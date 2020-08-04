Неведомые тайны зданий Кропивницкого

В областном центре прибавилось книг, посвященных архитектуре Елисаветграда. Уже давно стали классикой книги Мативоса «Улицами старого Елисаветграда» и «На память о родном крае» Чуднова. В последние годы появились книги «Улицы Елисаветграда – Зиновьевска – Кирово – Кировограда в первой половине ХХ века», «Двери старого Елисаветграда», «Башни и шпили старого Елисаветграда», «Город пяти имен» и даже «Фонтаны Елисаветграда». И вот презентовано еще одно издание – «Дом нескольких архитекторов».

Ее авторами являются краеведы Владимир Полищук, Сергей Невеселов и инженер-строитель Валентина Семичёва. В первую очередь книга развенчивает мифы об архитектуре города на знаковых примерах.

Как сказал Владимир Полищук, очень обидно слышать, когда люди рассказывают об архитектуре нашего города и допускают много ошибок.

«В Кропивницком более двух десятков зданий, которые сейчас являются украшением нашего города, но в свое время они достраивались и перестраивались. Их проектировали одни архитекторы, строили другие. И то, что мы о них знаем, зачастую не соответствует действительности. Например, от исторического Зимнего театра, который по просьбе жены построил Трембицкий в 1867 году, остался только кусок стены» (да-да, речь о театре имени Кропивницкого. – Ред.).

Примечательна история дома на углу Большой Перспективной и Тараса Карпы, возле дома с колоннами. «Это сооружение когда-то было одним из самых красивых в Елисаветграде, – говорит Владимир Полищук. – Остатки прекрасного образца провинциальной архитектуры первой половины XIX века сегодня находятся в стенах неприметной четырехэтажки. Сейчас подвальный этаж – под магазином, второй, третий и четвертый делят школа №6 и институт последипломного педагогического образования. Только полукруглое решение угла дома, которое сохранилось после капитальной перестройки в 1960-х годах, намекает на неординарность и красоту предшественника. /…/

Сначала двухэтажное каменное здание в классическом стиле – угол главных фасадов которого был украшен полукруглым шестиколонным портиком тосканского ордера, разделенным по линии раздела этажей большим галерейным балконом (террасой) с привлекательной кованой оградой, – принадлежало генерал-лейтенанту и георгиевскому кавалеру Филиппу Экельну. Впоследствии сооружение стало центром культурно-педагогической жизни города. В 1860-х годах второй этаж дома арендовала под квартиру полковничиха А. Некрасова, которая устраивала у себя литературно-музыкальные вечера. На основе этого культурного салона в 1867 году образовалось Елисаветградское благотворительное общество.

В 1865-1867 годах здесь находились городской общественный банк и казначейство уезда. А уже в 1870 году здесь открыли упомянутую выше Елисаветградскую женскую общественную гимназию, которая стала истоком педагогического образования в городе и области. В 1881 году в доме Экельна был открыт педагогический класс, который готовил домашних учительниц и наставниц. Функционировало здесь и шестиклассное городское училище. Педагогическую эстафету сооружение перехватило и в советское время. В 1920 году в доме Экельна открыта семилетняя школа.

В 1960-е годы дом Экельна был демонтирован, и на его месте построили то, что сейчас видим, – четырехэтажное здание, к которому вдоль улицы Тимирязева достроили трехэтажное здание школы № 6. Эта перестройка происходила под руководством архитектора Александра Возного. Что осталось в новом здании от дома Экельна – трудно сказать. В последние годы сделали еще и пристройку магазина на уровне первого этажа».

И таких архитектурных детективных историй в книге немало.

О «зеркальном гастрономе», больнице на Валах, синагоге, «Ленина, 6».

При написании авторы пользовались документами, которые хранятся в областном государственном архиве и в областном краеведческом музее, а также фотографиями из коллекций Юрия Тютюшкина, Виталия Кривенко и Анатолия Губенко.