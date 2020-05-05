«Гром парадов оставим на потом»

В другое время в эти дни на читателя и зрителя обрушился бы шквал публикаций, фильмов, мероприятий и акций, посвященных юбилею победы над нацистской Германией. Но пандемия коронавируса, военный конфликт на востоке Украины и экономический кризис отодвинули торжественные мероприятия на второй план. Людей, для которых отношение к этой войне – в числе приоритетных моральных принципов, остается все меньше. Один из тех, кого эта тема не отпускает – народный депутат Максим Бужанский, – ответил на вопросы «УЦ».
– В этом году исполняется 75 лет победы Советского Союза и его союзников над нацистской Германией, Скажите, как изменилось отношение к этой дате в мире и в Украине за последние, скажем, четверть века?
– Я не вижу, чтобы во всем мире изменилось отношение к этому событию. Это важная дата, большой юбилей. Если бы не всемирная эпидемия коронавируса, мы могли бы это увидеть воочию. Я думаю, торжества будут перенесены на начало сентября, ближе к дате окончания Второй мировой войны. Что же касается того, как изменилось отношение в Украине… Да, есть попытки ревизионизма, фальсификации, пересмотра результатов, только все это противоестественно, а в большинстве случаев вообще ни о чем…
– Из-за очередного переписывания истории Второй мировой войны под руководством Кириленко и Вятровича многие наши сограждане уже начинают путаться в победах и поражениях, событиях и датах, союзниках и коллаборантах, героях и преступниках. Очертите коротко роль Украины в этой войне.
– Роль Украины невозможно вычленить из роли Советского Союза. Потому что на тот период никакой другой Украины, кроме Украинской ССР, не существовало. Это первое. Второе: Украина – это государство, которое вместе с Белоруссией наиболее пострадало в ходе этой войны. Далее. Украина нынешняя – государство, которое по итогам войны получило наибольший прирост территории – 27,8%. 7 миллионов украинцев сражались в Красной Армии. На территории Украины были чудовищные по своей ожесточенности бои.
В отношении к той войне необходимо исходить из решений Нюрнбергского процесса. Там все четко сформулировано, кто в чем виноват и кого должен судить Международный трибунал, а кто подпадает под юрисдикцию стран, на территории которых происходили преступления против человечности. Что это значит? Это значит, что норвежцы судили и казнили своего Квислинга, что французы судили своего Петена, что в Советском Союзе прошли тысячи судов над убийцами и коллаборантами. Что касается дивизии СС «Галичина», то решением Нюрнбергского процесса СС была признана преступной организацией и запрещена. Преступлением являлось само участие в этой организации. Вальтер Шелленберг, начальник службы внешней разведки, получил шесть лет тюрьмы только за членство в СС. Поэтому все попытки переписать историю Второй мировой разбиваются о выводы Международного трибунала. Это очень четкая позиция. Посредине быть не получилось и не получится. Были те, кто воевал против нацизма, были те, кто воевал на стороне нацизма. Все очень четко.
– Снос памятников героям Красной Армии больше напоминает пьяный вандализм на кладбищах или запоздалую месть. А все протесты остаются в социальных сетях. Этот процесс уже нельзя остановить?
– Его могут остановить только сами граждане. Как граждане к этому процессу относятся – такой будет и результат. Тут никакой волшебник не сделает ничего.
– Как выстоять народу в этой войне с собственной памятью? Что читать, что смотреть, кому верить?
– Вера? Она же иррациональна. Необходимо читать документы. И задавать вопросы. Вот любимая фраза диванных историков: «Одна винтовка на троих». Надо спросить, а в какой это воинской части, в каком месте и в какое время? Как правило, никто не может назвать. Когда вам скажут, что Киев завалили трупами при освобождении, то спросите цифры и посмотрите официальные документы, и окажется, что погибли 6 тысяч. А когда вам скажут, что это много, спросите, а кто освободил с меньшими потерями?
Всегда, чтобы что-то понять, нужно с чем-то сравнить. Когда вам расскажут о том, что Советский Союз потерял 27 миллионов, не забудьте сказать, что из них 70% (19 миллионов) – это гражданское население. Нигде больше гитлеровцы не проводили такую политику, как на территории Советского Союза, именно поэтому наша война имела характер отечественной.
Когда вам скажут, что никакой Отечественной войны не было, а была Вторая мировая война, спросите, а когда появился термин Вторая мировая война? Спросите, а что такое Вторая мировая война, как не совокупность локальных конфликтов? Советско-германская война называлась Великой Отечественной, и название это было придумано не в 5 часов утра 22 июня. А, например, американо-японскую войну американцы называют Войной на Тихом океане. Скажите, а чем Война на Тихом океане лучшее или худшее название, чем Великая Отечественная? Значит, нужно не брать на веру все, что говорят, а все подвергать сомнению. Искать и находить факты. Как только появляются факты, заканчиваются мифы…
– Юбилей Победы, к сожалению, не будет широко и массово отмечен из-за пандемии коронавируса. Как, по-вашему, в таких условиях мы, потомки победителей в этой войне, могли бы достойно встретить эту дату хотя бы в организационном плане? Не маршировать же на балконе, в самом деле?
– Ну, не знаю… Я вообще не сторонник этих пафосных мероприятий. Я не поклонник идеи с полком Победы. Лично у меня к этому почему-то не лежит душа. Георгиевская ленточка для меня ничего не значила и до того, как она стала таким себе символом сепаратизма. Мне достаточно в качестве символа знамени Победы на рейхстаге. Мне не нужны никакие флешмобы. Ничего страшного, если мы в этом году обойдемся без массовых официальных мероприятий. Каждый чувствует определенное настроение, и мы все его разделяем, это и будет праздник. А гром парадов оставим на потом.
Травневі зустрічі