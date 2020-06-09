Обследуйте себя и своих близких!

Все чаще на страницах прессы и на телевидении мы встречаем слоган «Модно быть здоровым». На самом деле здоровье зависит не только от образа жизни, но и от своевременного выявления заболевания. А для этого существуют профосмотры. И не следует воспринимать их как отголосок советского прошлого и тем более пренебрегать этим.

Мы встретились с директором TomoClinic Владимиром Ященко и поговорили о том, почему регулярное профилактическое медицинское обследование стало для наших сограждан необязательным. Попытались найти пути изменения сознания украинцев в отношении здоровья, убедить каждого обследовать себя и своих близких.

– Владимир Михайлович, давайте начнем с актуального. Как ваша клиника работала в условиях карантина?

– В соответствии с приказами Минздрава, санслужбы, онкологические клиники отнесены к разряду ургентных. Нам было разрешено продолжать лечение пациентов. Ведь лечение у нас длительное, его невозможно отложить, перенести. Мы, соблюдая все меры карантина (а это и обязательное тестирование пациентов), продолжали работать. Онкопациенты относятся к группе риска, поэтому было очень важно не допустить того, чтобы у нас было заражение. Слава Богу, ни единого случая заболевания COVID-19 на территории клиники выявлено не было.

Но мы все знаем, что карантин не закончился, он только ослаблен. Есть новый приказ Минздрава, который обязывает все плановые госпитализации проводить при условии предварительного ПЦР-тестирования. Лаборатория Кировоградской области такие услуги оказывает быстро и качественно.

Были проблемы с тем, что пути сообщения отсутствовали – не ходил транспорт. Даже те, кто планировал проходить у нас лечение, не могли добраться. Но теперь пациенты постепенно приезжают.

– Давайте поговорим о том, чем ваша клиника занимается ежедневно уже в течение года, – о проекте «Диагностический трейлер». Почему он возник и какова его главная цель?

– Так сложилось в нашем обществе, что к теме онкологии граждане относятся настолько настороженно, что не обращаются в специализированное мед­учреждение даже с целью профилактического обследования либо осмотра. Но есть в Украине определенная статистика, которая говорит о том, что рак молочной железы у женщин и рак легких у мужчин – первые места среди причин заболеваемости и смертности. Для Кропивницкого локализация Ялтинская, 1, где находится наша клиника, – достаточно удаленная, не всем удобно сюда добираться. Когда мы все эти моменты проанализировали и собрали в единое целое, решили почти в центре города, на Соборной, 1а, возле «Копилки», установить наш «Диагностический трейлер», в котором размещено оборудование для раннего выявления и диагностики перечисленных выше локализаций: грудная железа – маммография, рентген легких и другие.

– Но в трейлере теперь есть еще одна услуга.

– Да, с этого месяца можно пройти скрининг-осмотр родинок. Надо помнить, что рак кожи – тоже серьезное заболевание. Приведу пример: в трейлер пришла пациентка на маммографию, а сделала еще и дерматоскопию. Доктор увидела проблему, иссекли, отправили на гистологию. Оказалось, меланома. Благодаря тому, что грозную болезнь наш врач обнаружил на ранней стадии, пациентка успешно прошла лечение и выздоровела. И таких примеров очень много. Сейчас много любителей соляриев, позагорать на природе. Более того, есть люди, вынужденные работать в поле под солнцем. А это все потом может превратиться в рак кожи, в меланому. И выявить это, предупредить элементарно.

Меланома – очень агрессивная опухоль. И лечение стоит космических сумм. Обследоваться должны и женщины, и мужчины. Любые родинки, которые находятся на открытых участках тела и там, где они контактируют с одеждой, все это нужно мониторить. Сейчас есть специальные устройства, программы, позволяющие отслеживать каждый миллиметр, изменения. Составляются графики. Никто не говорит, что завтра нужно бежать, удалять, иссекать, морозить, жечь. Нужно за этим наблюдать. Но глазом невозможно заметить изменения, поэтому поможет онкодерматолог.

– Среди прочих причин отказа от обследования называют высокую стоимость.

