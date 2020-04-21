Компанія Кернел допомагає українцям побороти пандемію коронавірусу

Компанія Кернел допомагає українській медицині в боротьбі з епідемією коронавірусу. Кілька місяців тому світова спільнота зіштовхнулася з випробуванням під назвою «коронавірус».

Розуміючи усі можливі наслідки від поширення хвороби, компанія Кернел однією із перших долучилася до боротьби з пандемією, щоб зберегти здоров’я українців. Благодійний фонд «Разом з Кернел» і раніше підтримував медичну сферу в громадах, а в нинішній ситуації ця підтримка стала життєво необхідною.

Сьогодні компанія направила на подолання коронавірусу в країні вже понад 93 млн грн. З них 55 млн було виділено до загальнодержавного фонду для закупівлі експрес-тестів, ще понад 38 млн грн спрямовано на екстрену закупівлю медобладнання та засобів індивідуального захисту для лікарень Полтавської та Кіровоградської областей.

Такого регіонального розподілу й закріплення за областями було досягнуто на зустрічі президента України Володимира Зеленського з найбільшими українськими компаніями. Одразу після цього Кернел спільно з обласними адміністраціями створив штаб по боротьбі з коронавірусом і почав координувати ситуацію на місцях. Було розроблено комплексну програму протидії поширенню хвороби, підтримки медичних закладів і медичних працівників.

Програма, зокрема, передбачає закупівлю необхідного медичного обладнання, індивідуальних засобів захисту та інших невідкладних матеріалів для потреб медиків. Під опікою компанії опинилися опорні лікарні, які першочергово прийматимуть на лікування хворих коронавірусом жителів Кіровоградщини: Кіровоградська обласна лікарня та Центральна міська лікарня м. Кропивницький, Кіровоградський обласний лабораторний центр, а також Новоархангельська та Маловисківська районні лікарні. Медичні установи та пріоритетні напрямки допомоги компанія визначила cпільно з обласною адміністрацією.

Лікарням Кіровоградщини Кернел передав найнеобхідніше: аналізатор газів крові та обладнання для проведення ПЛР-тестів. Варто зазначити, що раніше в області не було жодного апарату для ПЛР-діагностики, а вона, як відомо, є найбільш точним методом виявлення COVID-19. Медичні працівники, які знаходяться на передовій боротьби з хворобою, отримали костюми професійного захисту для лікарів, а також рукавички, бахіли, тришарові хірургічні маски, медичні шапочки, захисні щитки та окуляри, респіратори різних типів у необхідній наразі кількості. Також компанія систематично поповнює запаси дезінфікуючих та антисептичних засобів для цих установ.

Лариса Андреєва, головний лікар Кіровоградської обласної лікарні: «Добре, що до забезпечення лікарень та медичних працівників найнеобхіднішим долучається соціально відповідальний український бізнес. Наша лікарня отримала від компанії Кернел засоби захисту для персоналу: 300 захисних комбінезонів, захисні окуляри багаторазового використання, 30 000 пар рукавичок та 7 000 шапочок. Нова поставка засобів індивідуального захисту від компанії надійшла якраз тоді, коли попередній транш закінчувався. Насправді це дуже важливий внесок у безпеку лікарів, які першими контактують з потенційними хворими. Особлива подяка за костюми. Вони не пропускають вологу, навіть найменші частинки. У ситуації з коронавірусом дуже важливо, щоб біоматеріал хворого не потрапив на тіло лікаря. Із захистом, котрий надав Кернел, наші медика зараз можуть вступати в боротьбу з хворобою набагато сміливіше».

Жодна країна не була готова до наслідків, які принесе із собою пандемія. Але компанія Кернел, як соціально відповідальний бізнес, працює на випередження, аби громади України змогли пройти цей непростий період з найменшими втратами. Тільки забезпечивши лікарні країни необхідним обладнанням для порятунку життя, а медиків – засобами захисту, ми зможемо протистояти епідемії.