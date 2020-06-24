Стрижаков: «Городу нужна справедливость»

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местные выборы должны состояться в октябре этого года, как и планировалось. Мол, правительство делает все, чтобы избежать тотального карантина осенью, а средства на выборы у государства есть. Поэтому уже сегодня мы можем говорить о высокой вероятности изменения городской власти через несколько месяцев. Учитывая последние социологические данные, большинство кропивничан решительно настроены сменить городских управленцев и хотят видеть новых, эффективных деятелей. Самым известным и, очевидно, самым рейтинговым из таковых является общественный лидер Артем Стрижаков, который любезно ответил на наши вопросы.

– Артем Олегович, хочется начать разговор с горячего вопроса. В последнее время ходят упорные слухи, что команда ЗЕ предлагает вам идти в мэры Кропивницкого именно от «Слуги народа». Вы действительно будете баллотироваться от президентской партии?

– Отвечу коротко – абсолютно исключаю свое выдвижение от неместной партии. Действительно, предложения поступают от представителей многих партий, и не только от ЗЕ. Мои принципы неизменны: озвучил 5 лет назад, могу подтвердить и сегодня. Я привык отвечать за себя и за свою команду, за наши решения и конкретные дела. Играть в кулуарные политические игры и работать на чужие рейтинги – это не наша история.

– Вы, можно сказать, «прогуляли» минувшие выборы в Верховную Раду. Считаете, что мандат нардепа менее весомый для карьеры, чем должность городского головы?

– Знаете, если бы для меня была важна именно политическая карьера, я бы ее уже построил. Даже если говорить за последнее время: уже год, как я мог бы быть народным депутатом от любой рейтинговой политсилы. Предложения получал фактически от всех проходных партий и не скрываю этого. Но я не пошел на парламентские выборы, потому что мое место здесь, в Кировограде. Во-первых, я глубоко убежден: из Киева изменить жизнь города невозможно. А менять нужно очень многое. Во-вторых, я по-настоящему люблю свой родной город, и мы не только хотим, чтобы он был комфортным, безопасным и современным, но и понимаем, как это сделать.

– Недавно вы с командой презентовали партию. На сегодняшний день их и так существует много, какая была потребность в создании новой?

– Большинству горожан известно, что мы занимаемся общественной деятельностью уже 10 лет. Небольшая инициативная группа со временем продолжала расширяться и в 2015-м переросла в мощное общественное движение – ОО «Перспектива міста». Между тем параллельно работали такие наши организации, как Муниципальное бюро, Фонд культуры и искусств «Перспектива», ОО «Перспектива молоді», словом, общественные и волонтерские организации, последняя из которых – Антикоронавирусный штаб помощи пожилым людям «Перспектива». Команда большая, эффективная, проверенная годами. Мы посоветовались и приняли решение, что она должна объединиться в партию и баллотироваться в городской совет. Потому что те проблемы областного центра, которые могли решить собственными силами, мы решили. А для решения более сложных нужны более серьезные инструменты, которыми обеспечена власть.

По сути, мы приняли решение стать партией, потому что таковы законодательные «правила игры». Однако от других наша «Перспектива міста» отличается принципиально – она выросла органично, из наших общественных и волонтерских организаций. Этот процесс длился фактически 10 лет. Как другие люди создают партии за один день – я не знаю. За короткий срок могут появиться только искусственно созданные олигархами «проекты на бумаге», работающие потом на интересы заказчика или спонсора. И таких «партий», к сожалению, очень много.

Наша же «Перспектива міста» является первой партией, зарегистрированной у нас, в Кропивницком, и не зависящей ни от одного партийного босса в Киеве или в любом городе страны. Никто не может нам указывать, что делать, какие решения принимать. В нашем случае мы будем отчитываться только перед людьми, для которых последние десять лет работали каждый день. Идеология «Перспективы міста» на самом деле очень проста: это не политический популизм, это программа, как изменить город.

– Вы упомянули о программе. Все помнят ваши «5 перспектив», а что сейчас предложите городу?

– Да, идя на выборы в 2015 году, мы много общались с нашими горожанами и разработали программу «5 перспектив изменить город». Направления этой программы актуальны и сегодня. Как это ни прискорбно констатировать, за пять лет ни одна из этих пяти острых проблем городской властью полноценно не решалась, хотя такие финансовые инструменты в местном бюджете были.Отмечу: с 2015 года городской бюджет вырос с около 800 млн грн до почти 3 миллиардов гривен.

Мы же за эти годы побывали в самых разных городах Украины и Европы и весь изученный опыт изложили в наших общегородских комплексных программах: по децентрализации системы отопления, по развитию удобной транспортной инфраструктуры, по гуманному решению проблемы с бездомными животными, по реконструкции набережной, по борьбе с растениями-аллергенами современными методами (прежде всего, амброзией и тополиным пухом) и т.д.

Это конкретные современные стратегии, пошагово расписаны действия – просто берите и делайте! Однако в ответ от городских бюрократов мы получили не просто игнорирование наших предложений, но и противодействие.

Собственно, в таких условиях – когда все время ставят палки в колеса – мы и работали последние 5 лет. А как иначе? Горожане, отдав за меня свои голоса, мне поверили. А доверие нужно оправдывать. В результате – десятки успешно реализованных проектов: по благоустройству сотен придомовых территорий, энергоэффективному освещению сотен дворов и улиц, ряд культурных проектов, первый городской мурал на улице Космонавта Попова, установление национальных рекордов Украины и т.д.

Сейчас мы разрабатываем новую программу – «Справедливый город». Она, безусловно, будет включать решение острых проблем и будет направлена на справедливый подход к распределению средств городского бюджета на прямое решение проблем жителей нашего города.

– Артем Олегович, вот вы часто акцентируете на вопросе справедливости, интересно, а что вы лично вкладываете в это понятие?

– Могу ответить на этот вопрос примерами. Когда детей лишают отремонтированных детских садов, школ, медучреждений и направляют предусмотренные на это средства на строительство магистрали, ведущей к мясному заводу, – это справедливо? Для хозяина завода – да. Но в таком случае это личное, эгоистичное понимание справедливости.

Когда абсолютно беспочвенно на обустройство гигантского для Центра предоставления админуслуг помещения выделяется 70 млн грн, а на городских дорогах и тротуарах – яма на яме и не работают светофоры, что приводит к ДТП, – это справедливо? Это бардак и коррупция. Примеров могу привести множество. Поэтому убежден: город заслуживает качественного менеджмента, а каждый житель – справедливого отношения.

Условия жизни в нашем областном центре должны становиться комфортными для каждого простого горожанина, а не отдельных «избранных» людей. Именно это я и вкладываю в смысл слова «справедливость».