Теперь Муниципальное бюро Стрижакова работает как приемная «Перспективи міста»

Хорошо известное жителям Муниципальное бюро Артема Стрижакова, которое уже 7 лет принимает в своих стенах горожан и занимается решением городских проблем, на днях перешло в новый формат. Отныне бюро превращается в приемную муниципальной партии «Перспектива міста» и существенно расширяет круг своей деятельности.

Как ранее сообщали СМИ, в начале лета в Кропивницком презентовали партию местного развития «Перспектива міста». Она образовалась из известных общественных и волонтерских организаций областного центра, созданных командой Артема Стрижакова. Среди наиболее известных организаций-основателей партии – «Муниципальное бюро», ОО «Перспектива міста», ОО «Перспектива молоді», Фонд культуры и искусств «Перспектива» и Штаб помощи пожилым людям «Перспектива».

«За 10 лет мы прошли весомый путь, решая как проблемы конкретных людей, так и общегородские. Из маленькой инициативной группы мы выросли в многочисленную и действенную силу – команду «Перспективи міста». Мы объединились, чтобы сделать наш город справедливым для каждого жителя. Будем рады видеть в нашей команде «Перспективи» всех заинтересованных в качественных изменениях своих микрорайонов и нашего областного центра в целом», – прокомментировал журналистам лидер «Перспективы міста» Артем Стрижаков.

По информации, желающие стать членами команды «Перспективи міста» могут оформить заявку на вступление в муниципальную партию непосредственно в приемной. После этого специалисты кадрового отдела «Перспективи міста» свяжутся с вами и назначат удобное время для собеседования.

Приемная «Перспективи міста» работает по адресу: ул.Дворцовая, 27/25 с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00) ежедневно, кроме выходных. Номера телефонов: (0522) 27-99-01, (095) 601-90-01.