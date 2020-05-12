Светлая память

Не стало Наташи Семенец. Ей было всего 50.

Вы наверяка помните: «УЦ» несколько раз писала о ней. Первый раз – когда она, еще студентка физмата, стала «Мисс Кировоград». Победительницей самого первого конкурса в нашем городе. Затем брали у нее интервью, как у одного из самых продвинутых фитнес-тренеров. А потом – когда она внезапно и очень тяжело заболела. И мы обратились за помощью и сочувствием к нашим читателям. К сожалению, медицина оказалась бессильна.

Мама Наташи – Лариса Семенец попросила передать нашим читателям несколько слов:

– Мне тяжело писать и формулировать мысли, но Наташи не стало. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Благодаря каждому из вас моя дочь боролась. Очень много людей откликнулись на наш призыв о помощи. Моя дочь искренне верила в добро, и вы ее не подвели. Спасибо большое каждому, кто был вместе с нами в этой борьбе.