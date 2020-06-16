Конец взлетной полосы

Кировоградскому аэродрому не везет уже давно. Много лет проблемный, запущенный, обворованный и неработающий. Недавно прогремел скандал с очередной попыткой массового вывоза бетонных плит покрытия взлетно-посадочной полосы. Ее, если помните, много раз хотели удлинить, чтобы на ней могли садиться «Боинги». Еще 737-е, планируемых 2100 метров им хватило бы. Но сейчас по воздушному океану курсируют самолеты уже других поколений. Для взлета и посадки 777-го «Боинга» надо уже 3000 метров, и плиты не те, которые сейчас тащат с несчастного аэродрома, а сверхпрочные. А старые плиты еще для «кукурузников» проектировались. Но все равно они имеют цену, около 10 тысяч гривен каждая.

Разные руководители Кировоградской области упорно хотели развивать аэродром в областном центре и достроить полосу.

22 октября 2010 года тогдашний президент Виктор Янукович торжественно открывал международный терминал в Кировограде. Кому он был нужен, неясно. За прошедшее время там приземлялось международных рейсов два-три-пять, один из губернаторов чартером летал в Южную Корею, другие еще куда-то. И все.

А тогда, 10 лет назад, глава обл­госадминистрации Сергей Ларин уверял президента: «Сейчас идет процесс достройки второй взлетно-посадочной полосы аэродромного комплекса, которая будет иметь общую длину 2100 метров и сможет принимать большие самолеты. Сегодня мы работаем над тем, чтобы запустить регулярный рейс на Киев». По его словам, местные власти планируют сделать это до конца текущего года.

Возглавивший после него область Андрей Николаенко также был неравнодушен к авиации. Перед новым 2012 годом он говорил: «Решение о возобновлении работы аэропорта было принято лишь в мае 2010 года. К этому времени аэропорт долгое время не функционировал, и его дальнейшая судьба воспринималась многими специалистами как достаточно малоперспективная. Тем более что КП “Аэропорт” работало неэффективно, нарастило огромные долги и охраняло непонятно кого и что.

На сегодняшний день при участии частных инвесторов, в частности, компании “УРГА”, удалось провести большую работу в направлении получения сертификата на осуществление аэропортом пассажирских, а также международных перевозок. Проводится экспертиза с целью реконструкции 1800 метров взлетно-посадочной полосы, на территории предприятия также установлена ​​современная система безопасности, которая на сегодня является одной из лучших в стране. Решается вопрос по навигационному оборудованию, которое планируется установить в 2012 году. Кроме того, на территории предприятия недавно установлен первый в Украине современный ангар для ремонта авиасудов. И это только начало. Уверен, что кировоградский аэропорт в ближайшее время будет одним из лучших в стране. Первые шаги в этом направлении нами уже сделаны».

Инвестором прожекта якобы должен был выступить тогдашний народный депутат Станислав Березкин (аэродром был на его округе).

11 февраля 2013-го, информируя журналистов областных СМИ о результатах собеседования в Кабмине, председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Николаенко заявил, что будут выделены средства на достройку взлетной полосы аэропорта «Кировоград» для того, чтобы она могла активно использоваться в рамках учебного процесса.

В 2013 году изготовлена ​​проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта искусственных покрытий ИВПП-2 аэродрома «Кировоград», общая стоимость которого составит 21,96 млн грн. Финансирование капитального ремонта предполагается в 2014 году за счет средств государственного бюджета.

Согласно письму Кировоградской ОГА от 11 марта 2015 года, решение по достройке взлетной полосы аэропорта «Кировоград» не принято…

Увы, вся дальнейшая история аэродрома сводилась к банальной краже.

В 2016 году активисты пресекли масштабное воровство злополучных плит. Для их вывоза ушлые ребята снесли забор и даже насыпали дорогу! Успели украсть 186 плит, по тогдашним ценам почти на миллион гривен. Помешали политики, активисты, полиция открыла дело. А плиты вроде бы уехали в николаевском направлении. Виновного нашли, дело в суде. Виновный – предприниматель Игорь Викторович Дубовик. Владелец нескольких фирм в Кропивницком и Днепре. А также борец с коррупцией (!!!), состоит в трех таких общественных организациях «бойцов».

Недавно началась вторая серия «кражи века». Шум был поднят прессой («УЦ» в том числе), активистами и руководством летной академии. Полиция была, конечно. Ей показали какие-то документы, начались какие-то вроде процессуальные действия. Дело внесено в Единый государственный реестр расследований, там часть 2 статьи 15 и часть 1 статьи 185-й Криминального кодекса Украины. Охрану организовали.

Но лишь силами общественности были установлены фигуры как продавцов, так и покупателей.

Во-первых, выяснилось, что полоса и плиты являются объектами незавершенного строительства на балансе областной власти, Управления капитального строительства. И там никто никому трогать их плиты разрешения не давал.

До имен докопался Центр медиа­расследований «Прозорро». Продавцом плит аэродрома оказалось совместное украинско-российское предприятие «Кристалл». Его основатели – Вячеслав Шамилов, Борис Маламуд и Владимир Капинус из Кропивницкого и Леон Жоржиани из Москвы. Кстати, подозреваемый по первому «плиточному» делу 2016-го Вячеслав Дубовик судился с этим «Кристаллом», что-то не поделили.

По поводу вышеперечисленных учредителей «Кристалла» есть много различной информации разной степени достоверности. Хотя Шамилов точно являлся директором фирмы «Кировоградлитмаш». Каким-то образом после полного уничтожения завода ЧЛЗ (чугунолитейного завода, был такой в поселке Новом) общежитие предприятия досталось фирме Шамилова. Когда-то директором ЧЛЗ тоже был Шамилов, вероятно, это просто совпадение.

Маламуд в свое время был широко известен в узких бизнес-кругах Кировограда, учредитель и руководитель нескольких предприятий. Мало что удалось «нарыть» и о Владимире Капинусе, его телефон молчит.

А покупателем плит оказался также житель Кропивницкого Игорь Любанчук. О нем известно… почти ничего. Бизнеса за ним не числится. Зато за ним когда-то числился долг по коммуналке за проживание… по адресу, где находится то самое бывшее общежитие ЧЛЗ! Такой вот поворот сюжета.

Ждем развития событий и новых остросюжетных интриг в этом деле.