Кропивницьким медикам – з повагою

Медичних працівників часто називають людьми в білих халатах. Слів з давньої пісні не викинеш. Але той серйозний виклик, з яким борються медики нашого міста разом з колегами зі всього світу, напевно, народить і нові поезії під сучасну музику.

В одному я переконаний точно: у Кропивницькому ми уникли страшного сценарію поширення коронавірусу саме завдяки невтомній праці наших медиків.

Саме загроза великої біди змусила нас по-іншому зрозуміти цінність і роль кожного лікаря, кожної медичної сестрички, власне, всіх, хто опинився на першій лінії боротьби з підступним захворюванням.

Ми з тривогою читали й продовжуємо аналізувати щодня нову статистику про кількість хворих і вилікуваних. З великим болем співчували кожному, чиє життя забрав вірус. А серед них – і медики.

Так, не все в нас гладко в нашій медицині. Вона насправді потребує серйозних реформ. Розумних і виважених.

Але ваші професіоналізм, відданість професії, велика жертовність рятували не раз і зараз допомагають людям перемогти хворобу.

Низький уклін усім вам, шановні друзі!

Як очільник міста, робив і продовжуватиму реалізацію важливих і актуальних сьогодні проєктів у медичному просторі Кропивницького. Адже йдеться про життя і здоров’я жителів нашого міста. Йдеться про найдорожче.

Від імені всієї громади, депутатського корпусу, виконавчого комітету щиро вітаю всі медичні колективи обласного центру з професійним святом.

Головне – будьте здорові!

Андрій Райкович, міський голова м.Кропивницького.