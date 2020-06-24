«Не стыдно перед потомками»

Накануне понимаемой и чтимой большинством даты, 22 июня, в Долинской началась беспрецедентная операция. Буквально на околице города, на земле около так называемого Волоховского кладбища, подняли боевой самолет времен Второй мировой войны. Точнее, останки сбитого штурмовика Ил-2. Почему руки дошли до самолета только сейчас? А как же «Никто не забыт, ничто не забыто»? Ладно, лучше позже, чем никогда.

Как рассказал «УЦ» Вадим Кащеев, главный редактор районной газеты «Долинські новини», об этом самолете весь город знал давно, по сути, с войны.

– По мелочи «металлисты» приносили на пункты приема металлолома какие-то небольшие фрагменты пару десятков лет. Основные узлы и запчасти еще после войны растащили. А потом самолет ушел под землю. И лишь когда недавно вновь показался крупный фрагмент фюзеляжа, останками занялись всерьез. Плюс нашлись опасные боеприпасы.

– А своих сил, энтузиастов не нашлось, чтобы самим заняться, почему пригласили людей из другой области?

– Это была инициатива городского головы Веры Тернавской, ее решение. И краевед наш, Александр Иванов, поднимавший тему, знаком с криворожскими поисковиками.

У поисковиков из соседней области есть опыт работы по извлечению из земли именно останков аналогичного Ил-2. Три года назад они раскопали такой же в районе села Кислянка Синельниковского района Днепропетровской области. И оба самолета, вероятно, погибли в рамках одной Днепропетровской наступательной операции, с разницей в несколько дней.

К тому же нельзя сказать, что всем занимаются криворожане. Специалисты районного управления культуры работают вместе с гостями с первой минуты, так же, как и сотрудники районного музея. Районный музей вскоре пополнится экспонатами, поднятыми при раскопке самолета.

Всего в тех боях над Долинской было сбито аж четыре советских самолета. Три из них убрали почти сразу, с почестями похоронили летчиков, а этот, четвертый, видимо, глубоко увяз. Лишь сейчас до него дошли руки.

Я был на месте, видел всё. Конечно, просто преклоняюсь перед памятью – летчику было всего 22 года, и он без страха шел в неравный бой…

Основную работу провела поисковая группа «Поиск – Днепр», она является подразделением Всеукраинской общественной организации «Союз “Народная память”». «Поиск – Днепр» зарегистрирован в городе Синельниково Днепропетровской области в 1995-м году. Имеет юридически оформленное право на проведение поисковых работ.

Как происходят поисковые работы? Легальные поисковики не имеют права лопату воткнуть в землю без официального разрешения от Государственной службы охраны культурного наследия. Вся официальная поисковая деятельность сопровождается множеством документов. Всего около десятка различных планов, разрешений, запросов и актов. Курирует работу организации Днепропетровский областной центр по охране историко-культурных ценностей. Следует отметить, что поиск и подъём останков советских солдат проводится не хаотично, а по специально разработанной схеме. Поисковики руководствуются «Планом полевых работ» и подвергают тщательной проверке всю необследованную территорию.

Бойцы, как они себя называют, все свои действия документируют, а эксгумацию останков проводят по всем законам археологии. Производится фотофиксация, составляются акты обнаружения останков и эксгумации. При необходимости приглашаются специалисты для проведения криминалистической экспертизы. Выполняются схематический план с привязкой к местности и опись найденных вещей, отчёт о проведении работ. Эта документация отсылается в Днепропетровский областной центр по охране историко-культурных ценностей. В Кировоградской области подобного нет, но Днепропетровский центр является кустовым, базовым не только для Кировоградщины, но и для Запорожья и Донбасса. Вся эта кипа бумаг очень усложняет работу официальных поисковиков, но они понимают, что без этого нельзя.

Системные ребята, в общем. Работают как профессиональные археологи. Хотя несведущему человеку сразу так и не показалось бы – часть земли вокруг останков самолета сняли бульдозером – городская власть предоставила. А потом уже всё ручками, щёточками. Работало около тридцати человек.

Что делали советские «летающие танки» (так их уважительно называли) Ил-2 в небе над Долинской в декабре 1943-го? Бомбили железнодорожную станцию. Ей, кстати, скоро исполнится 150 лет, и все эти года она была, есть и остается важным железнодорожным узлом.

