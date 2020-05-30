Онлайн-клуб Слотор: казино с простыми правилами и стабильными выплатами

Принцип работы украинского онлайн-казино Slotor

Азартный клуб Слотор начал рабочую деятельность в 2015 году. За небольшой промежуток времени он сумел добиться признания у игроков благодаря честным стабильным выплатам и безопасным условиям, созданным для посетителей. В своей работе онлайн-казино ориентируется в первую очередь на пользователей из Украины, России и других стран СНГ. Об этом говорит внутреннее наполнение сайта, выполненное полностью на русском языке.

Для удобства посетителей предусмотрена возможность выбора валют. Игроки могут завести гривневый, рублевый или долларовый игровой счет. Такой функционал позволяет пользователям экономить на конвертации, исключив ненужные траты.

Лицензия казино Slotor

Онлайн-клуб осуществляет свою деятельность в интернете абсолютно легально. В этом ему помогает наличие лицензии от Кюрасао. Документ был выдан азартному заведению перед самым открытием. Лицензия от международного регулятора позволяет онлайн-казино законно предоставлять свои услуги во многих государствах мира.

Игрокам из Украины и соседних государств на случай блокировок интернет-провайдерами официального сайта стоит воспользоваться актуальными зеркалами или VPN-сервисами. С их помощью вход на площадку будет доступен круглосуточно с любых устройств.

Конфиденциальность и безопасность в клубе Слотор

Администрация онлайн-казино уделяет серьезное внимание анонимности пользователей. Все данные игроков никогда не разглашаются третьим лицам. Сбор личных сведений необходим азартному клубу только для регистрации пользователей в системе.

Помимо конфиденциальности, лицензионное казино Слотор придает большое значение безопасности своих клиентов. С этой целью онлайн-клуб использует новейшие технологии шифрования сведений. Они помогают достичь следующих результатов:

надежно охранять данные игроков;

исключить мошеннические факторы;

не допустить кражу средств с игрового счета аккаунта.

Для дополнительной безопасности все новые посетители клуба Slotor проходят верификацию. В ходе этой процедуры казино «отсеивает» подозрительных пользователей, открывая доступ к сайту только игрокам с проверенными профилями.