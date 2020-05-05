«Гром парадов оставим на потом»

В другое время в эти дни на читателя и зрителя обрушился бы шквал публикаций, фильмов, мероприятий и акций, посвященных юбилею победы над нацистской Германией. Но пандемия коронавируса, военный конфликт на востоке Украины и экономический кризис отодвинули торжественные мероприятия на второй план. Людей, для которых отношение к этой войне – в числе приоритетных моральных принципов, остается все меньше. Один из тех, кого эта тема не отпускает – народный депутат Максим Бужанский, – ответил на вопросы «УЦ».

– В этом году исполняется 75 лет победы Советского Союза и его союзников над нацистской Германией, Скажите, как изменилось отношение к этой дате в мире и в Украине за последние, скажем, четверть века?

– Я не вижу, чтобы во всем мире изменилось отношение к этому событию. Это важная дата, большой юбилей. Если бы не всемирная эпидемия коронавируса, мы могли бы это увидеть воочию. Я думаю, торжества будут перенесены на начало сентября, ближе к дате окончания Второй мировой войны. Что же касается того, как изменилось отношение в Украине… Да, есть попытки ревизионизма, фальсификации, пересмотра результатов, только все это противоестественно, а в большинстве случаев вообще ни о чем…

– Из-за очередного переписывания истории Второй мировой войны под руководством Кириленко и Вятровича многие наши сограждане уже начинают путаться в победах и поражениях, событиях и датах, союзниках и коллаборантах, героях и преступниках. Очертите коротко роль Украины в этой войне.

– Роль Украины невозможно вычленить из роли Советского Союза. Потому что на тот период никакой другой Украины, кроме Украинской ССР, не существовало. Это первое. Второе: Украина – это государство, которое вместе с Белоруссией наиболее пострадало в ходе этой войны. Далее. Украина нынешняя – государство, которое по итогам войны получило наибольший прирост территории – 27,8%. 7 миллионов украинцев сражались в Красной Армии. На территории Украины были чудовищные по своей ожесточенности бои.

В отношении к той войне необходимо исходить из решений Нюрнбергского процесса. Там все четко сформулировано, кто в чем виноват и кого должен судить Международный трибунал, а кто подпадает под юрисдикцию стран, на территории которых происходили преступления против человечности. Что это значит? Это значит, что норвежцы судили и казнили своего Квислинга, что французы судили своего Петена, что в Советском Союзе прошли тысячи судов над убийцами и коллаборантами. Что касается дивизии СС «Галичина», то решением Нюрнбергского процесса СС была признана преступной организацией и запрещена. Преступлением являлось само участие в этой организации. Вальтер Шелленберг, начальник службы внешней разведки, получил шесть лет тюрьмы только за членство в СС. Поэтому все попытки переписать историю Второй мировой разбиваются о выводы Международного трибунала. Это очень четкая позиция. Посредине быть не получилось и не получится. Были те, кто воевал против нацизма, были те, кто воевал на стороне нацизма. Все очень четко.

– Снос памятников героям Красной Армии больше напоминает пьяный вандализм на кладбищах или запоздалую месть. А все протесты остаются в социальных сетях. Этот процесс уже нельзя остановить?

– Его могут остановить только сами граждане. Как граждане к этому процессу относятся – такой будет и результат. Тут никакой волшебник не сделает ничего.

– Как выстоять народу в этой войне с собственной памятью? Что читать, что смотреть, кому верить?

– Вера? Она же иррациональна. Необходимо читать документы. И задавать вопросы. Вот любимая фраза диванных историков: «Одна винтовка на троих». Надо спросить, а в какой это воинской части, в каком месте и в какое время? Как правило, никто не может назвать. Когда вам скажут, что Киев завалили трупами при освобождении, то спросите цифры и посмотрите официальные документы, и окажется, что погибли 6 тысяч. А когда вам скажут, что это много, спросите, а кто освободил с меньшими потерями?

Всегда, чтобы что-то понять, нужно с чем-то сравнить. Когда вам расскажут о том, что Советский Союз потерял 27 миллионов, не забудьте сказать, что из них 70% (19 миллионов) – это гражданское население. Нигде больше гитлеровцы не проводили такую политику, как на территории Советского Союза, именно поэтому наша война имела характер отечественной.

Когда вам скажут, что никакой Оте­чественной войны не было, а была Вторая мировая война, спросите, а когда появился термин Вторая мировая война? Спросите, а что такое Вторая мировая война, как не совокупность локальных конфликтов? Советско-германская война называлась Великой Отечественной, и название это было придумано не в 5 часов утра 22 июня. А, например, американо-японскую войну американцы называют Войной на Тихом океане. Скажите, а чем Война на Тихом океане лучшее или худшее название, чем Великая Отечественная? Значит, нужно не брать на веру все, что говорят, а все подвергать сомнению. Искать и находить факты. Как только появляются факты, заканчиваются мифы…

– Юбилей Победы, к сожалению, не будет широко и массово отмечен из-за пандемии коронавируса. Как, по-вашему, в таких условиях мы, потомки победителей в этой войне, могли бы достойно встретить эту дату хотя бы в организационном плане? Не маршировать же на балконе, в самом деле?

– Ну, не знаю… Я вообще не сторонник этих пафосных мероприятий. Я не поклонник идеи с полком Победы. Лично у меня к этому почему-то не лежит душа. Георгиевская ленточка для меня ничего не значила и до того, как она стала таким себе символом сепаратизма. Мне достаточно в качестве символа знамени Победы на рейхстаге. Мне не нужны никакие флешмобы. Ничего страшного, если мы в этом году обойдемся без массовых официальных мероприятий. Каждый чувствует определенное настроение, и мы все его разделяем, это и будет праздник. А гром парадов оставим на потом.