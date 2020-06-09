Есть дорога на Знаменку!

С первой декады марта все автомобилисты областного центра и Знаменки незлым добрым словом поминали дорожных работников Кировоградщины. Движение на главный железнодорожный узел Кировоградщины было перекрыто. Приходилось ехать в объезд – через Высокие Байраки, Треповку и Цибулево или через Веселовку, дорога через нее короче, хотя часть объезда – по не самой лучшей грунтовке. Но через Байраки, Треповку и т.д. крюк до Знаменки получался почти в 40 километров! Накладное дело, конечно же. Но всё делалось с хорошей целью – сделать прямую дорогу до Знаменки безопасной и качественной.

Путепровод над колеями железной дороги находится на этой трассе М12 (Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка) неподалеку от всем известного Канатово. Построили его более сорока лет назад. И ни разу не ремонтировали! А на самом деле уже «подгорало». Начали рушиться опорные конструкции путепровода, а ведь всего в метре ниже полотна находятся провода под напряжением в 10 тысяч вольт, это электрифицированный участок железной дороги, тут электрички из Знаменки и на Знаменку ходят. Не дай бог даже не путепровод обрушился, а даже кусок бетона отвалился бы на провода, а в это время внизу состав проходил… Движение, кстати, на этом участке очень активное, корреспондент «УЦ» пробыл на путепроводе час, за это время по путям прошло три грузовых поезда.

«Электричество было одной из основных проблем в ходе проведения ремонта, – рассказывает Александр Костюкевич, заместитель директора Мостостроительного отряда №112, который выиграл тендер на проведение этих работ. – Конечно, дирекция Знаменской дистанции Одесской железной дороги пошло нам навстречу, они давали нам “окна”, отключали электричество. Но это было по два часа три-четыре раза в неделю. Больше они не могли нам дать. Но, спасибо, мы справились».

Когда отключали ток, рабочие укрепляли арочные конструкции, опоры моста усиленным бетоном. Некоторые элементы приходилось просто менять – опорные балки, переходные плиты и т. д.

25 работников мостостроительного отряда с 11 марта без выходных с утра до ночи делали ремонт путепровода. Важность этой трассы не переоценить. По данным мониторинга, который проводила Служба автомобильных дорог области (заказчик работ), перед началом ремонта за день здесь проезжало примерно 6 тысяч машин. «После открытия мы прогнозируем, что поток может возрасти до 8 тысяч автомобилей в день», – говорит Жанна Петрович, пресс-секретарь Службы автомобильных дорог Кировоградской области. Понятное дело – лето, люди больше путешествуют.

Водителям, которые жалуются на перекрытую важную дорогу, хочется сказать всего одно: по плану трассу планировали открыть аж 1 августа! А откроют, скорее всего (от погоды зависит), уже в эту пятницу. Мостостроительный отряд №112 работает на славу. Это предприятие из Броваров Киевской области у нас в Кировоградской области отработало, отремонтировало уже немало объектов за несколько последних лет. Предыдущие объекты – мосты и путепроводы в Устиновке и Бобринце, по завершении работ над описываемым крайним объектом отряд ждут объекты в Петровском и Новоукраинском районах.

Несколько лет назад на одном из дорожных объектов спрашивал у первых лиц области: почему у нас всё делают фактически киевляне? Ответ был таков: у нас в области нет предприятий, у которых была бы вся необходимая техника, новые технологии, опытные работники. Просто нет таких, и всё.

Стоимость ремонта путепровода – около 12 миллионов гривен. Изначально она была ниже, но в процессе проведения работ открылись новые проблемные места, перечень работ вырос, Служба автомобильных дорог Кировоградщины добавила средств – раз уж делать, то один раз и на совесть. Хотя, казалось бы, длина ремонтируемого участка всего 45 с половиной метров, ширина – 9 метров. Но все дело в том, что в семидесятые годы, когда путепровод строился, никто и не подозревал, какого размера и тоннажа фуры будут здесь ездить. Сейчас не ЗИЛы-130 с грузоподъемностью в 4-5 тонн там проезжают, а мощные европейские тягачи с общей массой до 40 тонн!

Кстати, Мостостроительный отряд №112 впервые применил новую технологию обустройства швов между плитами путепровода. Любой водитель знает, что это такое – даже на отремонтированном или новом мосту вскоре места стыков между плитами начинают выпирать вверх. Надо притормаживать перед ними или пролетать на скорости эти «трамплины». На отремонтированном путепроводе такого не будет. По немецкой технологии из немецких материалов стыки заделываются специальными элементами из каучука, щебня и мастики. Зачем? Под путепроводом проходят поезда, несколько десятков в день. Путепровод при прохождении состава вибрирует. Также он вибрирует при проезде тяжелых грузовых машин. Если просто замазать стыки, то сначала они будут выпирать наружу, а уже через несколько месяцев станут постепенно разрушаться. Через год там уже будут ямы. Новая технология позволит продлить жизнь покрытия и стыков.

Напоследок ложка дегтя. Многие водители жаловались, что дорога перекрыта, и даже знаков нормальных, что надо ехать в объезд, нету. С начала работ, рассказал упоминаемый уже Александр Костюкевич, у них украли 28 (двадцать восемь!) знаков «Объезд», «Ремонтные работы», «Ограничение скорости». «Добрые местные люди», – говорит Костюкевич. Запас знаков у предприятия закончился, да и какой смысл новые ставить, – возле каждого знака охрану не приставишь. Конечно, перед въездом на ремонтируемый участок, перед поворотом на Высокие Байраки, знаки стоят. Но, люди, что же с вами такое? Сами критикуете, что дороги не делают, и сами же воруете предупреждающие знаки…