Юлия Абрамкина “Мы феномен. Ярость цвета индиго”

Кем была Джулс до того, как однажды проснулась в ранее неизвестном ей месте? В сознании был лишь белый шум, а её память, воспоминания о прошлом исчезли. В этот момент рядом был оказался лишь он – Эрик Лэнг, мужчина, который являлся первопричиной её самых ужасных бед и счастья в одном флаконе. Он взял её за руку и открыл мир тайных корпораций, которыми управляют люди индиго – люди с феноменальными талантами.

События очень быстро затянули её в водоворот новой жизни, жизни без сожалений, жизни, которая так настойчиво звала окунуться в пучину страсти и приключений. Джулс Райт не помнила кем была в прошлом, а по истечению времени решила, что не желает владеть этим знанием, ведь впереди её ждало столько всего неизвестного. Она – обладатель удивительного таланта, силой мысли она научилась уничтожать живые материи и это сделало Джулс непобедимой перед врагами, которые так быстро появлялись на её пути.

Единственным ориентиром в новой жизни Джулс Райт стал Эрик Лэнг – её личный наставник, которого она так спешила полюбить. Но стоило ей получить желаемое, как призраки прошлого ворвались в её мир. Воспоминания начали пробиваться сквозь стену амнезии, заставляя её бороться с новым врагом – самой собой.

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