– Вот это не могу для себя объяснить. Я когда-то уже сравнивал стоимость маникюра и маммографии – примерно одинаковая. Но на маникюр женщина ходит раз в один-два месяца и платит. Все женщины, достигшие сорокалетнего возраста, должны раз в год проходить маммографию. Это даже если ничего не беспокоит. Если есть жалобы, нужно и в более младшем возрасте обращаться к специалистам – маммологу и гинекологу – и проводить обследование, которое назначит врач.

Наш трейлер работает уже год. За это время обследовано около 1700 жителей города. Из них 1300 проведенных маммографий, остальное – рентгенологические исследования. Пациенты, у которых был выявлен рак на ранней стадии, излечились.

Есть хорошая новость относительно оплаты обследования. Поскольку наша клиника имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины, маммография теперь оплачивается службой. Достаточно обратиться к семейному врачу и получить электронное направление на маммографию, с которым можно идти в любое учреждение, имеющее контракт с НСЗУ. И в наш трейлер тоже можно обращаться.

– Стало известно, что в TomoClinic появились новые узкие специалисты.

– Да, это было вызвано необходимостью. Второе место по онкозаболеваниям у женщин занимает гинекология, у мужчин – предстательная железа. Третье – толстый кишечник. У нас в центре появилась возможность предоставления консультаций узких специалистов: уролога и гинеколога. Они с онкологическим профилем, четко понимают, что есть онконастороженность, владеют ультразвуковой диагностикой и способны не пропустить ранние стадии заболевания.

Третье место по смертности – рак толстого кишечника. Чтобы его предотвратить, нужно раз в год проходить гастроколоноскопию. А наши люди не обращают внимания, кровотечения воспринимают как трещины, геморроидальные кровотечения, а это уже может быть симптомом опухоли. Запоры или расстройства тоже могут быть онкологическими симптомами. На запущенных стадиях это лечится крайне тяжело. Процент смертности очень высокий. Рак легких очень распространен. В трейлере есть цифровой рентген с хорошим разрешением.

Лучше предотвратить заболевание, ведь потом – позднее выявление, сложные локализации, запущенные стадии, недовольство граждан тем, что лечение затратное. В общем, все зависит от нас. Нельзя пренебрегать любым изменением своего состояния.

– Кто может пройти обследование в трейлере? Имеет значение прописка, регистрация?

– Нет никакой привязки к месту жительства. Любой гражданин может записаться, приехать и обследоваться. С 1 июля мы возоб­новим практику перемещения трейлера по районным центрам. То есть один будет стационарным – там, где он сейчас стоит. Второй поедет по районам. К тому же предложим крупным предприятиям Кропивницкого и области приглашать нас к своим сотрудникам. Повторяю: за маммографию женщины не будут платить, если предварительно обратятся за направлением к семейному врачу.

Это должно войти в нашу культуру. Каждый должен понимать, что раз в год обследование необходимо делать. Боткин, и не только он, говорил, что легче предупредить, чем потом лечить. Давайте преду­преждать!

– Как привить, воспитать культуру регулярного обследования? У вас есть рецепт?

– В действительности мы не можем повлиять на то, будет у нас рак или нет. Но в наших силах сделать так, чтобы максимально рано его выявить и в этом случае победить.

Наше с вами интервью продлится, условно, полчаса. За это время пять украинцев умрут от рака. В год от злокачественных опухолей умирает 90 тысяч украинцев! С этим свыклись, это считают нормальным. 160 тысяч человек в год впервые слышат диагноз «рак».

Если все мы проявляем сознательность в связи с эпидемией COVID-19, ходим в масках и обрабатываем руки, значит, можно осознать опасность. Рак — еще большая угроза. Поэтому нужно потратить 500 гривен в год и обследоваться у специалистов, чтобы не стать жертвой этой коварной болезни.

Как убедить людей? Давайте это делать вместе. Должно появиться желание и жизненное правило раз в год это выполнять – тем более у жителей нашей области, учитывая наличие клиники, трейлера, специалистов в Кропивницком. И стоимость обследования как минимум в два раза ниже, чем в Киеве. А если еще принять во внимание оплату маммографии НСЗУ… Думаю, что с каждым годом перечень оплачиваемых услуг будет увеличиваться. Кстати, и гастро-, и колоноскопию тоже оплачивает НСЗУ. Казалось бы, реформа буксует, но за два месяца ее второго этапа семейные врачи выписали более 700 тысяч направлений в специализированные медучреждения.

