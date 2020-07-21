Нездоровая ситуация в храме здоровья

То ли это следствие медицинской реформы, то ли недоразу­мение, то ли окончательный финансовый кризис медицины, но на глазах города и окружающего его района происходит фактически гибель ЛОР-отделения Кропивницкой районной больницы, что на Балашовке. Притом, что руководит отделением один из авторитетнейших специалистов, настоящий Доктор с именем – Сергей Андреевич Дикусар.

Все началось с того, что у одной из медицинских сестер отделения диагностировали коронавирус. Главрач больницы Юрий Пивоварчук отправил все отделение на двухнедельную самоизоляцию и на обследовние на коронавирус. Все остальные оказались здоровы. Больных из отделения выписали, причем одного недавно прооперированного со сложным гайморитом. Но из этого местного карантина на работу никто так и не вышел… Персонал просто не пускают на территорию лечебного заведения. Об этом «УЦ» рассказал сам Сергей Дикусар.

Главный врач Пивоварчук в рамках медицинской реформы в отдельно взятой райбольнице запланировал объединить хирургическое, терапевтическое, гинекологическое и ЛОР-отделения. При этом сократить количество коек для ЛОР-отделения с 20 до 5. Вчетверо.

Только в прошлом году в отделении пролечилось 886 человек. 376 операций проведено. Плюс проведено 311 пункций и вскрытий абсцессов. А теперь подумайте сами – как после такой «реформы» разместить на пяти койках, пролечить в течение нескольких дней под 900 человек? Потому что нет сомнений – меньше народ вдруг болеть не станет.

Есть другой аспект. Минздрав Украины еще в 2008-м году издал приказ №181. В нем речь идет о порядке организации работы разных отделений внутри одного медицинского учреждения. Согласно приказу, нельзя объединять хирургию с другими отделениями. Любому здравомыслящему человеку не стоит объяснять, почему. Представьте лежащих пациентов с гнойной гангреной, перитонитом и рядом человек с небольшим ринитом, с ослабленным носом. О гинекологии вообще просто умолчим.

Из выступлений главного врача можно понять, что им движет. Оптимизация работы больницы. Вместо трех дежурных постов будет один. ЛОР-отделение закроют, чтобы экономить на коммунальных платежах. Все упирается в суровую нехватку средств. Дореформировали медицину, в общем…

Из-за того, что ЛОР-отделение закрыто, уже пропущено девять запланированных операций. Количество непрооперированных вовремя пациентов будет расти, как снежный ком. В других больницах города своих пациентов хватает. И больше всего, конечно, пострадают сельские жители. Заболевший человек из какой-нибудь Елено-Косогоровки или Медерово куда со своим носом или ухом сунется? В областую больницу? В Киев?

Как бы не уволенные, а находящиеся в отпуске за свой счет сотрудники ЛОР-отделения обращаются в свой профсоюз, в областной департамент здравоохранения, к журналистам, к районной власти. В Кропивницком районном совете рассказали, что после преобразований и реформ (черт бы их побрал!) главный врач самостоятельно проводит финансовую и кадровую политику в своем учреждении. У райсовета под контролем вроде бы только здания больницы. Хотя ряд депутатов райсовета не согласны, считают, что все важные вопросы жизнедеятельности больницы, на которую они выделяют деньги, должен решать совет.

Сергей Андреевич Дикусар даже не может встретиться с главным врачом Юрием Петровичем Пивоварчуком, чтобы обсудить сложный вопрос будущего ЛОР-отделения.

Что-то не так во всей этой ситуации.

Кстати, ЛОР-отделение в районной больнице оборудовано намного лучше других. Кондиционеры, ремонт. А то крыло, куда собираются переместить медиков, выходит окнами на юг. Летом в палатах жара до 40 градусов, а кондиционеров там нет. Насколько комфортно там будет лечиться людям, у которых зачастую затруднено дыхание?

Конечно, по словам главного врача, все делается лишь с одной целью: сохранить больницу. Но какой ценой?