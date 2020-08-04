Мария Павлова: «Сначала чемпионат Украины, потом Европы, потом мира…»

Четыре юные кропивничанки, воспитанницы спортивного клуба «Верея», стали участницами престижных Международных онлайн-соревнований по художественной гимнастике Venera Cup-2020. И все по решению принципиального жюри оказались на пьедестале – правда, тоже онлайн.

Соревнования имеют свою историю. Общее руководство и проведение осуществляются легендой советского спорта, пятикратной чемпионкой СССР по художественной гимнастике Венерой Зариповой-Леви. Обычно гимнастки собираются в одном зале, но в этом году, в связи с карантином, они соревновались на платформе ZOOM. Жюри находилось в Москве, участницы – в разных странах (более 30-ти!) и на разных континентах. В течение одного дня, согласно предварительной записи и присвоенному порядковому номеру, каждая девочка демонстрировала свою программу. В конце дня были подведены итоги. Наши землячки оправдали надежды тренеров и родителей: Мария Павлова заняла 1-е место и завоевала кубок Venera Cup, у Миланы Байрамовой – 1-е место и номинация «Надежда тренера», Дарья Саленко – 1-е место, Мария Воленко – 2-е место и номинация «Надежда тренера».

Мы встретились с тринадцатилетней Марией Павловой с целью записать интервью с обладательницей престижного кубка. Награду организаторы обещали прислать по почте, а полученными эмоциями Маруся с нами поделилась. Даже если вы далеки от художественной гимнастики и не разбираетесь в тонкостях этого вида спорта, все равно это интервью следует прочитать, чтобы знать, какие звездочки живут рядом с нами и какого труда стоит каждая их победа.

– Маруся, когда ты начала заниматься гимнастикой?

– Мне было два года и семь месяцев, но это была спортивная гимнастика. Мне было не очень интересно, и меня отдали на художественную. Сначала у меня был один тренер, потом другой, а сейчас я тренируюсь и у первого, и у второго одновременно. Это Людмила Степановна Виноградова и Ольга Николаевна Гейдарова (на фото). Люблю их обеих и очень-очень благодарна им.

– Помнишь свое первое соревнование? И сколько их было вообще?

– Первое было в 2012 году, оно было городское. А когда мне исполнилось пять лет, был мой первый выезд в Светловодск и в эту же неделю – в Кривой Рог.

Что касается побед, то, когда у меня было шестьдесят медалей, я перестала считать. А кубков двенадцать. Не на всех соревнованиях дают кубки.

– Какое соревнование было самым престижным?

– Чемпионат Украины в Бердянске, я там заняла пятое место среди всех участников 2007 года рождения. А больше всего мне понравился турнир в Словакии. У меня там было многоборье, где я заняла второе место, мяч – второе, булавы и лента (это был финал) – первое.

Еще я соревновалась в Польше, неоднократно в Молдове и, конечно, в разных городах Украины: в Киеве, Харькове, Одессе, Измаиле, Львове, Ирпене, Севастополе, еще в 13-м году…

– Расскажи об онлайн-соревнованиях Venera Cup. Ты уже участвовала в чем-то подобном?

– Нет, у меня это было впервые. Сначала я зарегистрировалась, мне присвоили порядковый номер, у меня он был 85. В определенный день все участники и жюри «встречаются» на платформе ZOOM. То есть мы с телефона тренера следили за выступлениями гимнасток из других стран в ожидании своего номера. Когда выступал кто-то из нас, снимали на другой телефон, и это видели и жюри, и наши соперницы. Все в режиме онлайн, в реальном времени, никакой записи. После выступления участниц подзывали к себе члены жюри и через экран телефона задавали вопросы.

– С тобой говорили?

– Да, со мной говорила сама Венера Зарипова. Я выступала с мячом и с булавами, которые люблю больше других предметов и чувствую себя с ними уверенно. Венера Зарипова спросила, как меня зовут, сколько у меня составлено упражнений, с кем я их составляла. И сказала, что увидела, что мне нравятся упражнения и музыка.

Главное, чтобы мне нравилась музыка. Если она мне нравится, я упражнения делаю с удовольствием.

– Каково это – выступать без зрителей, болельщиков?

– Вообще странно. Были сложности. Например, музыка звучала не в нашем зале. Ее хорошо слышали члены жюри, а мы – через телефон, подключенный к колонке. Качество звучания было не очень, и важно было хорошо знать свою музыку.

Но есть и положительные моменты онлайн-соревнований. Мы же в своем родном зале! Когда приезжаем на соревнования, там высота потолков другая, ковры другие, нужно подстраиваться. А здесь мы дома.

– Понятно, что соревнованиям предшествовали серьезные тренировки. Как они проходили в период карантина?

– Мы тренировались онлайн. Связывались с тренером по видео­чату, делали разминку, садились на шпагаты, делали повороты. Получали задание, отключались от чата и работали самостоятельно. Это все в домашних условиях. Когда мне надо было отрабатывать упражнения с булавами, обручем, мячом, я выходила тренироваться прямо во двор нашей пятиэтажки. Мама говорила: «Весь дом смотрит кино» (смеется).

Были дни, когда я не успевала, потому что еще было дистанционное обучение в школе, уроки надо было делать, и мы с девочками связывались по видео и занимались самостоятельно. Мы же должны на совесть работать, не для тренера. И было такое, что некоторые малыши не успевали заняться с тренером. Мы с девочками с ними созванивались и сами вели тренировку.

При всех минусах карантина он мне помог. Дело в том, что в январе я сломала ногу и гипс носила до марта. За время карантина я восстановилась, и сейчас у меня все шикарно. И я даже готова к чемпионату Украины. Правда, его переносят и пока что говорят, что он будет 11 августа.

– Мария, о каких победах ты мечтаешь?

– Сначала чемпионат Украины, потом Европы, потом мира. А дальше посмотрим…

И напоследок вопрос человеку, который все интервью просидел рядом с нами, – Ольге Павловой, Марусиной маме:

– Расскажите о своем вкладе в победу дочери.

– Для меня художественная гимнастика давно стала образом жизни. Это неотъемлемая часть буквально каждого дня. Так сложилось, что дочка начала заниматься в раннем возрасте, поэтому долго на соревнования ездила с ней. А там, как понимаете, чужих детей нет, там ты «соревновательная мама», поэтому отношения со многими родителями и детьми почти родственные. Благодаря гимнастике я научилась шить (не от кутюр, но с камнями работать люблю, успокаивает), машинально каждую новую музыку «кладу под предмет», ну и расписание отпусков/отдыхов тоже всегда базируется на графике тренировок и сревнований.

Нам очень повезло с тренерами: Маруся живет этим видом спорта, и они им живут вместе с ней. Иногда понимаю, что они проводят с ней намного больше времени, чем я…