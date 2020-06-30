Первый раз в первый класс

Вопрос, вынесенный в подзаголовок этой статьи, – один из самых актуальных и неоднозначных в сфере образования на данный момент. И пока конкретного ответа на него нет – ни от Министерства образования, ни от местных и областных чиновников, ни от директоров и учителей школ. Есть лишь догадки, предположения и надежды на оптимистичное развитие событий.

Почему никто ничего конкретного по этому поводу сказать не может – вполне понятно и объяснимо: случаи инфицирования коронавирусом в Украине и мире только увеличиваются, и потому наступление второй волны пандемии, как ни грустно это признать, с каждым днем становится всё более и более вероятным. От коронавирусной пандемии сильно пострадала не только экономика, но и образование в первую очередь. Кое-как учителя, школьники (а с ними и родители) закончили этот учебный год в надежде, что за лето всё «устаканится» и 1 сентября дети, как обычно, сядут за парты. Но будет ли так в этом году – ещё большой вопрос.

Минобразования уверяет, что обучение у школьников начнется традиционно 1 сентября, а вот в каком формате, будут смотреть по эпидемиологической ситуации в стране. Пока о введении обязательного дистанционного обучения никто не говорит, настраиваются на привычное всем «живое» школьное обучение за партами.

«УЦ» поинтересовалась у наших местных работников сферы образования, какой они видят сложившуюся ситуацию и какие рассматривают варианты для обу­чения будущих первоклассников-второклассников, ведь именно для этой категории школьников сложнее всего представить себе дистанционное обучение. Как, по-вашему, можно научить 6-7-летнего ребенка читать, писать и считать по скайпу или зуму? Как дать ребенку, только что вышедшему из детсада, полноценное представление о совершенно новом для него обучении через экран монитора? Как обеспечить ему нормальный непосредственный контакт с учителем, который особенно важен в этот период?

«Последние два дня министерство нам говорит о том, что дистанционного обучения не будет. Предугадать пока сложно, но я уверена, что, если нам позволит эпидемиологическая ситуация, 1 сентября мы спокойно выйдем на обучение. По крайней мере, мы на это очень надеемся. Конечно, мы готовим также и запасные варианты. Сегодня проводили родительские собрания по 5 человек в первых классах, чтобы понять, как видят всё это родители. Понятно, что они вообще не представляют себе дистанционное обучение, потому что с первыми классами это сложнее всего. Вторые, хотя они уже немного и влились в русло, – по большому счету, это бывшие первые, которые, как я подозреваю, пока так и не поняли, что они учились в школе. В любом случае, если снова, не дай Бог, введут дистанционное обучение, это будет огромнейшей нагрузкой на родителей и психологическую школьную службу. Это счастье, когда есть бабушки и дедушки, которые могут позволить себе находиться с ребенком и заниматься с ним учебой, но, когда родители работают, а ребенка поручить некому, я даже себе не представляю, как всё это может быть… Ребенок 6-7 лет не в состоянии усвоить весь материал как положено, даже если учитель владеет всеми методами дистанционного обучения.

Личность учителя очень важна. Мы все были детьми, и никто из нас не помнит, какими технологиями владел учитель. Помнят учителя, конкретного человека. И он, конечно же, должен быть. Даже в старшей школе, а особенно в младшей. Младшая школа – это очень скрупулезное обучение, даже той же самой каллиграфии. У учителей младшей школы есть чёткая методика развития у детей навыков правильного письма. А как это делать дистанционно – рецепта нет. Если это и дальше будет продолжаться, с моей точки зрения, это просто уничтожение образования», – делится мыслями Елена Максимова, директор УВК «Кировоградский коллегиум».

Владимир Таборанский, начальник областного управления образования Кировоградской ОГА, дал развернутый комментарий журналистке «УЦ» о сложившейся ситуации.

– Як освітяни ми готові до відновлення очного навчання. Ми розуміємо, що безпосереднє спілкування дитини та вчителя неможливо замінити іншими формами. Дистанційне навчання може доповнювати, сприяти, але не може лежати в основі навчального процесу. Ми сподіваємося на те, що ситуація стабілізується й 1 вересня діти підуть до школи так, як це було до появи коронавірусу. Якщо ж ситуація складеться іншим чином, ми готуємося й до цього: вживаємо заходи по матеріально-технічному оснащенню закладів освіти, підвищенню швидкості Інтернету, забезпеченню комп’ютерною технікою, проводимо роботу щодо додаткового навчання вчителів на опанування елементів дистанційного навчання.

– Якщо школи повернуться до звичного режиму роботи, чи будуть вони все ж дотримуватися якихось заходів безпеки: дезінфекції, розділення класів тощо?

– Усі ці особливості виписуються державною та обласною комісіями з питань надзвичайних ситуацій та залежать від епідситуації в країні в цілому та в конкретному регіоні. На сьогодні Кіровоградщина відноситься до тих областей, які не мають такої надскладної ситуації. Але разом з тим, як і по всій країні, кількість захворілих останнім часом зростає у зв’язку з послабленням карантину. Тому все буде залежати від рішень, які прийматимуться на державному та регіональному рівнях, і ми, звичайно, будемо їх виконувати. Якщо будуть такі ж обмеження, як і зараз – перебування в одному приміщенні не більше 10 осіб у масках, наявність дезінфікуючих засобів, паперових рушничків, рідкого мила, пірометрів на вході, – то, звісно, ми будемо цього дотримуватися. Якщо ж таких обов’язкових вимог не буде, то зрозуміло, що ми не будемо нікого змушувати ходити в масці чи мити додатково руки з милом та обробляти їх антисептиком.

– Чи розробляється якась окрема програма для навчання 1-2 класів, якщо карантин продовжиться?

– Поки що окремої стратегії про відділення 1-2 класів від інших немає. На рівні міністерства теж документів, які говорили б про те, що у випадку 1-2 класів ми маємо діяти якимось іншим чином, не було. Тому всі ті підходи, які були до цього, залишаються. І діти, і вчителі вже налаштовані на те, щоб відпочити й повернутися 1 вересня до школи. Тому сподіваємося, що ситуація владнається й очне навчання буде нарешті відновлено.

Относительно дистанционного обучения в Сети немало споров и мнений. Одни родители и учителя выступают против продления дистанционки, а другие, наоборот, её поддерживают, акцентируя на том, что в данной ситуации это необходимая мера безопасности. Как показал опыт этой весны, дистанционное обучение – действительно, не совсем полноценное, но массово сажать всех школьников за парты, если вирус будет распространяться так же, как и сейчас, тоже не самый лучший вариант.

Очень точными в этом контексте являются слова Елены Максимовой: «Все зависит от каждого из нас. Если мы сейчас все вместе соберемся, будем ходить в масках и соблюдать необходимые меры, то к 1 сентября всё отступит, и мы выйдем на нормальное обучение. Но, если и дальше все будут продолжать думать, что с нами это не произойдет и вообще никакой эпидемии нет, то, конечно, неизвестно, чем всё тогда закончится…»