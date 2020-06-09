В Кропивницком презентовали партию муниципального развития «Перспектива міста»

В Кропивницком впервые зарегистрировали общенациональную партию муниципального типа «Перспектива міста». Она образовалась из хорошо известных горожанам общественных и волонтерских организаций областного центра, созданных командой Артема Стрижакова. Презентация «Перспективи міста» состоялась в режиме онлайн в пресс-центре «Центральноукраинского бюро новостей».

Как образовалась партия

«Мы около 10 лет занимаемся общественной деятельностью, а в 2015 году создали общественную организацию “Перспектива міста”. Наша организация 5 лет воплощала в жизнь конкретные дела для областного центра. Мы реализовали проекты по энергоэффективному освещению сотен дворов и улиц, по благоустройству сотен придомовых территорий и многое другое. За это время мы обошли почти весь город и знаем, какие проблемы волнуют наших жителей в первую очередь. Вместе с прогрессивными специалистами разработали целый ряд программ, которые подали на рассмотрение городской власти. Это программы, которые касаются бездомных животных, транспортной инфраструктуры, реконструкции набережной, качественных дорог и тротуаров, комплексной борьбы с растениями-аллергенами, такими, как тополя и амброзия, программа перевода города на автономное отопление. Многие из тех вопросов, которые могли решить самостоятельно, мы уже решили. Но для решения более сложных проблем областного центра нужны и дополнительные возможности. Они есть в руках городской власти», – говорит Артем Стрижаков.

Один из последних эффективных проектов – волонтерский антикоронавирусный штаб помощи пожилым горожанам «Перспектива». К его реализации присоединились «Муниципальное бюро», ОО «Перспектива міста», ОО «Перспектива молоді», Фонд культуры и искусств «Перспектива». Если раньше эти организации работали отдельно, то во время кризисной ситуации из-за пандемии все объединились, оказав помощь 15 тысячам горожан уважаемого возраста.

«Мы приняли решение, что наша команда ОО “Перспектива міста” должна превратиться в партию. Ведь она выросла органически, из наших общественных и волонтерских организаций, в которых все эти 10 лет работали грамотные люди, которые любят этот город», – говорит лидер «Перспективи міста».

«Из Киева изменить жизнь города невозможно»

Артем Стрижаков отметил, что в прошлом году получил предложения баллотироваться в Верховную Раду фактически от всех рейтинговых партий, но не пошел на парламентские выборы, потому что его место в Кропивницком.

«Мы знаем городские проблемы изнутри, и есть четкое понимание, как их решить и сделать областной центр более комфортным для жизни. Из Киева изменить жизнь города невозможно. А менять надо многое», – констатирует Стрижаков.

Лидер «Перспективи міста» привел в пример то, что горожане постоянно сталкиваются с несправедливостью: в экономике города, градостроительстве, работе коммунальных служб, ЖЭКов. С несправедливостью столкнулся и сам Стрижаков лично – на выборах мэра в 2015 году.

«У десятков тысяч горожан забрали тогда выбор, отменив результат демократического голосования через суд. Но, независимо от результатов выборов 2015 года, мы своими силами реализовывали программу “5 перспектив”, в которую поверили люди».

Стрижаков убежден, что изменения в городе должны проходить на основе современных подходов к решению проблем.

«Приведу пример с проблемой дорог и тротуаров. Ремонт одних и тех же дорог каждый сезон – это не достижение в ХХІ веке. Посмотрите, в самом центре города улицу Черновола, на которой в 2018 году постелили дорожное покрытие почти за 3 млн грн, разрывали после того уже 7 раз. Это более чем неэффективно! А кто за это ответил?»

Вместо партийной идеологии – философия конкретных дел

Философия новосозданной партии – не политические амбиции олигархов, а местное развитие и конкретные дела для пользы города. Главное отличие «Перспективы города» от других в том, что она создавалась снизу и объединила людей, которые работали много лет над совместными проектами, а не наоборот.

«Наша идеология – это не абстрактная политическая доктрина, это четкая программа, как изменить город. Это конкретные дела, это наш стиль и образ жизни. Для меня лично как для руководителя партии идеология – это когда вечером школьнику безопасно возвращаться домой в освещенном микрорайоне. Когда мама с коляской едет по безопасному тротуару. Когда город инклюзивный и маломобильные люди комфортно им пользуются», – говорит руководитель партии Игорь Саенко.

По его словам, «Перспектива міста» является первой партией, зарегистрированной в Кропивницком и не зависящей ни от одного местного олигарха, партийного босса в Киеве или в любом другом городе.

«Мы качественно отличаемся от всех партий, большинство из которых – обычные политические проекты, искусственно созданные местными олигархами, – констатирует Саенко. – Я могу заверить: у нас нет ни одного киевского партийного босса, олигарха, никто не может нам указывать, что нам делать, какие решения принимать. “Перспектива міста” – это не политический проект. Это наша жизнь. Мы последние 10 лет жили правильными делами для развития города и теперь объединились в команду единомышленников, проверенную годами. Лично я этой команде доверяю».

Перспектива для всех сфер города

Основное направление деятельности «Перспективи міста» – это муниципальное развитие, говорит руководитель городской организации партии Александра Ткаченко, которая известна как исполнительный директор Фонда культуры и искусств «Перспектива». Речь идет не только о благоустройстве города или коммунальной сфере, но и о развитии сфер образования, медицины, культуры, спорта и других.

«Я решила участвовать в местном самоуправлении вместе с командой, с которой работаем и успешно реализуем социальные и культурные проекты. Ведь Фонд “Перспектива” уделяет много внимания развитию искусства, детскому и молодежному досугу, эстетике и внешней красоте города. В качестве примера: в течение пяти последних лет мы проводили конкурс грантов, благодаря чему молодежь могла реализовать свои проекты, такие, как “Уличное пианино”, “Аллея зонтиков” и многие другие, которые стали любимыми арт-объектами и фотозонами горожан. А еще 12 лет мы проводим единственный в Украине некоммерческий детский международный фестиваль “Объединим детей искусством”, на который ежегодно съезжается более 3000 детей. Таким образом мы создаем соответствующий имидж нашего города».