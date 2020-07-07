На днях были определены победители конкурса «Перспектива міста-2025», который в июне проводила муниципальная партия «Перспектива міста» для детей и подростков в возрасте до 14 лет. Красками и карандашами участники изображали, каким они видят свой город через пять лет. Новые скверы, современные площади и цветущие улицы – вот что хочет для Кропивницкого подрастающее поколение!

«В конкурсе принимали участие дети разных возрастов – от 3-х до 14 лет, нам поступило более 50 рисунков. Работы были очень разные, но больше всего дети обратили внимание на основные проблемы города, например, набережную, на то, что ее нужно обустроить и делать современной, европейской. Также участники рисовали площадь Героев Майдана – красивую, цветущую, с фонтанами. Одна из лучших работ – Дворец танца, которого так не хватает в Кропивницком. Замечу, что рисунки оценивались не столько с художественной точки зрения, сколько с идейной. Очень важно, что наше подрастающее поколение чувствует, что необходимо родному городу», – рассказала руководитель городской организации партии «Перспектива міста» Александра Ткаченко.

Так, по завершении конкурса экспертное жюри Фонда культуры и искусств «Перспектива» выбрало трех победителей, которые получили брендированные футболки и главные призы: 3-D ручку, беспроводные наушники и портативную Bluetooth колонку. А эксклюзивные альбомы для рисования «Перспектива города» вручила всем участникам конкурса.