецепти для випікання пасок застосувати, як приготувати святковий стіл для своєї родини, які привітання сказати, думаю, ми справимось!

Щиро всім бажаю, душею і серцем по-справжньому зустріти Воскреслого Христа, відчути радість і надію, яку Він дарує через Своє Світле Воскресіння!

Протоієрей Іван Верескун