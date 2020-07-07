Чемодан-вокзал-Херсон

Под таким названием у стен и в стенах Кировоградской областной администрации прошла акция, организованная общественной организацией «Центральноукраинский антикоррупционный офис». Три организатора шоу предлагали высокопоставленным областным чиновникам возвращаться домой. А их из Херсонской области приехало немало, бывший глава области Андрей Балонь раньше работал в Херсоне, вот и подтянул своих. Время им ехать назад, считают активисты.

У центрального входа в ОГА они расположили что-то вроде дорожного указателя со стрелками, показывающими направления на Херсон, Одессу, Киев, откуда на Кировоградщину в последнее «понаехало» много управленцев.

Выступающие справедливо говорили (вспоминая ситуацию с Балонем), что не мог один глава ОГА «наколядовать» за несколько месяцев десятки миллионов гривен, кто-то наверняка ему в этом приятном процессе помогал.

Почему-то вспомнились древние царские времена, когда царь своими указами «отдавал на кормление» волости князьям. И волости действительно содержали князей и воевод…

Говорилось о полной некомпетентности пришлых – они действительно мало знают, чем и как живет область. Зато, как считают организаторы, они неплохо стали смотрящими кто за селом, кто за добывающей отраслью и т.д.

Организаторы акции Андрей Лаврусь, Николай Гречуха и Сергей Кернасюк когда-то на заседании общественного совета (Гречуха – член совета) спросили у Андрея Балоня, а почему он постоянно ходит с охраной? Кого боится? Там же у всех руководителей силовых органов спросили: почему не расследуются дела о коррупции (уже тогда нехорошие слухи стали ходить)? Спустя пару дней их уволили с государственной службы…

На крыльце администрации организаторы разместили чемодан для сбора денег на дорогу домой Игорю Кузьмину, Татьяне Волынец, Максиму Калинину, Дмитрию Горшкову. Рядом положили несколько кочанов капусты, объяснив это тем, что эти люди сюда приехали не область поднимать, а косить «капусту» (деньги на жаргоне).

Зашли в фойе облгосадминистрации и стали требовать от охраны или пустить их к упомянутым чиновникам, либо сами пусть выйдут к народу. Напомню, организаторов было трое, журналистов – под сорок, полиции – человек пять.

Охрана, бойцы Нацгвардии, объясняли, что пустить на режимный объект не могут. «Акционисты» припомнили Конституцию, где говорится, что вся власть принадлежит народу, и они просто хотят видеть тех, кому народ типа доверил поруководить.

Служивые вызванивали приемные, никто н удивился, когда оказалось, что у кого-то из чиновников срочное селекторное совещание, у другого прием граждан и т.д. Сказали обращаться в отдел по работе с обращениями граждан.

Организаторы хотели вручить чиновникам символические «билеты» на дорогу домой, чиновники почему-то не хотели их получать. Кстати, и денег в чемодан собрали совсем мало. Вероятно, случайно в фойе появился руководитель аппарата ОГА Дмитрий Горшков. На него навалились, пытаясь вручить бумагу и вообще ответить за базар. Он не сильно на это отреагировал и ушел. Кстати, он единственный из упомянутых чиновников, который не из Херсона приехал к нам, а из Киева.

На мероприятие пришел Тигран Хачатрян, глава Общественного совета при ОГА. Говорил округло, но дал понять: в последнее время голос общественности особо никто не слушал…

В общем, сезон акций стартовал. Причем пока не политических – никаких флагов, никаких партий, все организаторы беспартийные. Но то ли еще будет!