Протипожежна необхідність

Світ досі шокований вибухом в порту Бейрута, який 4 серпня вщент зруйнував значну частину міста. Відповідно, прокинулися наші контролюючі органи й почали перевіряти наявність вибухонебезпечних речовин в портах України.

У Кропивницькому портів немає, але взагалі гостро стоїть питання готовності до таких надзвичайних ситуацій, адже в сучасному техногенно небезпечному місті може статится все що завгодно. Пам’ятаєте вибух автоцистерн для перевезення скрапленого газу біля газової заправки по вулиці Київській у березні 2019 року? Були і загиблі, і постраждалі, а таких вибухонебезпечних АЗС у межах міста за останні роки з’явилося близько півсотні, і важливим засобом боротьби проти можливих масштабних пожеж залишається система пожежних гідрантів. Але не секрет, що вона безнадійно застаріла ще років 30 тому, і лише недавно міське водопровідно-каналізаційне господарство почало їхню заміну.

Як відомо, ще два роки тому мер міста зініціював придбання 270 нових пожежних гідрантів, які міська рада передала на баланс Кропивницькому ВКГ. На наш запит начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міської ради Сергій Коваленко розповів, що насправді пожежні гідранти за своїми функціональними можливостями виходять далеко за межі лише пожежного призначення, оскільки це і санітарія, і можливість догляду за зеленими насадженнями, і зволоження вулиць (нещодавно в Нью-Йорку за допомогою розбризкування води з вуличних гідрантів дозволили охолоджувати перехожих), але основним призначенням гідранту залишається можливість швидкого наповнення ємностей з водою, у тому числі й пожежних машин, або подача води по пожежних рукавах до місця пожежі. Інколи такі тимчасові магістралі прокладають на відстань у кілька сотень метрів, тому їхній технічний стан повинен бути завжди робочим, адже, буває, час іде на хвилини.

Історичний факт: з початком реалізації проєкту централізованого водопостачання в Єлисаветграді на кінець 1896 року було змонтовано 167 «пожарных кранов». Один з них і досі прикрашає місто на розі Пашутінської і Гоголя. Зрозуміло, що цей артефакт давно в неробочому стані, але не кращий стан і в більшості пожежних гідрантів, які були встановлені в значно пізніші часи. Відповідно до довідки Кропивницького міськрайонного відділу в Державній службі надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області, на обліку в місті перебуває 1036 пожгідрантів, з них 598 – на балансі міського водоканалу, а інші перебувають на балансі об’єктів різної форми власності. При цьому 203, або 40% «комунальних» гідрантів перебувають у несправному стані! Саме на їх заміні й зосереджені зусилля Кропивницького ВКГ.

Його керівник Валентина Довжук розповіла, що заміна гідрантів супроводжується складнощами, оскільки на час заміни від водопостачання потрібно від’єднувати цілі райони міста. Але питання ще й у технічному стані так званої пожежної підставки в водопровідному колодязі, на яку монтується гідрант. Якщо вона діюча, то за день можна поміняти 4-5 гідрантів, а якщо ні, то доводиться замінювати підставку, що значно уповільнює роботу ремонтних бригад.

За проєктом заміни та ремонту потребують більше 700 пожежних гідрантів міста, але наразі встановлено лише близько 140, тобто міняють по 20-40 гідрантів за рік. Ведеться й поточний ремонт, за останні три роки відремонтовано близько 90 гідрантів, але, з огляду на ситуацію, міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила пришвидшити роботи й закінчити встановлення нових гідрантів до кінця року.