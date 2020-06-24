Низкая температура – опасная угроза для аккумулятора

Холодная пора года является большой проблемой для электроники, которую мы используем. В первую очередь страдают телефоны, а точнее мобильные аккумуляторы, отвечающие за автономную их работу. Сейчас попробуем разобраться что становится настоящей угрозой для батарей и как этому противодействовать?

Остерегайтесь низких температур

При более низких показаниях термометра электроны в накопителях энергии перемещаются медленнее, что не позволяет батарее работать с максимальной производительностью. В результате этого в холодную погоду телефоны могут работать нестабильно или даже выключаться. Такое поведение касается не только бюджетных аппаратов. Например, оригинальный айфоновский аккумулятор или батарея для смартфона самсунг также существенно теряют свою емкость на морозе, как и их более дешевые аналоги.

Какие аккумуляторы используют в современном оборудовании и каковы их недостатки?

Литий-ионные батареи являются наиболее часто используемым типом накопителей в портативной электронике. Они наиболее часто встречаются в повербанках, мобильных телефонах, ноутбуках, планшетах и во многом другом оборудовании. Поэтому при температуре -15 или -20 градусов по Цельсию большинство портативной электроники будет иметь одинаковую проблему с питанием от встроенного аккумулятора.

В том случае, если телефон или другое устройство “переохладилось”, то не торопитесь включать его после возвращения в теплое помещение, а тем более ставить на зарядку. Подождите пока температура батареи выровняется с комнатной, так как резкий перепад может привести к неисправности оборудования. В корпусе может образоваться конденсат, губительный для всех компонентов устройства.

Эффективные меры по борьбе с низкими температурами

Если вы хотите защитить свой телефон от мороза, постарайтесь не использовать его так часто на улице. Кроме того, стоит держать его в кармане как можно ближе к телу, чтобы он не терял тепло. Также стоит позаботиться о приобретении дополнительных защитных аксессуаров, например, чехлы могут эффективно сохранять тепло, работая как термоизоляция.

Помните – электроника чувствительна к морозу и может быть повреждена при халатном ее использовании. Если пользователи не будут игнорировать наши советы, то и портативные устройства будут переживать холодную пору года без каких-либо проблем.