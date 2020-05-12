Дачники (не по Горькому)

У главного пролетарского писателя Максима Горького есть такая пьеса – «Дачники». Театральной постановки не видел, а пьесу читал. Так вот, там ни разу не упоминаются укроп, петрушка, помидоры, почасовой полив, обрезка веток, колорадский жук, компост и даже картошка. Там о неразделенной любви, супружеской измене и даже попытке самоубийства на фоне той самой любви. А еще те дачники 120-летней давности носили на даче фраки и цилиндры, пили шампанское, играли на рояле, гитаре и мандолине (!) и ставили любительские спектакли! Вы можете представить украинского дачника образца 2020 года, который на даче пьет шампанское, музицирует на мандолине и играет какого-нибудь Звонского, Гремина или даже Калерию в любительском спектакле? И вообще, вы можете себе представить рояль на украинской даче?

Вокруг Кропивницкого находится 28 садово-огородных товариществ. О существовании некоторых из них даже не догадывался до этого времени. Итак, по алфавиту: «Аграрник», «Ветеран», «Вишневый сад», «Гаевское», «Геолог», «Гидросила», «Глобус», «Горняк», «Домостроительный комбинат», «Дружба», «Дубок», «Зенит», «Имени Тимирязева», «Искра», «Колос», «Коммунальник», «Мальва», «Медик», «Мелиоратор», «Новопавловские сады», «Радист», «Радуга», «Спутник», «Строитель», «Труд», «Элита», «Южный», «Ятрань».

Сколько суммарно на всех них насчитывается отдельных участков? Точно сказать сложно. Но с учетом того, что, к примеру, в одном «Ятране» около двух тысяч участков, речь, вероятно, идет о 20-25 тысячах делянок в окрестностях областного центра. Каждый десятый горожанин – дачник, а с учетом членов семьи – треть города дачники!

И это без учета бывшего кооператива «50 лет Октября», в народе известного как «Дачи Песецкого». Там всё приватизировано, изменено целевое назначение участков, это уже просто частный сектор города. Кстати, история не сохранила точных сведений о том, кто таков был тот самый Песецкий. Потому что в Елисаветграде был купец Песецкий, неподалеку от города владел землями помещик Песецкий, а еще был некоторое время в городе главный полицейский пристав Песецкий, присланный из губернии, из Херсона. Так или иначе, у кого-то из них там были дачные участки с домиками, которые сдавались в аренду на лето. Также условно считается дачным бывший кооператив «Урожай» на Катрановке, это уже давно город, и кооператив «Дорожник» на Старой Балашовке, тоже городская земля. Да и не только эти три…

К чему вся эта предыстория? А к тому, что просто бешено вырос спрос на дачи под городом.

На нашей улице в товариществе «Труд» в селе Кандаурово Кропивницкого района за последние пару недель купили три дачи – участки с домами, гаражами, деревьями. Такого бума давно не было. Куплен громадный особняк по соседству, немного запущенный, но по площади – с полтысячи квадратных метров, с сауной, бильярдной и т.д. – так соседи говорят. Приводят в порядок новые хозяева. Обрели новых хозяев и другие участки. Ну, у нас там популярное место – сразу под ногами речка Кандауровские воды, само товарищество небольшое, пару сотен участков, все свои. Но есть дома и участки, которые пустовали годами. Сейчас всё меняется.

Причина вполне объяснима. Люди на карантине и удаленной работе с ума сходят в четырех стенах городских бетонных коробок. А на даче – воздух, солнце, свежий ветер, и никого на расстоянии полутора метров, и ни одной души вокруг в маске! Поэтому самые закоренелые обитатели бетонных и асфальтовых джунглей, горожане до мозга костей, оценили дачные прелести и ринулись в пампасы.

Процесс повсеместный. У нас в редакции хватает дачников, и все говорят об ажиотаже и обретении новых соседей в своих природных местах обитания. Ну и что, что туалет типа «сортир», вода по графику или из колодца, и газ в баллоне иногда заканчивается? Предки наши и не в таких условиях жили…

Кстати, насколько удалось выяснить, на цены за дачи коронавирус особо не повлиял, несмотря на спрос. Денег у людей нет… За 2 с половиной, 3, 4 тысячи зеленых денег можно приобрести очень неплохой дом с участком и садом. У нас в округе громадину приобрели, по слухам, всего за 7 тысяч. А там только кирпича на все 10, если кто не знает, сейчас одна кирпичина стоит около 3-х гривен самая дешевая.

Смотрю, сколько стоят дачи под Киевом. Село Требухов, 125 тысяч долларов. Правда, и дом 360 квадратов. Гатное, дом всего 71 метр, цена 78 500. Белогородка, 55 квадратных метров, 6 соток – 48 тысяч долларов. В общем, среди сотен предложений ничего дешевле 40 тысяч долларов не увидел. Черт побери, у нас за эти деньги полпятиэтажки можно купить, немного доложив… Столица, куда денешься. И покупают-таки!

Знакомые руководители дачных кооперативов только подтверждают мои наблюдения.

«Интерес к нашему месту вырос. В день бывает по три-четыре потенциальных покупателя. Уже немало купили участков, а у нас они по сути все с домами построенными. У нас хорошо, и люди это видят», – делится Надежда Галузина, председатель садового товарищества «Труд».

Конечно, кризис сильно ударил по пенсионерам и малообеспеченным. На ту же дачу надо чем-то добираться! А всё транспортное сообщение междугородное и межрайонное закрыто. К нам в товарищество раньше ходили автобусы по субботам и воскресеньям, два рейса в день. Сейчас их нет. А народу всё равно полно! Многие просто безвыездно живут, у других машины.

Конечно, что-то сломалось с глобальным потеплением. Сажать в привычные сроки всякие картошки-петрушки было сложно. Холодно, однако, было и есть этой весной. Весна была зимой. Хорошо, хоть дожди пошли. Но все сажали поздно, по привычным меркам.

Дача раскрывает неожиданные стороны людей. Через три-четыре участка от нас дача очень известных и узнаваемых телевизионных людей. Видели бы вы, как они с утра до вечера на земле работают! Вроде бы горожане до мозга костей! А еще там у нас крутой рельеф, так они завезли пару самосвалов чернозема, потому что грунт смывало в реку, устроили такие себе защитные террасы, чтобы не смывало впредь.

Остановился пообщаться с коллегой, тема нашлась сразу: Лилия Кочерга, журналист информагентства CBN, на днях купила дачу.

«Я дачник з дуже малим стажем. Спонукав карантин, сидіння в 4-х стінах і залежність від чиєїсь волі – виходити чи ні. У мене дитина маленька, їй не поясниш, що не можна гратися на вулиці на майданчику, і маску не натягнеш на неї. Хочу бути максимально автономною від усіх і усього, купила б будинок – та дорого. Картоплю не саджатиму, бузок і піони – наше всьо, хаба що якусь цибульку й салат ще. Добираємося до дачі на авто».

А чему удивляться? Все мы, по большому счету, от земли, от сохи. Да, самые далекие наши предки с палкой-копалкой ходили, собирательством занимались, охотой. Но расцвет, развитие пошло тогда, когда те люди, грамоты не знавшие, начали возделывать землю. Где-то на генетическом уровне в каждом из нас живет память о том человеке, который бросал горстями дикую пшеницу в коряво возделанную почву. Поэтому на дачу, друзья, вперед, на дачу! Много знакомых там увидите.