Взлетно-посадочный скандал

В Украине, где крадут миллионами, вагонами, эшелонами, заводами, трудно кого-то удивить новым подобным фактом. Но всё же иногда получается. В Кропивницком, похоже, теперь воруют и взлетно-посадочными полосами аэродромов.

Первым о ситуации начало трубить интернет-издание «Точка доступу». Журналисты узнали, что уже несколько дней с аэродрома «Кропивницкий» неизвестные вывозят бетонные плиты, из которых состоит взлетно-посадочная полоса. Начали демонтаж 26 мая, работали кран и 6 грузовиков.

Неравнодушные люди вызвали полицию. По прибытии оной демонтажники показали документы, и полиция посчитала, что все происходит законно.

Но вот как прокомментировал ситуацию Сергей Недилько, ректор Летной академии (принадлежащая академии полоса расположена рядом с разбираемой):

– Еще в 80-х годах было принято решение о продлении одной из взлетно-посадочных полос аэродрома «Кировоград» до 2100 метров. Была составлена проектно-сметная документация и начаты работы по реконструкции, в частности завезены и уложены специальные аэродромные бетонные плиты.

Однако до экономического кризиса в стране в 90-е годы работы по реконструкции завершить не успели, строительство остановилось более чем на 30 лет. Этот объект незавершенного строительства находится на балансе Управления капитального строительства ОГА.

Неоднократно в течение последних трех лет неизвестные, представлявшиеся представителями определенных иногородних компаний, пытались вывезти плиты. И хотя плиты не являются собственностью академии, служба авиационной безопасности ЛА НАУ вовремя реагировала на ситуацию, вызывая правоохранительные органы, и имущество удавалось спасти.

Понимая, что объект имеет принципиальное значение для развития авиационной инфраструктуры области, мы обратились в полицию, СБУ и к председателю Кировоградской ОГА. Надеюсь, что в ближайшее время правоохранители дадут оценку ситуации.

Начальник Специнспекции Кропивницкого Андрей Максюта рассказал, что «общался с балансодержателем аэродромных плит на недостроенной взлетно-посадочной полосе – это Управление капитального строительства ОГА, руководитель которого говорит, что плиты украли неизвестные, которые “махали” перед полицией некими “документами” типа: “Договор купли-продажи ПЛИТ”!!! Есть обращения соответствующие от УКС ОГА в Нацполиции. Но техника с плитами поехала!»

Как видно по фотографиям очевидцев, у техники номера Одесской и Николаевской областей, ВН и ВЕ.

Полиция все же открыла уголовное производство с целью проверки законности передачи права собственности на указанное имущество и для выяснения всех обстоятельств происшествия. Следователи проводят досудебное расследование. Место происшествия охраняется.

Тем временем в летной академии выяснили, что демoнтаж взлетнo-пoсадoчной полосы осуществляет ООО «Совместное украинскo-рoссийское предприятие «Тoрговo-производственное oбъединение “Аватар”».

Для информации: плиты для ВПП делают из особо прочных бетона и стали. Одна такая обычная плита марки ПАГ-14 сейчас продается в Интернете за 9800 гривен.