Нужно начинать с себя, в себе воспитывать культуру, пользоваться тем, что нам доступно, обследовать себя и своих близких. Многие из нас заставили себя ходить в спортзалы, правильно питаться, ориентироваться на здоровый образ жизни. А научить себя раз в год проходить обследование никак не можем.

– Но ведь когда мы по какому-то поводу обращаемся в поликлинику, к семейному врачу, нас отправляют в смотровой кабинет, заставляют сделать флюорограмму. Может, заставлять обследоваться серьезнее? Может, на этом этапе что-то поменять?

– Нет, менять что-то нужно в мозгах. Когда мы попадаем к семейному врачу, значит, нас уже прижало. У нас нет правила профилактического осмотра, когда записал в своем дневнике жизни, что, скажем, в апреле каждого года я должен пройти осмотр. Есть избитая фраза, которую я не устану повторять: рак коварен тем, что он не болит. На ранних стадиях он никак себя не проявляет. В этом его коварство. Если наши граждане думают, что, пока ничего не беспокоит – рака нет, то ошибаются. Не факт, что его нет. Но, когда мы будем уже что-то чувствовать, может быть поздно.

Да, сейчас химиотерапия делает большие успехи, и четвертую стадию можно стабилизировать. Но тогда встает вопрос о стоимости лечения. Поэтому – только профосмотр: маммография, дерматоскопия, рентген легких, гастроскопия. Все это доступно, к тому же два из этих обследований – маммография и гастроскопия – оплачиваются НСЗУ.

– А может, нужен новый закон, обязывающий принимать на работу при обязательном прохождении медосмотра?

– Так старые законы никто не отменял. Кто-то ими руководствуется, кто-то нет, но никто это не проверяет. Вот наш карантин имеет негативные последствия, а я как оптимист вижу позитив. Владельцы «заводов, пароходов» поняли, что выехать никуда невозможно. Ты живешь в этой стране, и что-то нужно делать. Поэтому работодатели должны подавать пример скрининга и выделять бюджет для обследования своих сотрудников. Хотя бы частично помогать. У нас был опыт, когда часть суммы оплачивала громада, часть – жители села. Например, громада оплатила маммографию, а люди хотели еще сделать ультразвук или рентген. Отлично. Нужно возрождать обязательные профосмотры, возвращаться к этому.

Онкология – это проблема, которая неминуемо касается всей семьи. Кроме заболевшего, кто-то из близких может лишиться работы, чтобы ухаживать за своим родственником. Это тоже финансовые проблемы. Это миллиарды во всем мире.

– Ваши сотрудники проходят профилактический осмотр?

– Конечно. И у нас есть категория сотрудников, которые проходят осмотр чаще других, потому что они имеют контакт с источниками ионизирующего излучения. Ежегодно они обязаны проходить обследование не только общее, но и на наличие инфекционных заболеваний. У нас еще нет правила покупать медицинские страховки, но думаю, что в ближайшее время мы это у себя реализуем для того, чтобы сотрудники ощущали себя защищенными и уверенными, что в случае чего не останутся один на один с проблемой.

Мы не можем повлиять на то, будет ли у каждого из нас онкозаболевание, но мы точно можем максимально раньше его выявить. Нужно начинать с простого, с того, что доступно для каждого гражданина. Рекомендую начать с нашего «Диагностического трейлера».

Посмотрите вокруг: сколько дорогих автомобилей! Ездят на техосмотр каждые 15 тысяч километров. Страховку покупают ежегодно. Что ж ты за машину платишь, а за себя и своих близких нет? А потом виноваты медицина, Минздрав, врачи. В чем они виноваты? Если ты любишь своих родных и не хочешь создавать для них проблемы и стать их проблемой – сделай малое, чтобы потом не столкнуться с большими сложностями. Мы все об этом знаем, говорим об этом, боимся этого и ничего не делаем. Это неправильно, это надо изменить.