Красный, желтый, зеленый

Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться Covid-19 – в сентябре выйдет новая версия Cоvid-20.

Это действительно хорошая идея: связать с цветом эпидемические ситуации в регионах или даже в отдельных административно-территориальных единицах. «Светофорная» схема уровня эпидемии действует на население практически так же доходчиво, как и во время движения по дорогам. 99 процентов граждан знают, что им делать, когда горит «красный». Впрочем, всегда находятся либо пьяные, либо идиоты, которым на ПДД плевать…

Министр Степанов и главсанврач Ляшко уже настолько подробно объяснили, что можно, а что нельзя делать в каждой из четырех зон – разжевывать еще раз думающим читателям нет никакого смысла. Но есть нюансы – вот на них давайте остановимся.

Первое и главное – как заставить людей выполнять требования карантина? Ведь даже «зеленая» зона, в которую попало около 80% территории страны (в том числе и вся Кировоградщина), – это все равно зона не отдыха, а карантина, где нужно носить маски и соблюдать дистанцию. Выйдите на улицу, оглянитесь по сторонам – как вам наш вариант карантина?

Честно, не понимаю, на что надеются наши сограждане? На вакцину и лекарства? Их не будет еще год. Не оправдались надежды и на свертывание эпидемии жарким летом. «Короне» плевать на солнце и дождь. Остается только наш традиционный «авось пронесет». Ага, пронесет! Только в том смысле, что диарея – один из симптомов инфицирования коронавирусом. Скажите, как много ваших знакомых не болели сезонным гриппом? Так у «короны» зарази­тельность на порядок выше!

Давайте признаемся честно: надеяться только на нашу сознательность бессмысленно, а одного светофора явно недостаточно. Что остается? Точнее, кто? Тот самый классический «гаишник» с палкой и мегафоном. «Граждане, немедленно наденьте маски, а то буду штрахвовать!» Не хватает полицейских? Выводите на улицы «муніципальну варту» и военные патрули. Ничего сложного и нерешаемого в этом нет. Да, год придется «исполнять», а потом и вакцина появится. Год – это только для молодых долго…

Теперь о «регулировщиках» уровнем выше – о местной власти. Абсолютно уверен, от мэров и старост зависит гораздо больше, чем от столичных приказов и распоряжений. Попробую объяснить на пальцах.

На сегодняшний день в «красной» зоне оказались Луцк и Тернополь. Теперь там должны остановить предприятия, общественный транспорт и полностью закрыть ТРЦ и кафе, не открывать детсады. Как реагируют на такие требования мэрии этих двух европейских городов? Напрочь отказываются выполнять! Мол, «нелепые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавирусу и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране». И обещают привлечь «активистов» для «защиты от защиты». Нормально?!! И пока Зеленский со Шмыгалем будут думать, как урезонить в канун местных выборов неадекватных популистов, в луцких и тернопольских больницах заполнятся все оставшиеся койки и коридоры.

Если бы, не дай Бог, подобная ситуация сложилась в нашем городе, мы в «УЦ» тут же вышли бы с призывом к землякам не появляться на улице с вечера пятницы и до утра понедельника. Этот нехитрый способ срабатывал в разных странах. Один-два «домашних» уикэнда – и, глядишь, мы уже не в красной, а в желтой зоне.

И еще немного о роли местной власти в борьбе с пандемией. В каждом городе и регионе есть свои опасные точки. И опасность любой из них можно снизить практически без затрат – чисто административными решениями. В Кропивницком – это лечебные заведения, где каждое утро у регистратур собираются толпы; это фискальные органы, где в дни сдачи отчетов стоят сотни бухгалтеров; это коммунальные и социальные службы, которые регулярно находят поводы созвать очередь из пожилых людей. И таких мест – десятки…

И напоследок. Вторая волна «короны» вполне вероятна, но новой волны паники точно уже не будет. Мы запаслись почти всем – гречка, соль, спички, туалетная бумага. Осталось включить мозги.