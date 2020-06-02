Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

Слава богу, случилось. В стране частично возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение. Пущена часть поездов. Многие за эти месяцы оценили незаменимость железной дороги. Сотни тысяч, а то и миллионы не имели возможности поехать к родным, по делам, отдохнуть. Не у всех есть автомобили. Да даже и те, у кого они есть, вздохнули свободно. Из Кропивницкого доехать до Одессы (330 км) на среднем автомобиле со средним расходом топлива даже при нынешних понизившихся ценах на него обойдется в круглую сумму. Притом, что взрослый билет на электричку до сих пор стоит 50 гривен! Как и что сейчас происходит с нашими поездами, как на вокзалы возвращается жизнь, читайте ниже.

Часть первая. До отмены карантина

С 1 июня возобновлено движение поездов по 42 маршрутам, сообщил радостную весть 10 дней назад и.о. начальника «Укрзалізниці» Иван Юрик. Какие из них проходят по территории Кировоградской области? Всего три, увы. Это поезда №53/54 Днепр – Одесса/Одесса – Днепр. Проходят через Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Новоукраинку, Помошную. По четным числам на Одессу, по нечетным из Одессы.

Второй маршрут – это поезд класса «Интерсити» №732/731 Киев – Запорожье/Запорожье – Киев, проходящий через Знаменку и Александрию.

Ну и, конечно же, поезд №790 Кропивницкий – Киев.

Но, возможно, для многих еще важнее, что с 1 и 2 июня возвращаются на рельсы пригородные поезда, родные электрички: №6333/6332 Знаменка – Одесса и обратно, №6501/6508 Знаменка – Цветково и обратно, №6503/6510 Знаменка – Цветково и обратно, №6507 Знаменка – Цветково, №6331/6334 Знаменка – Помошная и обратно, №6504 Цветково – Знаменка, №6317 Долинская – Николаев – Товарный.

Стоимость билета на самую долгожданную одесскую электричку мы уже озвучили, она не меняется несколько лет. А что с билетами на пассажирские поезда? Если вы не знаете, то плацкартных вагонов пока не будет. Только купейные и СВ, и на вокзалах в кассах в пятницу они еще не продавались, двери вокзала в Кропивницком были категорически закрыты до отдельного решения специальной комиссии горисполкома. Кстати, и справочные телефоны отмалчивались.

Билеты можно было купить только в электронном виде. Множество украинцев давным-давно так делают, автор в последние годы только так и покупает билеты на поезда, еще ни разу накладок не было. Оплатил, распечатал (можно даже и не распечатывать, показать проводнику на экране смартфона) – и в путь.

В пятницу, 29 мая, купить билет на первый поезд до Одессы из Кропивницкого было возможно. На 2 мая, на днепровский поезд. По состоянию на 11 утра 29 мая купейных билетов уже не было. Зато люксовые, СВ, еще были, около десятка. Цена такого билета 982 гривни 68 копеек. Купейный билет стоит 419 гривен 79 копеек, их выкупают далеко наперед. Например, на 14 июня в прошедшую пятницу было два купейных билета, на 20 июня оставалось 5 таких.

И на поезд «Интерсити» №732, на поездку из Знаменки до Киева в пятницу еще можно было купить билеты. Правда, относительно недорогие билеты второго класса (308 гривен) прямо на глазах автора этой заметки были раскуплены до последнего. Зато билетов первого класса за 796 гривен было около семидесяти.

На поезд Кропивницкий – Киев по состоянию на пятницу были билеты начиная с 3 июня. К полудню еще был десяток купейных билетов по 360 гривен. И шесть десятков более дешевых билетов на сидячие места второго класса, всего по 187 гривен 45 копеек. Опытные путешественники знают, в чем тут дело. Высидеть пять ночных часов даже не в самом худшем кресле – это тяжело. И в Киев ты приезжаешь в 5 с небольшим часов утра как выжатый лимон, и даже метро еще не работает, а у тебя впереди целый день, полный дел. Так что в столицу лучше ехать в горизонтальном положении, пусть это и вдвое дороже.

Кстати, надо рассказать об одном нововведении на железной дороге после карантина. Увеличен термин предварительной продажи билетов!

Исторически, еще со времен СССР, предварительная покупка билетов начиналась за 45 дней до даты отправления поезда. Связано это было с работой автоматизированной системы управления «Экспресс». Памяти электронно-вычислительной машины «Маршрут-1», разработанной специально для железной дороги, на больший массив информации не хватало. Предварительная продажа в Союзе появилась в 1972 году. Немногим ранее, в 1965-м, на крупных станциях стали практиковать покупку обратных билетов, до этого ее просто не существовало.

С 1972-го по 1985 год на большинстве станций предварительная покупка билетов была возможна лишь за 10 дней до отправки поезда. Потом железная дорога обновила компьютерную систему, и срок вырос до 45 дней. Таким он и оставался до недавнего времени.

С 8 июля прошлого года срок предварительной покупки билетов на некоторые поезда был продлен до 60 дней. Это касалось только поездов категории «Ночной экспресс».

На поезда, следующие до станций в Донецкой и Луганской областях, термин был короче – 30 дней. Это правило относилось к поезду №92 Одесса – Константиновка, который проходил через Помошную, Новоукраинку, Плетеный Ташлык, Кропивницкий, Знаменку и Александрию.

А с 1 июня билеты на любые, на все поезда можно покупать уже за 90 дней до отправления.

Есть и еще новшества (правда, они еще с конца прошлого года). Многие из нас ездили в Одессу поездом № 7/8 Харьков – Одесса, который проходил через Знаменку и Кропивницкий. Увы и ах, теперь этот поезд минует наши станции без остановки! Между Харьковом и Одессой у него стоянки только в Полтаве и Кременчуге. А второй поезд Харьков – Одесса, №59, пока не запустили. Но и его еще с сентября прошлого года пустили в объезд Кропивницкого и Новоукраинки, только в Знаменке остановка осталась.

Но все равно до Одессы добраться можно будет. Или днепровским поездом, или электричкой. Кстати, в пятницу расписание движения электричек еще не было опубликовано. Вполне возможны изменения в расписании. Раньше этот пригородный поезд отправлялся в 14:33 из Кропивницкого. Не самое удобное время, в Одессу он прибывал в 22:45, хорошо, что в Одессе (до карантина во всяком случае) троллейбусы ходят до полуночи.

Часть вторая. Поехали!

Все-таки «железка» пусть махина и громадная, но с высоким уровнем дисциплины и ответственности. Все поезда поехали вовремя, почти все забиты под завязку. Открылся вокзал в Кропивницком, заработали кассы. На привокзальной площади появились таксисты, хотя в пятницу, когда ничего не ехало и вокзал был закрыт, все равно там стояло два такси! Привычка, наверное.

Кстати, у касс толпились в основном не желающие купить билет, а люди, жаждущие получить деньги за купленные до карантина билеты. Поезда остановились 18 марта, вокзалы закрыли, на руках у людей остались десятки тысяч купленных заранее билетов. Теперь деньги за них начнут возвращать. Но не сразу. На вокзале висят объявления – деньги за билеты на внутренние маршруты будут возвращены в течение 90 дней, а на международные – в течение 180 дней. Вероятно, железной дороге надо накопить хоть какую-то выручку, чтобы погасить эти долги, сейчас просто нет денег – откуда им было взяться в карантин?

Желающих ехать было совсем мало, возможно потому, что льготный бесплатный проезд для пенсионеров и других категорий пока отменен.