Елисаветградское земство

Продолжаем исследование справочника «Весь Елисаветград» за 1909-й год, в котором собраны сведения не только статистического, но и административного характера. Из приведенных на его страницах фактов следует, что, вопреки укоренившемуся в большевистской идеологии мнению об исключительно самодержавном характере правления в царской России, органы местного самоуправления имели достаточно полномочий и средств для их осуществления. Конечно, не всегда и всем этих средств хватало, но все же.

Так вот, бюджет Елисаветградского уездного земства на 1909-й год составлял очень приличную сумму – больше одного миллиона рублей, если точно, то 1 047 686 рублей, причем самые большие статьи расходов составляли, как и сейчас в бюджете любого региона, расходы на содержание медицины и образования. В нашем случае статья «народное образование» выражалась в цифре 246,7 тысячи, а «медицинская часть» и того больше – 295,4 тыс. рублей! А вот на содержание «мест заключения» отстегивали всего 12,5 тысяч рублей, и совсем ничего направлялось на «общественное призрение», т.е. содержание домов призрения (по-простому – богаделен) – 1580 рублей. Содержание земской управы стоило почти 70 тысяч рублей. При этом большую статью расходов составляла уплата долгов земства – 211 тысяч рублей, очевидно, речь идет об обслуживании кредитов или займов. В бюджете земства была также очень интересная статья «участие в расходах правительственных учреждений», на что выделялось почти сто тысяч рублей. Но были и статьи на «содействие экономическому благосостоянию» и «отчисления на образование капиталов», вместе – более 55 тысяч.

Всеми делами земства, согласно полномочиям, ведали земская управа и земское уездное собрание. На тот момент оно состояло из гласных, т.е. депутатов от территорий. 21 гласный относился к категории «крупных дворян-землевладельцев», 7 человек представляли собственников рангом поменьше и 11 гласных – крестьяне. Справочник подает и фамилии гласных, среди них есть даже член Государственной думы Келеповский из местечка Ровное, встречаются и известные сегодня фамилии уровня нашего областного совета, например, Арсирий из Новоукраинки. Примечательно, что в заседаниях уездного собрания «на правах гласных» принимали участие городской голова Елисаветграда, надзиратель казенных земель и представитель духовенства.

Канцелярия Земской управы находилась в Елисаветграде, на углу Петровской и Ивановской улиц (Декабристов и Шевченко). Интересно, что земская управа принимала активное участие в экономике посредством организации различных коммерческих предприятий.

Сельскохозяйственное бюро имело экономическое, торговое и агрономическое отделения, а также занималось устройством ремесленных классов в крупных волостных центрах, в основном кузнечно-слесарных, столярных, ткацких и даже по подготовке пасечников в Великой Виске при земской образцовой пасеке на 60 ульев. Земство имело разветвленную сеть «прокатных станций орудий обработки земли», т.е. плугов, сеялок, веялок и прочего инвентаря за умеренную плату. Например, за прокат плуга брали 20 копеек в день, а за сеялку – 1,50 руб. Другими словами, мелкий земледелец мог обрабатывать землю, не имея инвентаря, а просто арендуя его на несколько дней. Уездное земство проводило и ссудные операции, в большинстве случаев для образования основного капитала кредитных товариществ под 5% годовых.

Торговое отделение земства имело в уезде 12 складов машин и сельхозорудий, а также снабжало жителей посевным материалом и кровельным железом. Технику продавали за наличные и в кредит, существовала гибкая система задатков и окончательного расчета, но: «При отпуске за наличные делается скидка в 20%». Очевидно, управа занималась продажей произведенного в городе инвентаря, который реализовывался на взаимовыгодных с производителями условиях. В агрономическом отделении работало 7 агрономов, каждый на своем участке в волостных центрах. Кроме выращивания традиционных культур, агрономы контролировали и обустройство виноградников, в частности, в Бобринце.