В состав экипажа Ил-2 входило два человека – пилот и бортовой стрелок. Останков бортстрелка не нашли, есть вероятность, что он спасся, выпрыгнул с парашютом. Хотя, по слухам, в пятидесятых годах останки из самолета забрали, но, как оказалось, не все… Поисковики обнаружили фрагменты тела пилота. По найденным деталям самолета удалось установить его серийный номер, а дальше узнать, кто был на борту, было уже делом техники для знающих людей.

Бортстрелка звали Качанов Иван Семенович, старшина по званию. Останков его не обнаружено. В списках погибших не значится. Таки, вероятно, выжил. А найденные останки принадлежат второму члену экипажа – командиру эскадрильи, лейтенанту Григорию Фроленко, уроженцу Северокавказского края СССР, сейчас это Ставропольский край РФ. Он до сих пор числился пропавшим без вести. Информация ушла в Ставрополь, у «Поиск – Днепра» налажены связи с поисковиками из России.

В раскопках, хотя поисковики говорят не раскапывать, а «поднимать», так вот, в подъеме участвовала журналист криворожской телерадиокомпании «Рудана» Виктория Симкина. Вот что она написала по итогам экспедиции: «Сегодня сняли лагерь (20 июня.- Авт.). Экспедиция закончена. Спасибо местным властям Кировоградщины за активную помощь в её организации и проведении. Поверьте, это происходит не всегда.

Основная цель достигнута – боец возвращается домой.

Информация о последнем полёте штурмовика, по итогам раскопок и разговорам с местными жителями, дополнилась новыми фактами. Наш Ил упал кабиной о землю. И ещё до середины 50-х торчал над ней на половину корпуса. Поскольку никого из официальных органов самолёт не интересовал, местные начали разбирать машину по частям. Кто-то забрал себе дверь, кто-то колеса, кто-то трубки приспособил для самогонного аппарата – в хозяйстве все пригодится. Постепенно корпус сравнялся с землёй, и поле начали активно засевать. А ведь махина немаленькая – 12 метров в длину, размах крыльев – 14 с половиной метров.

При одной из вспашек, уже в наши дни, наткнулись на боекомплект, вызвали МЧС. Не факт, что сразу. Поговаривают, что местные таскали остатки снарядов некоторое время – да, на пункты приема металлолома. Потом боекомплект вроде изъяли, но к самолёту снова была протоптана народная тропа.

Что произошло с телом погибшего над Долинской командира экипажа, лейтенанта Григория Фроленко, сегодня уже не узнаем. Если его забрали военные, в тех же 50-х, почему не полностью и почему он так и продолжал быть в списках пропавших без вести? Если не забирали, то, снова, почему? И почему остались только фрагменты? Звери? Растянуло при падении самолёта? А были ли военные вообще?..

Мы свою часть работы выполнили, чем и отметили день рождения ВОО «Союз “Народная Память”»!

Вот это я и называю честно и искренне делать своё дело ради будущего страны, а не… Ладно, это уже другая история!

Главное, что нам не стыдно за такую свою волонтерскую деятельность. И не будет стыдно никогда! Ни перед собой, ни перед потомками! На том и стоим!»

Всего волонтеры извлекли из земли около тысячи останков Ила. А еще некоторые… выкупили на барахолке у местных!

А каким героическим человеком оказался лейтенант Григорий Фроленко, командир экипажа! Был награжден орденом Боевого Красного Знамени и орденом Красной Звезды за короткий период времени. 22 года от роду! Подбил 14 танков, 29 автомашин, два склада с боеприпасами, девять цистерн с горючим. И сложил голову в Долинской… Кстати, есть информация, что потомки Фроленко искали его и ищут. Скоро узнаем, так ли это.

Когда дожди неожиданно обнажили остов самолета, откуда-то, как тараканы из щелей, появились неизвестные ребята бравой наружности на симпатичных машинах, «черные археологи» с металлоискателями.

«Чтобы не допустить дальнейшего мародерства, в городе быстро организовали поисковую экспедицию, а территорию раскопок взяли под надзор, – говорит Юрий Леуш, заместитель городского головы Долинской. – Поисковики срочно выехали, это буквально было в субботу, сделали разведку-поиск и подтвердили, что здесь есть остатки. Но все украдено, как говорится, еще до нас. Все основное забрали – и двигатель, и винт, и алюминиевые детали самолета. Надо было сберечь хоть то, что осталось».

Не очень хотелось упоминать такие детали, но «черные археологи», копаясь в останках самолета, выбросили наружу, копнув и даже не заметив, часть черепа пилота самолета, Григория Фроленко. Зато поимели несколько килограммов алюминия. Стыдно-то как…

Фото с сайта «Точка доступу».