Буктрейлер к книге “Хроника ночи. Она Варгульф”

Ночью на улицах Лондона не так безопасно, как кажется на первый взгляд. Ночь выпускает в мир людей сверхъестественных существ, обитающих за тонкой магической завесой параллельного измерения. Вампиры и вервольфы, Фейри, варлоки и нимфы пробираются сквозь коридоры рун и наслаждаются ночной жизнью в урбанистическом мире.

Роберту Дайсону, едущему на конференцию в Лондон, попадает под колёса волчица, которая на его глазах превращается в девушку. Глория не желала этого знакомства, но с первых минут их встречи она больше не могла не думать о нём. Судьбоносная встреча на ночном шоссе меняет много жизней и в конечном итоге приводит Роберта за завесу параллельного измерения, где он становится союзником альянса Фейри и вервольфов в столкновении с повстанцами Двора смешанных кровей в войне не на жизнь, а на смерть.