Поскольку самые крупные статьи расходов касались медицины и образования, остановимся на них. Елисаветградский уезд был поделен на 22 врачебных участка и 4 фельдшерских пункта: «В больницах участков пользуются амбулаторной и коечной помощью как местные больные, так и больные других уездов и губерний». Прием ежедневно, в известные часы, операционный и санитарный день, он же и выходной, – суббота. «Советы и лекарства все больные получают бесплатно. Коечное лечение бесплатно для эпидемических больных, для пришлых рабочих и для всех жителей Херсонской губернии». На Бериславской улице действовала земская больница, где земским собранием финансировалось 6 коек для жителей города. Свои вопросы земские врачи решали на съездах, которые проводились несколько раз в год. Кстати, врачи выступили и за предоставление бесплатного амбулаторного лечения.

В уезде имелась временная бактериологическая лаборатория при земской больнице, но с 1909 года начала работу станция для «исследования эпидемических, в частности холерных».

Земство имело «вольную аптеку» на Дворцовой и там же аптекарский магазин, а также аптекарский склад для снабжения аптеки и всех медицинских и ветеринарных участков, которых насчитывалось 13.

Мы уже упоминали о самой маленькой статье расходов уездного бюджета – на призрение, т.е. содержание богаделен и пособия для беднейших жителей уезда, но не надо думать, что призреваемыми были только низшие сословия. В Бобринце существовал Осиповский приют для беднейших престарелых дворян. В Новоукраинскую богадельню принимались бесплатно без различия сословий, но по особому разрешению губернского правления, правда, через земское правление с «платой 72 рубля в год от сельских обществ, где прописан призреваемый». Земство занималось обустройством в Бобринце специального земского приюта «на завещение г. Домбровского».

Хотя на народное образование шла почти четверть бюджета, оно: «Не отличается особой доступностью для населения, количество школ нельзя назвать не только достаточным, но даже сколько-нибудь удовлетворительным. Ассигнуемые суммы на народное образование представляются каплей в море». В 1908-м году в уезде действовало 109 школ, в которых учились 13 432 «души». По гендерному составу наблюдалось подавляющее преимущество будущего сильного пола – 79% учеников. Но наблюдался устойчивый годовой прирост численности учеников, около 6 процентов, могло быть и больше, но половине желающих учиться в земских школах в этом праве было отказано. По национальному составу подавляющее число учеников составляли малороссы, т.е украинцы – почти 78%, на втором месте шли молдавские дети, и только на третьем – великороссы. 95% учеников были детьми сельских жителей. Удивляет невысокий процент еврейских детей в земских школах, меньше двух, но надо помнить, что в то время существовала национальная система образования. Дети в возрасте от 7 до 13 лет учились с сентября-октября по апрель-май. Как видим, никакое районо длительность учебного года не регламентировало, как и сам учебный процесс. По решению уездного собрания в некоторых школах дополнительно учили пению, рукоделию или огородничеству.

Несмотря на большой бюджет, учителям, которых в земских школах насчитывалось чуть больше 250-ти, платили откровенно мало – от 250 до 450 рублей в год, поэтому: «Учителя повально бегут из деревни».

При многих школах работали земские библиотеки для взрослых, учеников или учителей. Кроме школ, в уезде функционировало 84 училища, большинство одно- и двухклассные, поэтому потребность в книгах и учебниках была очень высока. Для удовлетворения спроса существовал земский книжный склад «с целью снабжения земских народных школ и библиотек. Склад в интересах местного населения продает книги, учебники на 10% ниже цены в других магазинах, вследствие чего склад является регулятором местных цен».

Ну и за порядком в Елисаветградском уезде следили исправники, которые руководили девятью станами, по нескольку волостей в каждом. Уездное полицейское управление находилось в Елисаветграде, на углу Невской и Алексеевской улиц. Список и адреса полицейских чинов прилагаются.

Продолжение следует.