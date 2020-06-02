Ах, война, что ты делаешь, подлая…

Эта страшная война на Донбассе забрала жизнь очередного нашего земляка. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Виталий Лимборский погиб от пули снайпера . Пулевое ранение в голову не оставило шансов. Это было под Марьинкой…

Виталий родился в селе Константиновка Знаменского района Кировоградской области 20 марта 1996 года. После школы учился в Кировограде в училище. Увлечением всей его жизни был футбол. Близкие говорят: «Там, где спорт, – там был и Виталий». У парня никогда не было никаких вредных привычек.

Работал тренером по детскому футболу в школе в селе. Когда в семье было трудно с деньгами, брался за любой приработок – в том числе и на лесоповале.

Потом решил пойти в армию и подписал трехлетний контракт.

Возможно, повлияло то, что двоюродный брат Виталия – Владислав Лимборский – командир роты в 57-й ОМБр.

Мама Виталия живет в Кропивницком вместе с младшим сыном Антоном – мальчик еще дошкольник. А вот с отцом воина, как рассказали знакомые семьи, не все так просто.

«Такой из него отец… Остался работать в Крыму, решение сына пойти в армию не одобрял. Все это время Виталиком не интересовался. Да что тут говорить, даже смерть сына воспринял прохладно», – поделились знакомые с журналистами.

Двоюродный брат Виталия рассказал, что тот давно встречался с девушкой и мечтал о свадьбе. Не успел…

«Мы разговаривали с братом две недели назад. Еще планировали, что он ко мне переведется. Мой отец звонил Виталику даже чаще, чем мне, он был нам родным. И все время рвался вперед…» – говорит Владислав.

Как рассказала Алина Демченко, пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, Виталий проходил службу в 363 батальоне охраны (база находится в Одессе).

«После того, как он получил звание сержанта, его отправили в распоряжение нашей военной части, откомандировали на должность командира отделения. И сам он проявил инициативу, чтобы служить в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Так он оказался у нас в бригаде», – рассказала пресс-офицер.

Сослуживцы уважали Виталия, отзываются о нем очень тепло. Демченко говорит, что несколько раз видела парня, – всегда был очень положительным.

Пресс-служба оперативного командования «Юг» писала о Виталии еще в 2019 году, когда старшему солдату вручили сержантские погоны. Ротный командир капитан Сергей Лизанец отметил его как инициативного, дисциплинированного и, главное, надежного воина. Поэтому было принято решение предложить Виталию должность командира отделения и отправить для прохождения курса сержантской подготовки в один из учебных центров Вооруженных сил Украины.

«То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом, открыло новые горизонты в моем самосовершенствовании, – рассказывал Виталий. – И родные гордятся мной, особенно мама. А для младшего братика Антона, возможно, когда-нибудь я буду примером для подражания».

На вопрос, готов ли он к исполнению обязанностей в секторе проведения ООС, Виталий тогда ответил, что если будет такая необходимость, то с честью выполнит эту службу. Так и было – пока жизнь Виталия 26 мая не оборвал выстрел вражеского снайпера.

Командование бригады выразило глубокие соболезнования родным и близким Виталия Лимборского, пообещав отомстить за гибель побратима. «Вечная память погибшему. Никогда не простим. Отомстим», – добавили военные.

На родине с героем попрощались в пятницу, 29 мая, в Субботцах.