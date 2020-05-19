Приказано выжить

Через год будем с улыбкой вспоминать всю эту движуху с вирусом. Но не все, конечно.

Черный юмор, извините, хоть и очень похоже на правду. И не через год, а, скорее всего, только через два или три. А все потому, что человечество пока очень мало знает о коронавирусе. Крайне мало для того, чтобы научиться быстро и эффективно защищаться от него без рецидивов и фатальных последствий.

Недавно беседовал с коллегой, естественно, об этой неведомо откуда взявшейся на наши головы и легкие заразе. Скажу сразу, коллега не разделяет панические настроения относительно «чумы ХХІ века», хотя и носит изящные маски. Вот один из ее аргументов: «А из ваших знакомых кто-нибудь подхватил коронавирус?» Да, пятеро! Двое перенесли его относительно легко (с температурой, слабостью и сильной болью в мышцах), а еще трое гораздо тяжелее (в инфекционном отделении, с двухсторонней пневмонией, с капельницами и уколами по полной программе).

А вот еще один аргумент, на сей раз от медиков. От рака и сердечно-сосудистых заболеваний людей умирает в разы больше, но никто ежедневные «сводки с полей» не публикует, чрезвычайные меры не вводит. И это правда, но, с другой стороны, инфарктом или инсультом заразиться сложно, а один «носитель короны» может наградить ею десятки и даже сотни человек.

Многие из нас уже с успехом закончили начальную школу коронавируса. Научились мыть руки, как хирурги перед операцией. Подобрали себе удобную маску, в которой хоть немного можно дышать и греться в холодную погоду. Освоили разные виды дезинфекторов – от хлорки и самогонки до практичных, но дорогих гелей. Почти перестали ежеминутно трогать руками лицо. Научились не кашлять, избегать очередей, обходить толпу, не пользоваться лифтом и т.п.

Поверьте, этого совсем не мало. Но! Буквально первые дни после отмены карантина продемонстрировали, что полученные навыки закреплены практикой далеко не у всех. Остановка возле Центрального рынка, человек сорок стоят плотной группой (какая там социальная дистанция!), половина людей в масках, у другой половины они болтаются на шее. Прошелся по утреннему центру Кропивницкого – три четверти граждан без масок. Зато совершенно растрогал бомж, роющийся в контейнере с мусором, – в маске! Человек реально понимает, что он в группе риска, и помирать не хочет.

Хуже коронавируса – только телевидение. Оно не помогает, не лечит души, а реально калечит мозг зрителям. Невероятное количество экспертов либо повторяют банальные вещи, либо несут несусветную чушь. А есть еще «бетонщики», которые круто замешивают пандемию с политикой и трамбуют этим бетоном наши несчастные головы. Как обычному телезрителю с ходу отличить важные и толковые выступления профессионалов от десятков пустых «барабанов», не знаю – сам мучаюсь.

И все же некоторые вещи уже становятся очевидными для всех. К сожалению, вакцину от «короны» в общем доступе мы получим не раньше, чем через полтора-два года. Надежное лекарство – в лучшем случае через год. Просидеть столько времени в карантинном «бункере» теоретически возможно, но при условии, что вас будут кормить и лечить, а это по нынешним временам – роскошь. Поэтому нужно адаптироваться, не тешить себя пустыми надеждами и изучать «матчасть».

Ученые провели эксперименты с группой больных COVID-19 и выяснили, что капельки вируса могут «зависать» в воздухе в среднем на 10 минут. Понимаете? Вы ни с кем не контачили, ничего не трогали – просто вдохнули воздух в пустом лифте или подъезде, где за пять минут до вас кто-то откашлялся. По крайней мере, это многое объясняет. Вспоминаю телесюжет из Днепра, где из «инфекционки» выписывают женщину, которая была десять дней на аппарате ИВЛ. Шансов у нее было совсем немного, уже детей об этом предупредили, но выходили, спасли. И вот она, прощаясь и низко кланяясь медикам, говорит: «Откуда взялась эта зараза? Я все делала как надо. На улицу почти не выходила…»

Вряд ли эта колонка добавит вам хорошего настроения. Но мне реально хочется, чтобы вы были здоровы. Чтобы прошли через эту напасть с минимальными потерями. Просто будьте бдительны, как писал Юлиус Фучик совсем по другому поводу…