На уроке можно без маски

Наверное, еще никогда с таким нетерпением родители и дети не ждали наступления 1 сентября. К нетерпению добавились еще и опасения: каким будет режим обучения? Пойдут ли ученики в школы или останутся на дистанционном обучении? На эти вопросы на пресс-конференции ответила начальник управления образования горсовета Кропивницкого Лариса Костенко.

– Наш город относится к «зеленой» зоне по эпидситуации, но мы разработали дорожную карту, как будем действовать, если ситуация изменится, – сказала Лариса Давыдовна. Школы готовятся принять детей, их руководители разрабатывают схемы входа и выхода, перемещения в классах и коридорах. Подаются заявки на антисептики, наличие которых обязательно. Разрабатывается система питания школьников. Скорее всего, бесплатные завтраки будут разносить по классам. Они будут упакованы, посуду используют одноразовую. Группы продленного дня будут работать, если город удержит «зеленую» зону.

Если же наши школьники будут вынуждены снова уйти на дистанционное обучение, управление образования и школы города к этому готовы. Сейчас тестируются системы электронного дневника, классного журнала и дистанционного образования на одной платформе. В случае карантина детям нужно будет не искать необходимый материал на разных сайтах, а использовать расписание, сделанное для своего класса, нажимая ссылку на определенный урок.

Для первоклассников уже закупили одноместные парты. Кроме того, для всех учеников начальной школы приобретены ноутбуки в рамках «Новой украинской школы». Да, термометры для температурного скрининга тоже закуплены. Наличие масок при входе в школу, перемещении по коридорам на переменах обязательно. А вот во время урока их можно не надевать – так рекомендует Минздрав.

К началу учебного года первоклассникам нужны будут традиционные медицинские справки о состоянии здоровья (форма 086) и о прививках. Не исключено, что будет нужна справка от семейного врача об эпидокружении ребенка. Пока что в министерстве рекомендуют классным руководителям провести опрос родителей путем тестирования. Главное, чтобы ответы были правдивыми: не болеет ли кто-то из членов семьи коронавирусом.

– Прошу всех горожан соблюдать социальную дистанцию, выдерживать требования адаптивного карантина, чтобы наши дети 1 сентября пошли на учебу в школы, – сказала Лариса Костенко.